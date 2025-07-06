«Бавария» выложила фото Мюллера в окружении выигранных им трофеев

«Бавария» попрощалась с нападающим Томасом Мюллером, который покинул клуб после завершения выступления на Клубном чемпионате мира.
Мюнхенская команда опубликовала фотографию форварда с выигранными им трофеями за всё время. В общей сложности футболист, вся профессиональная карьера которого прошла в «Баварии», 13 раз побеждал в Бундеслиге, дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, 6 раз одерживал победу в Кубке Германии и 8 — в Суперкубке страны. Также на его счету победа в составе сборной Германии на чемпионате мира в 2014 году.