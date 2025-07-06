Смолов записал обращение после конфликта в кафе

Бывший нападающий «Краснодара» прокомментировал конфликт в «Кофемании». Футболист записал видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети, где сказал следующее:

Всем привет, это Фёдор Смолов, и настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь, я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро.

Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём, что, собственно, запечатлено на этом видео, которое выложили в Сеть.

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможно причинённый мною вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не предоставилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, и они не имеют отношения к этой ситуации.

Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает закон Российской Федерации. Я подчёркиваю: со своей стороны, с самого первого дня хотел и готов был примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всём остальном. В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию.

Большое спасибо всем за слова поддержки и, в особенности, я хочу поблагодарить свою жену Карину за то, что с первого дня была со мной рядом и эмоционально поддерживала, но порицала и не поощряла мой поступок.

Хочу сказать, что это полностью моя ответственность, и это никоим образом не должно проецироваться и распространяться на Карину.