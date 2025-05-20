Списанные лётчики тащат МЮ к важному трофею. Триумфаторов клеймили и отправляли на пенсию

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сегодня, 12:57

Теперь они сыграют важную роль в финале ЛЕ .

Маунт мучился от травм – наконец вернулся в строй

Эрик тен Хаг упорно пытался вылепить из Мэйсона футболиста амплуа, на котором он никогда не специализировался. Хавбек сформировался как один из лидеров, который делает погоду в атаке. Период в «Челси» был непростым – при этом на определённых отрезках Маунт показывал топ-уровень. Голландец в МЮ пытался превратить атакующего хава в опорника. В строгой системе, которую выстраивал менеджер, Мэйсону было просто не раскрыться. Вдобавок наслоились травмы. За два сезона в клубе следы присутствия хавбека едва заметны.

Когда Аморим только возглавил «красных дьяволов», Маунт опять базировался в лазарете. Вышел на три игры – и снова выбыл. На этот раз с травмой подколенного сухожилия. Он вернулся в строй в апреле, когда манкунианцы прошли «Сосьедад» и готовились к четвертьфиналу. В разгар битвы футболисту доверяли неохотно – он получал не больше 20 минут. Но работал упорно, постепенно увеличивая количество игровой практики. Важной точкой стала игра с «Брентфордом». МЮ уступил – но Маунт забил мяч. Потом ответный полуфинал с «Атлетиком». Испанцы на «Олд Траффорд» повели 1:0 и искали шанс для камбэка. Вышедший на замену Мэйсон сравнял – а потом снял все вопросы о финалисте (4:1).

Аморим справедливо оценивает вклад игроков – после этого перформанса хавбек второй тур АПЛ к ряду выходит в старте, Рубен подобрал для него позицию. Футболист набрал форму, теперь главное – избежать травм.

Каземиро продлил время в МЮ – его отправляли на пенсию

Прошлой весной «Пэлас» буквально разорвали Каземиро в центре обороны. Полузащитник привык играть агрессивно, а для этого нужна скорость, резкость рефлексов и соответствующая физика. Чего-то бразильцу хватать перестало – а тен Хаг ещё и выставил это на всеобщее обозрение, сделав его центральным защитником. Летом Каземиро активно искали новую команду, отправляли в Саудовскую Аравию. На Ближнем Востоке любят футболистов с именем – плюс это был последний шанс отбить затраты на ветерана.

Продать его так и не удалось – но с приходом Аморима Каземиро вернулась уверенность. Рубен предпочитает в центральной оси как раз таких игроков – агрессивных, идущих в отбор. Трёхжильных футболистов. В ответном матче против «Лиона» при 3:4 к последним минутам именно Каземиро вырезал голевую на Майну. С его же передачи вскоре забил Магуайр. Дальше – по голу в каждом матче против «Атлетика».

Автор ключевого гола в четвертьфинале – защитник, по которому делали мемы

Критика в отношении Харри Магуайра в целом справедлива. Это несбалансированный центрбек, который своими действиями способен нарушить игровой баланс. В то же время периодически Харри показывает, за что его выкупили у «Лестера».

Постепенно он вернулся в стартовый состав, сейчас регулярно играет – и в четвертьфинале как раз гол Магуайра отправил «красных дьяволов» в следующую стадию. Понятно, что этого мяча мало, чтобы перекрыть все предшествующие ошибки. Они так же оставляли МЮ без трофея, как недавний мяч позволил продолжить борьбу. Но на длительной дистанции футболист остаётся опорой МЮ – это и помогло добиться результата. Этот момент закрепится за Магуайром – оценивать его вклад будут, в том числе по голу в ворота «Лиона».

Зиркзее уже записали в трансферные неудачи – он способен выстрелить следующим

Болельщики относятся к Джошуа с прохладой. Клуб который год не может привести топ-нападающего, который бы стал лидером в финальной трети. Расмус Хёйлунд не подошёл в игровую структуру, ещё свежи воспоминания о Вегорсте – а летом взяли Зиркзее. Голландец был неплох в «Болонье» в прошлом сезоне – при этом стоит сделать скидку на то, что у «красно-синих» попёрло – и даже в такой конфигурации футболист забил лишь 11 мячей за 32 мяча.

Манкунианцы хотели перестать разбрасываться деньгами – и ударились в другую крайность. Стали экономить на всём, даже если это приводит к потере качества. С Зиркзее складывалась такая же картина. Выбор в его пользу и 42 млн евро компенсации – будто подстраховка на случай неудачи. «А что вы хотели от игрока за такие деньги? Потратили немного – немного потеряли».

Сейчас к этому добавилась травма – но ранее Джошуа забил «Лиону» (в итоге сыграли вничью). Плюс это трудолюбивый дисциплинированный футболист, который будет цепляться за каждый шанс. Как раз этого от своих подопечных требует Аморим. Скорее всего, голландец не успеет восстановиться к финалу. Но в дальнейшем ему ещё могут дать шанс.

Топ-клубу нужны надёжные лидеры, но Амориму надо с чего-то начинать

Перформансы Каземиро, Маунта, Магуайра – этого слишком мало для топ-клуба. Когда речь заходит о борьбе за титул, на первый план выходит стабильность. Салах феерил за «Ливерпуль» весь сезон, а не только на финишной прямой, ван Дейк и Трент проявляли лидерские качества в каждом матче. У «Арсенала» таких футболистов не нашлось – помешали травмы. Поэтому мерсисайдцы оформили титул, а лондонцы лишь недавно гарантировали себе второе место в АПЛ .

Рубену повезло, что у него нашёлся хоть кто-то сопоставимого уровня – если бы в отдельных матчах не сверкнули Каземиро, Магуайр, Зиркзее, Маунт, дела бы обстояли ещё хуже. Другой вопрос, что от этого надо оттолкнуться – и начать выстраивать команду, которая будет стабильно хороша от начала и до конца.