Пожар защитников «Рубина», общий провал «Крыльев». Главные антигерои 29-го тура РПЛ

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сегодня, 16:17

Особенно отличились несколько команд.

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

Серия нелепых ошибок привела к тому, что самарцы дома сгорели «Спартаку» – 0:2. В одной из них отметился в том числе вратарь «Крыльев». Автогола Шитова отчасти можно было бы избежать, если бы Сергей сыграл внимательнее – голкипер слишком рано выключился из эпизода. Потом пришлось вынимать мяч из сетки.

Защитники

Эдгардо Фаринья («Химки»)

Защитник «химчан» провёл в матче с «Рубином» на поле ровно 15 минут. Заменил Берковского – и в следующем же эпизоде срубил Даку, по неосторожности получив жёлтую. Ещё спустя 10 минут повалил Ваду – Полузащитник прорывался на 1-на-1 с вратарём. Вроде и комично, с другой стороны – весь матч смотрелся сюрреалистично.

Максим Сыщенко («Оренбург»)

Главная ошибка, которая разрушила сказку для «Оренбурга». Южноуральцы неожиданно повели в счёте в матче с лидером чемпионата – на первых порах вполне успешно отбивались и даже отвечали своими быстрыми атаками. При этом продержались хозяева недолго. Уже на 29-й минуте Сыщенко неудачно отдал мяч на вратаря, тут же опытный Кордоба подоспел на перехват. В следующие мгновения колумбиец обыграл вратаря и сравнял. Уже потом «быки» дожали соперника.

Игорь Вуячич («Рубин»)

Центральные защитники казанцев неслабо напожарили в игре с «Химками». Это касается и Грицаенко – но Вуячича в большей степени. Из-за спины Игоря выбегал Заболотный, когда открыл счёт в матче. Он же выключился из эпизода и не успевал накрыть Руденко, когда подмосковный коллектив сравнивал счёт и когда он заходил на дубль.

Алексей Грицаенко («Рубин»)

Алексей тоже часто ошибался. На самом деле защитники не всегда успевали считать перемещения партнёра, из-за этого и возникала неразбериха. В эпизодах с первым и вторым мячом Грицаенко – такой же виновник, как и Вуячич. На девятой минуте он решил накрывать Заболотного, и Игор чуть сдвинулся. Только Алексей промедлил с ускорением и позволил Антону выиграть пространство и время. В эпизоде во вторым мячом позволил сначала беспрепятственно пробить Фернандесу, потом не успел заблокировать удар Руденко.

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Чёрная полоса в матче со «Спартаком» для «Крыльев Советов» началась на 10-й минуте. Тогда прямую красную получил Гленн Бейл. Крайний защитник в подкате не успел сыграть в мяч и шипами вонзился в ногу Пабло Солари. Бейл с первых же минут оставил свою команду в меньшинстве – уже после этого случились автогол Шитова, две жёлтые Костанцы и так далее.

Полузащитники

Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

Игра самарцев и «Спартака» раскрылась после удаления – легковесной атаке москвичей только это и было нужно. Посыпались быстрые атаки, хозяевам пришлось фолить. Вскоре после красной для Гленна примерной в той же зоне фолил Костанца – он срубил Мангаша.

Тот же Фернандо неаккуратно сыграет по мячу и угодит в ногу Зобнину. Арбитр показал бразильскому полузащитнику вторую жёлтую – у «Крыльев» не осталось надежд на камбэк. Доигрывали вдевятером.

Алекса Джурасович («Акрон»)

Позволял москвичам вольничать в опорной зоне. Кроме того – Бителло и Карраскаль творили в финальной трети, что хотели. А вот присутствие легионера тольяттинцев на поле просто не ощущалось.

Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Не просто так Николая поставили ближе к атаке – футболист не может дать надёжности при игре в обороне, не успевает отрабатывать без мяча. Накрой Рассказов передачу Мангаша – и не случилось бы удаления Бейла. Гленну пришлось выдёргиваться, поскольку он понимал – его партнёра обыграть легко.

Впоследствии множество атак проходили как раз через фланг Рассказова – и поскольку в эту зону приходилось смещаться Шитову, у «Спартака» появлялось дополнительное преимущество.

Нападающие

Хуан Боселли («Пари НН»)

«Пари НН» этим матчем мог выбираться из зоны стыков. В прошлые выходные разгромили «Крылья» – и должны были обыгрывать «Факел», который уже гарантированно отправлялся в Первую лигу. Тем более учитывая, что в заключительном туре предстоит встретиться с боевитым ЦСКА . Проще говоря – надо было побеждать и снижать напряжение перед финишем.

Но герой прошлого тура провёл просто феерический отрезок. Две жёлтые за абсолютно идентичные нарушения с разницей в пару минут. Герой превратился в изгоя, а «Пари НН» – всё ещё под угрозой вылета.

Владислав Шитов («Крылья Советов»)

Ужасный матч для форварда самарцев. С одной стороны, дела сложились не так плохо, как у Бейла или даже Костанцы – они вообще оставили свою команду в меньшинстве. С другой, именно Шитов психологически сломил «Крылья». Раннее удаление и жёлтая для опорника – это ещё можно пережить. Но нелепый автогол вскоре после этого – удар под дых.

Пенальти «красно-белые» заработали тоже на своём воспитаннике – Владислав срубил Хесуса Медину в штрафной, 11-метровый реализовал Солари. На выходе у «Крыльев» – Бейл и Костанца подставили команду, финальным ударом стал перформанс от Шитова.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Молодой командой надо уметь управлять. «Локо» же, кажется, всё пустил на самотёк. Команду лихорадит всю весну, а тренеру никак не удаётся изменить ситуацию. В дерби «красно-зелёные» собственноручно упустили преимущество. Николич лучше поработал с ЦСКА в раздевалке, а Галактионов, когда «армейцы» прижали «железнодорожников», ничего не смог сделать.

Разочарование недели. Не случившаяся сенсация

«Ростов» очень ярко смотрится по весне – в Кубке России добрались до финала, причём в последних играх выбили «Локомотив» и «Спартак». Понятно, что при таком раскладе команда с короткой скамейкой отдаёт предпочтение Кубку. Но даже так против «Зенита» смотрелись очень достойно.

При 0:1 ростовчане просто расстреливали Латышонка – четырежды пробили в створ, но сравнять так и не смогли. В концовке, на пятой компенсированной минуте Максим Осипенко всё же забил – и даже тот мяч в итоге отменили. А ведь могла сотвориться настоящая сказка.