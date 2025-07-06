Казанский «Сокол» провёл последний матч перед закрытием клуба

Казанский «Сокол» уступил «Крыльям Советов-2» в матче 13-го тура Второй лиги «Б» (2:3). Игра состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани.
Поединок стал последним для команды из Татарстана. Ранее спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил источнику, что клуб прекратит существование после встречи с самарцами из-за отсутствия финансирования.
В прошедшем матче казанские футболисты вышли на поле в траурных комплектах формы. Для болельщиков организовали поминальный обед с традиционными блюдами — кутьей, гороховой кашей и киселем.
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В случае с Выигрыш, находящимся на основной странице справа сверху, выигранные очки игроков группы без призов учитываются, поэтому, в тех редких случаях когда группа без призов есть в текущем месяце, в общем рейтинге и в Выигрыш показываются разные места по выигранным очкам.
Здесь группа без призов - https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/4