Стоимость билетов на матчи Клубного чемпионата мира снижена в 36 раз

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сегодня, 12:51

ФИФА сделала билеты на полуфинальные матчи Клубного ЧМ дешевле из-за низкой посещаемости.

По информации источника, стоимость самого дешёвого билета на матч 1/2 финала турнира между «Челси» и «Флуминенсе» снижена до 13 долларов. Ранее его цена составляла 474 доллара. На встречу с участием ПСЖ и «Реала» самые дешёвые места продавали за 978 долларов. Теперь их можно приобрести всего за 200.