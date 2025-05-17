Сенсация в финале Кубка Англии: «Кристал Пэлас» взял первый крутой трофей за 119 лет истории

1747506262

вчера, 21:24

Обыграли команду Гвардиолы.

«Кристал Пэлас» продлил серию долгожданных трофеев

Похвалим «орлов» за исторический для клуба финал против грозного по именам «Манчестер Сити». Хотя лондонскому клубу «Кристал Пэлас» осенью исполнится 120 лет, в их истории не было значимых трофеев. Древние победы в низших дивизионах не хочется записывать в список больших достижений, ведь это не главная английская футбольная корона. «Кристал Пэлас» сегодня выиграл первый крутой кубок за 119 лет. Они продлили серию удивительных футбольных результатов весны.

«Болонья» на днях обыграла «Милан» в финале Кубка Италии. Для тренера Итальяно это первый трофей в карьере. Винченцо не выигрывал в решающих матчах с «Фиорентиной», зато «Болонья» сумела обыграть «Милан» на «Стадио Олимпико» в Риме. А на «Уэмбли» победил «Кристал Пэлас». Решающей стала атака правым флангом с четким прострелом колумбийского защитника Муньоса на форварда сборной Англии Эзе. Крайний нападающий четко отправил мяч в ворота.

При желании можно обвинить голкипера Ортегу. «Манчестер Сити» нуждается в новом вратаре, если Эдерсон покинет команду летом. Однако правильнее отмечать как компактную и грамотную работу «Кристал Пэлас» в схеме с тремя центральными защитниками, так и пассивность полевых игроков «горожан». Морально «орлы» переиграли фаворита. Когда судья назначил пенальти после падения Бернарду Силвы, то вратарь Хендерсон – воспитанник МЮ , взял удар Мармуша.

Холанд и Де Брюйне испугались исполнять приговор в решающий момент, а египтянин не справился с давлением «Уэмбли». У «Кристал Пэлас» круто сыграли защитники и латерали, особенно Муньос. Колумбиец забил мяч, но его партнер по ходу атаки оказался в офсайде. Футболисты «Кристал Пэлас» ощутили себя Кейном. Форвард «Баварии» выиграл первый трофей в 31 год. «Ньюкаслу», который забрал у «Ливерпуля» Кубок Лиги, пришлось ждать намного дольше, как и «орлам».

Сегодня Гвардиола напоминал тренера «Манчестер Юнайтед»

Впервые за восемь лет «горожане» закончили сезон без значимых трофеев. Суперкубок Англии выиграли в серии пенальти против «Манчестер Юнайтед», а вот в еврокубках и сложных английских кубках не справились. Редакторы трансляции время от времени показывали Гвардиолу. Каждый раз Хосеп выглядел настолько несчастным, словно оказался в страшном сне, где он – тренер «Манчестер Юнайтед». Гвардиола не напоминал наставника многолетних чемпионов Англии.

«Манчестер Сити» работал хрестоматийно и предсказуемо. Нельзя кривить душой, игнорируя игру «горожан» первым номером, но пусть счет 21:8 по ударам не запутает тех, кто пропустил поединок. В финале «Манчестер Сити» не сумел задавить «Кристал Пэлас». У «орлов» не было желания раскрываться и рисковать. Зато они забили мяч после трёх ударов в створ ворот Ортеги. А вот молодые и опытные нападающие «горожан» промахнулись. Гвардиола поплатился за скучность.

Низкая позиция хитрого Бернарду Силвы, спокойный темп игры плеймейкера Де Брюйне, пассивность Фодена и незаметность Холанда сыграли за «Кристал Пэлас». Финал не удался многим подопечным Гвардиолы, а отчаянные замены не сработали. Не может пока девятнадцатилетний аргентинец Эчеверри спасти фаворита в сложный момент. Впереди у «Манчестер Сити» сложные перестроения. Много работы во всех линиях, Гвардиоле нужны будут трансферы и свежие идеи.

«Кристал Пэлас» пропустил всего один гол за весь розыгрыш Кубка Англии, впечатляющий результат. Конечно, немного повезло с жеребьевкой. «Орлы» обыграли «Фулхэм» и «Астон Виллу», разминулись с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Зато справились с командой Гвардиолы. Голкипер Дин Хендерсон посвятил историческую победу памяти отца. Папа вратаря ушел из жизни в начале футбольного сезона. Голкипер «Кристал Пэлас» сыграл идеально, его не испугали 9 ударов в створ.

Фанаты «Манчестер Сити» проиграли вместе со своей командой

Понимаем щедрые мужские слезы фанатов «Кристал Пэлас». Для людей, которые с детства выбрали поддержку скромной команды вместо богатых клубов из Лондона, сегодня особенный день. «Орлы» дважды проигрывали финалы Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в разных столетиях. А теперь обыграли другой клуб из Манчестера. Фанаты «Сити» сегодня уступили зрителям в красно-синих футболках. Теперь у 45 разных клубов в коллекции есть Кубок Англии.

Самый древний из живых футбольных турниров завершился сенсацией. Аутсайдеры выдержали 100 минут. Судья добавил десять минут, чтобы у Гвардиолы не было повода жаловаться. Сложный сезон для тренера Оливера Гласнера в АПЛ перекрыли феноменальным результатом в Кубке Англии. Финал не получился красивым, хотя был невероятно нервным и напряженным. А сказочная поддержка трибун мотивировала «Кристал Пэлас» на неожиданный путь в еврокубки.

Гласнер выигрывал Лигу Европы вместе с «Айнтрахтом», а теперь сыграет там с английским клубом. Отмечаем скаутов и президента «Кристал Пэлас» Стива Пэриша. Не только заманили раньше Олисе – одного из лучших футболистов «Баварии», но собрали под крылом интересную команду. У них есть японский хавбек Камада, колумбийский латераль Муньоса, сильные англичане Эзе и Уортон, и два толковых француза – защитник Лакруа и форвард Матета.