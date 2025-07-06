Гибель и возрождение истории. Трагедия клуба-основателя Серии А, за который играли Гвардиола и Балотелли

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06 июля 2025, 23:38

Клуб с насыщенным прошлым прекратил существование.

«Брешиа» была одной из основательниц итальянской Серии А и когда-то могла похвастаться мировыми звездами в своем составе. А сейчас официально перестала существовать из-за финансовых проблем и безответственности босса. Как так получилось, и есть ли надежда на спасение истории?

От истоков до Баджо и Гвардиолы

«Брешиа» была основана в 1911 году, когда профессиональный футбол в Италии только зарождался. А два года спустя она поднялась в высшую лигу. Когда в 1929 году образовалась Серия А, чтобы упорядочить турниры внутри страны, «Брешиа» оказалась в числе 18 ее основателей. В дебютной кампании команда финишировала десятой. Эта серая зона стала неким олицетворением судьбы «Брешии» на долгие годы.

Ведь этот промышленный город с 200-тысячным населением всегда находился в тени Милана и его суперклубов. Милан расположен всего в нескольких десятках километров и доминировал в регионе. По сути, в течение следующих девяти десятилетий «Брешиа» влачила свое едва заметное существование провинциальной команды среднего пошиба, которая трофеев не завоевывала и балансировала между двумя высшими лигами. Единственным «достижением», причем сомнительным, была самая длинная в истории непрерывная серия пребывания в Серии В – с 1947 по 1965 год.

Но исключительный всплеск произошел на рубеже веков. Гениальный Роберто Баджо завершал свою наполненную травмами карьеру четырехлетним ярчайшим отрезком в «Брешии». Тогда же к нему на короткое время присоединился другой легендарный ветеран – Хосеп Гвардиола. Они пересеклись с восходящей звездой Андреа Пирло, который родился в этом городе и начинал тут свою наполненную славой карьеру в молодежной команде. Еще из легенд в «Брешии» в разное время отметились Георге Хаджи и Марио Балотелли.

А ведомая Баджо «Брешиа» процветала. В 2001 году она заняла восьмое место – это лучший сезон клуба. Так удалось попасть в Кубок Интертото – кто-то его еще может помнить. На международной арене «Брешиа» оказалась в шаге от успеха. Но в решающем матче она уступила ПСЖ , который стал победителем турнира в том сезоне вместе с «Труа» и «Астон Виллой». Да, такой странный был турнир.

Баджо завершил карьеру в 2004 году, а «Брешиа» вылетела годом позже. И на этом история величия, если можно так сказать, закончилась. Клуб перешел к прежнему режиму «лифта» с постоянными вылетами и повышениями в классе.

Разрушитель истории

Летом 2017 года клуб перешел во владение Массимо Челлино. Это имя может быть знакомо любителям футбола. Один из многочисленных скандальных итальянских бизнесменов, которых тянет в эту игру, где они постоянно творят что-то непотребное. Его первым клубом был «Кальяри», там он заработал прозвище «пожиратель тренеров», потому что за 22 года нанял и уволил 36 специалистов.

Затем Челлино обратил свое внимание на английский футбол, купив «Лидс Юнайтед» в 2014 году. Но уже в 2017-м продал, поскольку Футбольная ассоциация Англии его дисквалифицировала на год за нарушение правил работы с агентами. Продав «Лидс», он купил «Брешию», которая провела шесть лет в Серии В. На ее беду.

Вскоре последовало повышение в Серию А и немедленный вылет. А также 24 смены тренеров за восемь лет. Причем 13 из них проработали у руля менее 100 дней. А в мае стало известно, что против клуба ведется расследование о финансовых нарушениях, среди которых невыплата зарплаты персоналу, игрокам и Итальянской федерации футбола.

В итоге «Брешию» лишили четырех очков. И занявший 15-е место клуб оказался в зоне вылета, чем спас заодно «Сампдорию», выжившую в плей-офф. «Брешиа», конечно, оспорила решение, но оно было подтверждено. Более того, Челлино и его сыну Эдоардо, который входил в состав правления клуба, на полгода запретили работать, а у команды отобрали лицензию на профессиональную деятельность, то есть, по сути, распустили, отправив к любителям, если коллектив вдруг решит еще поиграть. Итальянские СМИ пишут, что для избегания такого сценария Челлино нужно было погасить долги в размере 3 миллионов евро, однако он не стал этого делать.

Помощь близка

Еще до того, как стало ясно, что «Брешиа» прощается с профессиональным футболом, появились слухи о возможном спасении. В городе, который славится своей промышленностью, как мы помним, базируется крупнейший производитель стали – компания Feralpi. Ее президент Джузеппе Пазини вместе с руководством другой местной компании А2А и мэром Лаурой Кастеллетти работает над спасением клуба.

Фактически они планируют сформировать новый клуб, который будет другим юридическим лицом, но на базе «Брешии». Подобный процесс позволил в 2018 году возродить «Виченцу». Но крайний срок для оформления всех документов и регистрации на следующий сезон в низшую профессиональную лигу — Серию С — это 15 июля. Так что времени мало.

Стадион «Брешии» «Ригамонти» фактически принадлежит городскому совету, но он подписал договор аренды с семьей Челлино до 2028 года. Владелец, конечно, упирается и считает, что это соглашение в силе, поэтому никого на арену пускать он не будет. Впрочем, местные власти настроены решительно. Они считают, что финансовые нарушения и дисквалификация клуба аннулируют этот договор, так что стадион возвращается в их владение.

Все идет к тому, что «Брешиа» воскреснет под руководством Feralpi. И это будет, наверное, даже еще более символично. Ведь рожденный в промышленном городе клуб обретет местных хозяев, которые как раз олицетворяют Брешию в ее социально-экономическом облике.