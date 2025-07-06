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«Бавария» выложила фото Мюллера в окружении выигранных им трофеев

сегодня, 22:19

«Бавария» попрощалась с нападающим Томасом Мюллером, который покинул клуб после завершения выступления на Клубном чемпионате мира.

Мюнхенская команда опубликовала фотографию форварда с выигранными им трофеями за всё время. В общей сложности футболист, вся профессиональная карьера которого прошла в «Баварии», 13 раз побеждал в Бундеслиге, дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, 6 раз одерживал победу в Кубке Германии и 8 — в Суперкубке страны. Также на его счету победа в составе сборной Германии на чемпионате мира в 2014 году.

«Бавария» выложила фото Мюллера в окружении выигранных им трофеев

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ SkeenHat (раскрыть)
сегодня в 22:50
Что-то где-то вы упустили, если не заметили как Томас играл после того как начал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:48
Легенда футбола, без пафоса и лишних слов
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:43, ред.
Я насчитал тридцать два трофея - это уже гроссмейстерский уровень. А вот как Мюллер заканчивал карьеру, мне не понравилось. Томас н самом конце начал цепляться за Баварию и даже пытался подключить к этому болельщиков. Кроме того, Мюллер выразил публичное недовольство тем, что клуб не предложил ему новый улучшенный контракт. После чего я обнаружил в Томасе сходство с Франческо Тотти.
протон
протон
сегодня в 22:42, ред.
Помню Марадона психанул на пресс конференции перед матчем Аргентина Германия что его за стол посадили с каким то ноунеймом Мюллером. А игрок вон каким оказался, не Марадона конечно, но в легенды Баварии точно вошел. И в мировом футболе его будут помнить.
SkeenHat
SkeenHat
сегодня в 22:41
Хороший игрок! А как начинал! Думал побьет рекорд Клозе на ЧМ, но что-то где-то пошло не так
Capral
Capral
сегодня в 22:32
А я собрал коллекцию значков- со всех кубков Мюллера!!!
Достойный Ветеран, но уходить надо во-время... Спасибо Томасу- за победы, титулы, за игру, и Удачи в дальнейшем, возможно- на тренерском поприще!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:20
Среди трофеев Томаса не сразу и обнаружишь...)))
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