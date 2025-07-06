Это не сон — фанаты «Арсенала» устроят карнавал. Подписали диспетчера и ждут форварда

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сегодня, 19:16

Мечты сбываются с опозданием на год.

Директор Берта устал от нерешительности Артеты

Самые успешные гранды агрессивны на трансферном рынке. Важно показать потенциальному новичку, что интерес к нему стойкий и есть место в основе. Важно дать знать другой стороне, что деньги есть, но никто переплачивать не станет. И переговоры нередко срываются, когда участники хамят друг другу. Уважение в футбольном мире важно, а его надо уметь заслужить. Новый спортивный директор «Арсенала» Берта много лет работал на «Атлетико». Он знает продавцов и покупателей футбольного мира, с Андреа многие переговоры пошли живее.

В Лондоне Берте мешает лишь нерешительность Артеты. Микель давно интересовался трансфером Субименди из «Реала Сосьедад». Скауты «Арсенала» вели игрока до победы Мартина на Евро-2024. Параллельно отметили Мерино, и этот футболист быстрее согласился покинуть Сан-Себастьян ради дождливого Лондона. Хотя «канониры» обхаживали Субименди, Артета до последнего момента сомневался, ведь в прошлом сезоне в основе «Арсенала» в опорной зоне успешно сыграл Партей. Тренер его нахваливал и рассуждал о продлении контракта.

Грустный момент, так как теперь на репутации Артеты стоит большое пятно. Хавбека Партея, с которым «Арсенал» не продлил контракт накануне, прокуроры считают серийным насильником. Шесть эпизодов, три женщины. Партея много лет допрашивали, собирали разные улики, прежде чем начать уголовное преследование, а в «Арсенале» знали больше деталей. Клуб, где есть сильная женская команда, а футболисты мужского состава выступали в акциях против насилия, прикрывал Томаса. В Англии жестко критикуют руководство лондонцев.

Люди из службы безопасности грандов должны проверять футболистов. Кронке – миллиардер, а Артета – миллионер. Даже со своего кармана они легко могли профинансировать работу частных детективов, которые собрали бы базовые улики, чтобы вовремя принять решение о будущем Партея как основного игрока клуба с историей и репутацией. Проверки не было, а теперь есть не только этический удар. Чисто футбольная логика велела отпустить Томаса загодя, а не делать его важным футболистом основы сильной и неуспешной команды.

Партей играл с Райсом и Эдегором, а сейчас надо встраивать в схемы Субименди. Могли спокойно пойти на трансфер год назад. Снова в деле знаменитая нерешительность Артеты, нелюбовь Кронке к лишним расходам и неумение этих двух мужчин коммуницировать с фанатами. Только когда боссом стал директор Берта, Партея выставили из команды, а Субименди убедили отказаться от планов перебраться в «Реал», где конкуренция выше. В лице Мартина «Арсенал» получил замечательного мастера умных передач и прилежного опорника.

У «Арсенала» впервые за много лет появится снайпер

От хороших новостей о подписании хавбека Субименди фанаты переходят к десерту. Спустя сто лет «Арсенал» рождает трансфер нападающего. Причем не ложной девятки, как Кай Хаверц, а настоящего снайпера. Виктор Дьёкереш поссорился с руководством «Спортинга». Швед уверен, что его обманули. Обещали отпустить за одну сумму, а теперь меняют условия, что усложнило игроку выбор нового клуба. «Манчестер Юнайтед» со знакомым тренером Аморимом интересовался трансфером Дьёкереша, ведь у Виктора безумная статистика в Португалии.

У клуба из Манчестера есть финансовые ограничения, потому что пока не удалось продать часть футболистов с выгодой. Также есть вопросы к игре команды Аморима, поэтому Дьёкереш решил довериться «Арсеналу». Изначально тренер Артета вел молодого форварда Шешко из «Лейпцига». Это необычный футболист, высокий рост не мешает ему играть элегантно, а выдающийся талант – Шешко очень высоко прыгает, не превратил его в обычного здоровяка в центре атаки с ударами головой. Молодой игрок «Лейпцига» подходит «Арсеналу» по стилю.

Вот только у Шешко непростой характер. Тут Берта не допустил ошибку, проверили подноготную, составили досье, изучили интервью. Сам Беньямин на переговорах потребовал включить в контракт пункт о сумме выкупа, то есть «Арсенал» он рассматривал как перевалочный пункт по пути в клубы вроде «Реала» и «Барселоны». Артете такой подход не понравился, с первого кандидата Микель переключился на второго. Дьёкереш заметно опытнее, чем его коллега Шешко. У шведа был негативный опыт игры в Англии, но на более скромном уровне.

Виктор раскрылся несколько лет назад, но если удержит уровень формы, то точно превзойдет лучших снайперов «Арсенала» в последних сезонах АПЛ . В прошлом чемпионате рекорд у Хаверца, он забил девять мячей. Холанд из «Манчестер Сити» столько собирает в трёх поединках против аутсайдеров. В позапрошлом сезоне Сака забил 16 мячей в АПЛ , а рекорды до этого ставили Эдегор и Мартинелли. Центральный форвард в последний раз стал лучшим снайпером «Арсенала» в 2021 году, когда Ляказетт отличился всего 13 раз в чемпионате.

После Обамеянга никто из «Арсенала» не забивал 20 голов за сезон в АПЛ . И это одна из причин, почему Артета не стал первым в таблице. Наличие снайпера не гарантирует успех, но у «канониров» много козырей, кроме самого очевидного плюса – сильной «девятки». Дьёкереш может помочь новой команде. Многие обратили внимание на его стиль, но швед не только ищет пространство. У него сильный удар с обеих ног, он легко выигрывал борьбу с цепкими защитниками из Португалии. По мотивации Виктор тоже стоит выше словенца Шешко.

Дьёкереш отказал клубам из Саудовской Аравии ради «Арсенала». Лондонцы получают нужных игроков с опозданием на год, что опасно. Можно вспомнить кейс «Баварии» и Палиньи. Сделка сорвалась, игрока забрали позже, но он не заиграл. Важно не упустить момент, а Субименди и Дьёкереш были в самом соку именно летом 2024 года. После этого Мартин опустился в таблице Ла Лиги с «Реалом Сосьедад», а Дьёкереш выдал шикарный сезон в «Спортинге» вместо роскошного года в «Арсенале». Берта отчаянно пытается исправить ошибки Артеты.