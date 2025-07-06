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Смолов записал обращение после конфликта в кафе

сегодня, 17:45

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал конфликт в «Кофемании». Футболист записал видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети, где сказал следующее:

Всем привет, это Фёдор Смолов, и настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь, я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро.

Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём, что, собственно, запечатлено на этом видео, которое выложили в Сеть.

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможно причинённый мною вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не предоставилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, и они не имеют отношения к этой ситуации.

Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает закон Российской Федерации. Я подчёркиваю: со своей стороны, с самого первого дня хотел и готов был примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всём остальном. В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию.

Большое спасибо всем за слова поддержки и, в особенности, я хочу поблагодарить свою жену Карину за то, что с первого дня была со мной рядом и эмоционально поддерживала, но порицала и не поощряла мой поступок.

Хочу сказать, что это полностью моя ответственность, и это никоим образом не должно проецироваться и распространяться на Карину.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:07, ред.
Пора бы рабочий день Кофемании начинать часов с 9-10 утра, не раньше. Проблемы исчезнут.
Vilar
Vilar ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:44
В чём разница между словами "Выигрыш за текущий месяц" и "Выиграно за месяц", вроде, всё на русском языке и смысл слов одинаков.
Расшифруйте: "В общем рейтинге нет участников группы без призов..." - это кто такие участники?
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 20:02
Зажрался, куда только рфс смотрит.
баск
баск ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:58, ред.
Да можно сразу в топдог..)

Меня вот вчерась мой младшенький вытащил во дворец ЦСКА на Автозаводской,
давали топдог-37, "Регби" карьеру заканчивал.
Раньше на таком мероприятии мне бывать не приходилось.

Так оказалось милейшее дело- морды в мясо, кровищи навалом, нокауты такие, что ребятишек бывает и выносят.
Вот Федьке в самый раз. Потренируется, и вперёд..))
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:51
Ко (Кокорин) Фе (Федя) Ма (Мамаев) ния
Кофемания просто разрывает отечественный футбол.
Не верю Смолову, он по своему нутру такой же как и Мамаев с Кокориным, просто в отличие от них прочитал некоторое количество книжек и умеет красиво говорить.
Пытался урегулировать конфликт и случайно втащил двоим. Очевидно, что лжёт. Ему надо осторожней быть, так можно ножом в бок получить.
И на видео видно нетрезвое состояние, как в таком состоянии он пытался урегулировать, обычно начинают быковать в таком состоянии. Пижон ты Федя.
112910415
112910415
сегодня в 19:31
Не шарашился бы ты пьяным по общественным местам
..
баск
баск
сегодня в 19:22, ред.
Эх, Федя-Федя..

В общественном месте, да под камерами, устраивать мордобой.
Вроде и не мальчик уже, и не такой дурень, как Кокорин, а всё туда же.
Теперь какие только слухи не пойдут- и к девушам приставал, и к выпивке окружающих склонял, и разве что младенцев грудных живьём не ел.

А ведь мог бы уже знать, что поблизости от известных, публичных людей частенько возникают хейтеры и провокаторы, в том числе и профессиональные. Задерут, запечатлеют, и бегай потом, плати бабки и доказывай, что ты не верблюд.

Тем более, что на записи звука-то нет, и невозможно определить, что там был за предварительный обмен словестными любезностями.
А рихтование фейса оппоненту- есть.
Взрослеть пора бы..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:00, ред.
Сенатову...
Юра. Где тонко, там и рвётся. И тут дело не в обстоятельствах кто первый или вторым замахнулся. Если у чела мозг на месте, он АПРИОРИ не пойдёт в заведение в состоянии потенциального мордобоя.
Просто есть натуры такие..., которые ищут саму возможность где приложить физуху и выпустить на посторонних пар. Рано ль поздно Федя найдёт свой " столб", - наткнётся на такого же, только с более увестистыми колотушками и ногами, и вот тогда..., ну вы поняли.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 18:41
Хорошо бы восстановить весь конфликт с самого начала, пошагово, поминутно и только тогда дать своё заключение. Сейчас ТА сторона скажет что - то в свою пользу и будет говорить до конца следствия, поэтому лично я остерегаюсь комментировать произошедшее, а тем более делать далеко идущие выводы. Но... учитывая ход ссоры, я склоняюсь к тому, что его зачинщиком были оппоненты Фёдора. Представить, что Смолов ни с того ни с сего, без основательных причин, начал конфликт, выше моего понимания. Могу предположить, что всё началось с оскорблений в адрес Фёдора, иначе зачем он полез в драку ?...
jRest
jRest
сегодня в 18:28
1. Не думаю, что написать столь логически выстроенное оправдание под силу Феде. Скорее всего, воспользовался помощью профессионалов.

2. В цивилизованном обществе и правда не распускают руки, не бухают по утрам в общественных местах и не бьют тех, кто разнимает драку, но то в цивилизованном обществе, причём тут ты, Федя?
Храневец
Храневец
сегодня в 18:25
Лопырев пишит одно А другие пишут ,что начал приставать к девушке ,хотел познакомиться ,получил отворот сделали замечание -начал быковать .Лучше бы ты Федор так бился с Краснодаром когда мы бились за чемпионство !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Интересно дефки пляшут, по 4 в один ряд...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:18
Добрый вечер!!!
Ну тогда понятно.)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:17
Виторган с Богомоловым там Собчак делили.
В драке победил Виторган, с Собчак остался Богомолов.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:10
Интересно кто следующий засветится в этом кафе
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:09
Просто не надо обдолбанным по утрам в кафе ходить.
Ну, погулял ты в клубе, езжай домой к себе или друзьм.
Кафе "кофемания" известно тем, что туда съезжаются "позавтракать" после гулянок.
Кстати конфликт начался с того, что Смолов предложил посетителям выпить за победу «Краснодара» в РПЛ. Отказ мужчин вызвал гнев игрока, что в итоге закончилось рукоприкладством.

То есть по мнению Смолова в Москве все должны пить по утрам за победу Краснодара?
А кто откажется тот хам и достоин кулаком в лицо?
Федя повёл себя как пьяное быдло, а сейчас прикидывается невинной овечкой.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:09
Я тоже дочитывать не стал))
А на видео ничего интересного, он просто проговаривает все вот это, что здесь написано.
Доброго вечера!!))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:05
Обычно мужчина не рассказывает о своих проблемах, он их решает. Зачем Федор вылил всё это в публичную плоскость? Неужели не хватает известности? Или что, без лайков не прожить?
Capral
Capral
сегодня в 18:01
Нафига мне этот текст? Видео покажи.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:59, ред.
А может всё дело в самом кафе? Ведь название у него "«Кофемания» (как известно, как "судно" назовёшь...). Попил кофейку и приобрёл какую-либо манию...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 17:50
Здравствуйте.

В общем рейтинге нет участников группы без призов, поскольку эта группа внеконкурсная.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:50
Может вид спорта поменять?)
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