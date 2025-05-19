Хаби Алонсо уничтожит привычный «Реал». Тактика Анчелотти не устраивает нового тренера

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сегодня, 12:59

Рискнут ради новых успехов.

Испанский наставник поменяет тактическую схему

У «Реала» Зидана и Анчелотти было несколько тактических моделей. Для начала испанская классика «4-3-3», которую южане давно украли у голландцев и развили в начале нового века. Также «ромб», ведь время от времени появлялась потребность использовать дуэт ложных нападающих, а Беллингем копировал Зидана, играя на позиции «десятки». Теперь Анчелотти отправляется реформировать сборную Бразилии, а молодой Хаби Алонсо решил с ноги зайти в офис аналитиков «Реала».

Испанский тренер в «Байере» в качестве базовой использовал схему «3-4-2-1». Иногда клуб из Леверкузена возвращался к четверке защитников, но высокие позиции латералей сохранялись. Важная деталь: «Байер» Алонсо не играл в два нападающих в этом сезоне, ведь чех Шик вытеснил нигерийца Бонифаца из основы. Патрик забил в Бундеслиге 21 мяч, а у Виктора лишь 8 голов. У «Реала» нет классического рослого форварда даже на скамейке. Что придумает хитрец Хаби Алонсо?

Многие ждут связку Мбаппе и Винисиуса, но есть более изящное решение. Мбаппе остается на острие, а Беллингем и Винисиус играют инсайдов справа и слева соответственно. Обновленная позиция позволяет бразильцу оставлять левый край поля для нового латераля. Или для Мбаппе, ведь Килиану нужен родной фланг для перезарядки. Получится тройка, где все футболисты могут меняться местами, ведь Беллингем в прошлом сезоне заходил в штрафную и тоже любит левый фланг.

Пострадают позиции Родриго, но бразилец устал от недоверия в «Реале». Люди из окружения футболиста жаловались мадридским журналистам, что молодой вингер хочет играть на левом фланге. Родриго считает, что именно на позиции Винисиуса и Мбаппе может раскрыть весь потенциал. Отсюда разговоры о переезде в АПЛ , где «Ливерпулю» и «Арсеналу» не помешает сильный левый вингер. А «Реалу» выгодно будет подписать запасного классического центрального форварда.

Беда модели Алонсо – пустоты за спинами смельчаков

«Байер» играл смело, Гримальдо и Фримпонг активно работали флангами. Флориан Вирц, которым раньше интересовался «Реал», а теперь вербуют клубы АПЛ , тоже не большой мастер глубокой работы без мяча. «Реал» Алонсо столкнётся с похожими проблемами. Переход Александера-Арнольда ведет к высокой позиции Трента справа на фланге. Тогда правому центральному защитнику надо прикрывать англичанина. Уже подписали юного испанца Хёйсена, однако Дин тоже играет высоко.

Даже интерес к центральному хавбеку «Штутгарта» Штиллеру ошибочно кажется ставкой ради прессинга. Анджело тесно в нынешнем клубе из Бундеслиги, молодой немец хочет развиваться. Однако его неправильно считать опорником. Штиллер не мастер жёстких отборов и чётких перехватов мяча. Немец обожает отдавать голевые передачи и лидирует в команде по количеству пасов. Появление Анджело в центре поля «Реала» в связке с Вальверде создает слишком легкую линию полузащиты.

Квартет Александера-Арнольда, Вальверде, Штиллера и нового левого латераля, вроде испанца Каррераса из «Бенфики», преобразит игру «Реала». Всегда можно добавить Тчуамени в опорную зону для баланса и не забывать о выходах на замену Модрича. Лука готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться, ведь не хочет завершать карьеру на минорной ноте. А вот Камавинга может покинуть состав мадридцев. «Реалу» пригодятся деньги на подписание Штиллера и яркого левого латераля.

Но даже с двумя новичками – Александером-Арнольдом и Хёйсеном, получается слишком смелая модель игры. «Реал» традиционно был рациональной командой. Когда «Барселона» вынудила их на размен ударами с высокими линиями обороны, то Флик забрал три испанских трофея. «Арсенал» тоже не позволил Мбаппе пройти в полуфинал Лиги чемпионов и сыграть против бывшего клуба ПСЖ . Новый «Реал» видят очень атакующей командой, но важно не забывать о природных настройках.

Для новой тактики нужны опытные надежные защитники

У Рюдигера проблемы с суставами. Хёйсену всего 20 лет, один удачный сезон за «Борнмут» не делает его новым Серхио Рамосом. Нужен третий центральный защитник, ведь неизвестна форма Эдера после травмы, а Давида Алабу «Реал» с радостью отпустит ближайшим летом. Также в Мадриде ждут нового левого защитника. Бывший игрок «Реала» Тео Эрнандес хочет вернуться, но «сливочные» рассматривают других кандидатов. И Хаби Алонсо будет тяжело заполучить португальца Мендеша.

ПСЖ не отпустит напарника Кварацхелии по левому флангу. Венгерский латераль Керкеж из «Борнмута» обратил на себя внимание, однако в его случае те же опасения, что звучат после сделки с Хёйсеном. «Реал», где ключевые позиции занимают футболисты без опыта, редко добивался успехов. Известная стратегия «Павонов и Зиданов», когда Перес мечтал соединить молодых воспитанников и великих чемпионов, не сработала. «Реалу» нужен новый вожак в обороне, поэтому появились слухи о Бастони.

«Интер» прошел «Барселону», а Индзаги сделал из чемпиона Европы мастера работы с мячом и высоких позиций на поле. Серхио Рамос – кумир Бастони, поэтому легко поверить в симпатии итальянца именно к «Реалу». Если Алонсо попросит подписать Алессандро, то забракуют кандидатуру Салиба. Француз из «Арсенала» хорошо знает Мбаппе, они играли за один клуб в детстве. Но знакомств мало, нужно одобрение тренера. У «Байера» не было надежной обороны, вратаря Градецкого часто подставляли.

Руководство «Реала» не устроит игра в обороне в стиле «Байера». Алонсо сидит на шпагате над пропастью между триумфом и неудачей. Сложно перестраивать проекты масштаба «Реала». И важным будет пункт об уважении. Многие звезды «Реала» не проявили уважения к великому тренеру Анчелотти. Алонсо важно не повторить ошибки Карло. Уже на летнем Клубном чемпионате мира «Реал» должен подчиниться Хаби, а вероятный переход на сложную схему станет вызовом для коллектива.