«Палмейрас» не отпускает Мину в «Барселону» из-за финансовых разногласий

Трансфер защитника «Палмейраса» Йерри Мины в «Барселону» задерживается.

Предполагалось, что колумбиец уже сегодня официально станет футболистом каталонцев, но игрок до сих пор находится в Бразилии, и этому есть две причины.

Во-первых, «Палмейрас» хочет получить дополнительные 590 тысяч евро в рамках компенсации механизма ФИФА за воспитание Мины. «Барселона» же настаивает, что эти деньги уже включены в те 11,8 млн евро, о которых клубы договорились ранее.

Кроме того, бразильский клуб планирует получить всю сумму сразу одним платежом, тогда как каталонцы собираются выплачивать её по частям.