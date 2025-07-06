Стоимость билетов на матчи Клубного чемпионата мира снижена в 36 раз

ФИФА сделала билеты на полуфинальные матчи Клубного ЧМ дешевле из-за низкой посещаемости.
По информации источника, стоимость самого дешёвого билета на матч 1/2 финала турнира между «Челси» и «Флуминенсе» снижена до 13 долларов. Ранее его цена составляла 474 доллара. На встречу с участием ПСЖ и «Реала» самые дешёвые места продавали за 978 долларов. Теперь их можно приобрести всего за 200.
Напомним, что до этого ФИФА предлагала полностью бесплатный пропуск на игру «Боруссия» — «Монтеррей».
Организаторы думали, что в предверии ЧМ 2026 США на клубный чемпионат мира народ повалит толпами, но просчитались.
Прежде всего организаторы расчитывали на американцев, для болельщиков из других стран этот турнир дорогое удовольствие, да и далеко.
Сам же турнир, как бы его не рекламировали не очень серьёзный, ну по крайней мере точно не сопастовим с ЧМ среди сборных команд, да и ЛЧ проигрывает вчистую.
Я бы его сравнил с предсезонным турниром с большими призовыми.
А теперь вернёмся к американскому болельщику.
В среднем на НХЛ или НБА билет стоит примерно 100 долларов, на американский футбол 150-200 долларов, бейсбол можно посмотреть от 10 долларов за регулярку.
Да, билеты могут достигать значительно больших сумм за счёт расположения мест и випов.
На того же Месси билет стоит от 36 долларов.
Как не крути футбол (соккер) не так уж и популярный вид спорта, что бы платить по тысячи долларов за самый дешёвый билет, дпже если это Реал или ПСЖ.
Организаторы думали, что в предверии ЧМ 2026 США на клубный чемпионат мира народ повалит толпами, но просчитались.
Прежде всего организаторы расчитывали на американцев, для болельщиков из других стран этот турнир дорогое удовольствие, да и далеко.
Сам же турнир, как бы его не рекламировали не очень серьёзный, ну по крайней мере точно не сопастовим с ЧМ среди сборных команд, да и ЛЧ проигрывает вчистую.
Я бы его сравнил с предсезонным турниром с большими призовыми.
А теперь вернёмся к американскому болельщику.
В среднем на НХЛ или НБА билет стоит примерно 100 долларов, на американский футбол 150-200 долларов, бейсбол можно посмотреть от 10 долларов за регулярку.
Да, билеты могут достигать значительно больших сумм за счёт расположения мест и випов.
На того же Месси билет стоит от 36 долларов.
Как не крути футбол (соккер) не так уж и популярный вид спорта, что бы платить по тысячи долларов за самый дешёвый билет, дпже если это Реал или ПСЖ.