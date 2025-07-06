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«Алания» навсегда закрепила 12-й номер за болельщиками

сегодня, 21:56

«Алания» объявила о том, что 12-й номер будет закреплён за болельщиками клуба. Пресс-служба владикавказской команды сообщила:

Друзья, у нас не просто новость — у нас момент истории.

С этого дня 12-й номер уходит в ваше бессмертное владение. Он больше никогда не появится на спинах игроков, потому что теперь принадлежит тем, кто всегда был с командой — вам, болельщикам!

Вы — сердце «Алании».
Вы — голос, что гремит с трибун.
Вы не просто поддержка. Вы — двенадцатый игрок, без которого не существует ни одной победы.

И пусть каждый, кто приходит на стадион, знает: 12-й номер — это вы. Это вера. Это сила. Это любовь.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:29
Интересно, какой человек придумал провести мероприятие после настолько неудачного сезона. Закрепить номер 12 за болельщиками уместно было бы в год чемпионства. Подобное событие должно брать за душу и оставаться в памяти на всю жизнь. То, что придумал какой-то сотрудник клуба, не просто бесполезный жест, я считаю, что эта затея нанесла вред имиджу Алании.
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