Казанский «Сокол» провёл последний матч перед закрытием клуба

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сегодня, 20:46

Казанский «Сокол» уступил «Крыльям Советов-2» в матче 13-го тура Второй лиги «Б» (2:3). Игра состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани.

Поединок стал последним для команды из Татарстана. Ранее спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил источнику, что клуб прекратит существование после встречи с самарцами из-за отсутствия финансирования.

В прошедшем матче казанские футболисты вышли на поле в траурных комплектах формы. Для болельщиков организовали поминальный обед с традиционными блюдами — кутьей, гороховой кашей и киселем.