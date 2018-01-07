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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
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Моуриньо недоволен действиями болбоев на «Олд Траффорд»

сегодня, 16:21
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен действиями мальчиков, подающих мячи на «Олд Траффорд».

Так, во время недавней домашней игры с «Бернли» (2:2) португалец был в ярости из-за медленных действий болбоев, когда его команде нужно было отыгрываться. Моуриньо считает, что мальчики могли бы и побыстрее подавать мячи, чтобы его команда стремительнее уходила в атаку.

При этом ранее «Особенный» высказывал подобное недовольство и во время работы в «Челси», а в начале прошлого года он уволил всех болбоев на «Олд Траффорд», набрав вместо них футболистов академии МЮ.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:55
Вот она, причина неприличного отставания от МС.
А что будет, если в АПЛ кто-то догонит и перегонит МЮ?
311
311 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 18:58
Владимipъ Григорянъ:
Детищее какое-то... Пока МЮ не уволит Моура, не видать им чемпионства
Пока МЮ не уволит Мойеса, не видать им чемпионства.
Пока МЮ не уволит Ван Гала, не видать им чемпионства.
Пока МЮ не уволит Моура, не видать им чемпионства.
Пока МЮ не уволит, не видать им чемпионства.
Пока МЮ, не видать им чемпионства.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 17:53
Детищее какое-то... Пока МЮ не уволит Моура, не видать им чемпионства
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:51
Что за бред) Маур принялся за старое, но уже в Манчестер Юнайтед? Проходили такое! Жозе, перестань обвинять в невыразительных результатах команды окружающих) Начни хотя бы с себя.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:41
Ну вот и докопался до истинных причин неудач...)))
hoper
hoper ответил Mr Jordan 23
сегодня в 17:33
Mr Jordan 23:
Пеп громит всех подряд, ставя в АПЛ рекорд за рекордом, а Моуриньо уже не знает чем и заняться, лишь бы отвлечь внимание от своего красного автобуса: то на Конте «прыгнет», то болбоев обвинит))) Последнее - это вообще уже клиника! Представьте просто, чтобы САФ такое ляпнул. Мне кажется ему стыдно сейчас за Моуриньо)))
САФ столько не разговаривал с прессой.Его методы получения результатов были несколько другие.Процедура "фен" или бутсой в голову.Маур понимает что его дни сочтены- вот и беснуется
DXTK
DXTK
сегодня в 16:56
ну так это же заговор против Мавринья и его автобуса......... Болбои с детства же за МС топят.
Saang
Saang ответил Strikers188
сегодня в 16:54
Strikers188:
Икер Касильяс, Ева Карнейро, Болбои на Олд Траффорд. Кто следующим вступит в клуб виновных по версии Моуриньо?
Ты про подкупленных судей, телевизионщиков приятелей Гвардиолы и маленький п... просто малюсенький бюджет МЮ забыл упомянуть.
311
311
сегодня в 16:37
Усейна Болта берите болбоем, он давно хотел в МЮ!)
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 16:35
Стыдно товарищи!
dimagas1
dimagas1 ответил Strikers188
сегодня в 16:32
Strikers188:
Икер Касильяс, Ева Карнейро, Болбои на Олд Траффорд. Кто следующим вступит в клуб виновных по версии Моуриньо?
Возможно парковщики в Манчестере)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:31
Началось...)
Foxes
Foxes
сегодня в 16:30
Вот кто значит виноват, в последних неудачах МЮ.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 16:28
Пеп громит всех подряд, ставя в АПЛ рекорд за рекордом, а Моуриньо уже не знает чем и заняться, лишь бы отвлечь внимание от своего красного автобуса: то на Конте «прыгнет», то болбоев обвинит))) Последнее - это вообще уже клиника! Представьте просто, чтобы САФ такое ляпнул. Мне кажется ему стыдно сейчас за Моуриньо)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:28
от мальчика до пapшивой oвцы одно мгновение)
Saang
Saang
сегодня в 16:25
Признайтесь - все мы ждали этого! Гадали когда же сие вновь произойдет! И Моуриньо не подвёл! Особенный против Боллбоев, часть третья!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 16:24
Икер Касильяс, Ева Карнейро, Болбои на Олд Траффорд.
Кто следующим вступит в клуб виновных по версии Моуриньо?
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