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Тренер «Крыльев Советов»: «Не ждите первые 5-7 туров феерического футбола»

сегодня, 01:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал товарищеский матч с московским «Спартаком» (2:2).

Мы использовали разные схемы как в первом тайме, так и во втором. Это было запланировано. Были запланированы и позиции игроков. Мне надо было посмотреть, возможно, где‑то ошибиться, понять наши сильные и слабые стороны. Я это всё увидел, есть определённая пища для размышлений. До сезона осталось мало времени. В чемпионате нельзя допускать ошибки, здесь ещё можно.

Показалось, что «Крылья» маловато играют с мячом? Это однозначно так и будет. Я это и руководству клуба говорил, что не ждите первые 5–7 туров феерического футбола. Он будет у нас «отрезанный». Я знаю, что делаю. Мы где‑то будем владеть инициативой, где‑то выпадать из игры. Мы должны через такие отрезки улучшить игру и добиваться результатов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:50
У кого-то феерии вообще не будет...
ABir
ABir
сегодня в 05:41
Значит, автобус сначала будет
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:33
Значит ждём феерический футбол с восьмого тура.
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