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Казанский «Сокол» провёл последний матч перед закрытием клуба

сегодня, 20:46
Сокол КазаньЛоготип футбольный клуб Сокол Казань2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов-2 (Самара)Крылья Советов-2Матч завершен

Казанский «Сокол» уступил «Крыльям Советов-2» в матче 13-го тура Второй лиги «Б» (2:3). Игра состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани.

Поединок стал последним для команды из Татарстана. Ранее спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил источнику, что клуб прекратит существование после встречи с самарцами из-за отсутствия финансирования.

В прошедшем матче казанские футболисты вышли на поле в траурных комплектах формы. Для болельщиков организовали поминальный обед с традиционными блюдами — кутьей, гороховой кашей и киселем.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 21:00
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/overal - здесь нет участников группы без призов, группы которую опционально можно выбрать в текущем и играть там в следующем.

В случае с Выигрыш, находящимся на основной странице справа сверху, выигранные очки игроков группы без призов учитываются, поэтому, в тех редких случаях когда группа без призов есть в текущем месяце, в общем рейтинге и в Выигрыш показываются разные места по выигранным очкам.

Здесь группа без призов - https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/4
t0s1k
t0s1k
сегодня в 20:55
это его не давно на авито продавали? его ж кто то купил да? чё, всего сезон продержался?))
Гость
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