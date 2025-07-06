«Алания» навсегда закрепила 12-й номер за болельщиками

«Алания» объявила о том, что 12-й номер будет закреплён за болельщиками клуба. Пресс-служба владикавказской команды сообщила:

Друзья, у нас не просто новость — у нас момент истории.

С этого дня 12-й номер уходит в ваше бессмертное владение. Он больше никогда не появится на спинах игроков, потому что теперь принадлежит тем, кто всегда был с командой — вам, болельщикам!

Вы — сердце «Алании».

Вы — голос, что гремит с трибун.

Вы не просто поддержка. Вы — двенадцатый игрок, без которого не существует ни одной победы.

И пусть каждый, кто приходит на стадион, знает: 12-й номер — это вы. Это вера. Это сила. Это любовь.