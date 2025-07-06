Смолов записал обращение после конфликта в кафе

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал конфликт в «Кофемании». Футболист записал видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети, где сказал следующее:
Всем привет, это Фёдор Смолов, и настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь, я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро.
Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём, что, собственно, запечатлено на этом видео, которое выложили в Сеть.
С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможно причинённый мною вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не предоставилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, и они не имеют отношения к этой ситуации.
Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает закон Российской Федерации. Я подчёркиваю: со своей стороны, с самого первого дня хотел и готов был примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всём остальном. В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию.
Большое спасибо всем за слова поддержки и, в особенности, я хочу поблагодарить свою жену Карину за то, что с первого дня была со мной рядом и эмоционально поддерживала, но порицала и не поощряла мой поступок.
Хочу сказать, что это полностью моя ответственность, и это никоим образом не должно проецироваться и распространяться на Карину.
Ну, погулял ты в клубе, езжай домой к себе или друзьм.
Кафе "кофемания" известно тем, что туда съезжаются "позавтракать" после гулянок.
Кстати конфликт начался с того, что Смолов предложил посетителям выпить за победу «Краснодара» в РПЛ. Отказ мужчин вызвал гнев игрока, что в итоге закончилось рукоприкладством.
То есть по мнению Смолова в Москве все должны пить по утрам за победу Краснодара?
А кто откажется тот хам и достоин кулаком в лицо?
Федя повёл себя как пьяное быдло, а сейчас прикидывается невинной овечкой.
Ну, погулял ты в клубе, езжай домой к себе или друзьм.
Кафе "кофемания" известно тем, что туда съезжаются "позавтракать" после гулянок.
Кстати конфликт начался с того, что Смолов предложил посетителям выпить за победу «Краснодара» в РПЛ. Отказ мужчин вызвал гнев игрока, что в итоге закончилось рукоприкладством.
То есть по мнению Смолова в Москве все должны пить по утрам за победу Краснодара?
А кто откажется тот хам и достоин кулаком в лицо?
Федя повёл себя как пьяное быдло, а сейчас прикидывается невинной овечкой.