Моуриньо недоволен действиями болбоев на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен действиями мальчиков, подающих мячи на «Олд Траффорд».

Так, во время недавней домашней игры с «Бернли» (2:2) португалец был в ярости из-за медленных действий болбоев, когда его команде нужно было отыгрываться. Моуриньо считает, что мальчики могли бы и побыстрее подавать мячи, чтобы его команда стремительнее уходила в атаку.

При этом ранее «Особенный» высказывал подобное недовольство и во время работы в «Челси», а в начале прошлого года он уволил всех болбоев на «Олд Траффорд», набрав вместо них футболистов академии МЮ.