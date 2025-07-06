У «Баварии» коллапс в атаке. Забуксовали переговоры с новичками, надолго потеряли Мусиалу

1751806556

сегодня, 15:55

Сложное лето для менеджеров клуба.

«Бавария» потеряла нападающих

Легендарный Томас Мюллер вчера сыграл последний матч за клуб из Мюнхена. Ветерану не предлагали новое соглашение. Немцы сэкономят на его большой зарплате. Вторая потеря – вингер Сане. Лерой получил новый контракт от «Баварии», но игрока не устроили финансовые условия. Сане выбрал богатый и щедрый «Галатасарай». В Мюнхене был бы игроком ротации, а не основы, но это тоже потеря для заявки первой команды. Сане выбрал популярный «Галатасарай», ведь в Стамбуле искали замену Мертенсу, бельгиец недавно завершил карьеру.

Кроме Мюллера и Сане, «Бавария» попрощалась с молодым форвардом Телем. Француз за 35 млн евро отправился в «Тоттенхэм», где выступал ранее в аренде. Четвертая потеря «Баварии» – травма Мусиалы. У Джамала подозрение на перелом ноги, пропустит много месяцев. Немецкому клубу важно укрепить линию атаки, ведь тренер Компани выбирает не просто атакующий футбол, а планомерную изнуряющую игру первым номером. Даже против мощного ПСЖ на отдельных отрезках матча «Бавария» безбожно рисковала, отправляя всех в атаку.

Для такого футбола нужен запас свежих вингеров и нападающих в хорошей форме. А проблемы есть даже у футболистов, которые доступны тренеру. Вингер Гнабри в плохом состоянии, он не сможет подменить Мусиалу ни на месте левого инсайда, ни на позиции «десятки». Могли бы передвинуть канадца Дэвиса в атаку по левому флангу. У Альфонсо есть такой опыт в прошлом. Но этот футболист тоже восстанавливается после сложной травмы. Все дороги ведут к трансферам и для основы, и для пополнения резерва, ведь баварцы потеряли слишком много созидателей.

В Мюнхене не скрывают неудачи

Руководители «Баварии» открыто обсуждают многочисленные просчеты на трансферном рынке. Вышли из торгов за Вирца из-за стоимости сделки и желания Флориана не играть против «Байера» в Бундеслиге. Флориан выбрал «Ливерпуль». А попытка клуба из Мюнхена заполучить вингера Уильямса изначально была обречена на провал, ведь футболист хотел в «Барселону». В итоге каталонцы не сумели найти средства для осуществления сделки.

Уильямсу не понравился намек тренера Флика, что в «Барселоне» ему надо будет вытеснить Рафинью на позицию под нападающим. Молодой испанец подписал новый контракт с «Атлетиком». В «Баварии» разочарованы, ведь не скрывали переговоры с Вирцем и Уильямсом. Также в Мюнхене не стали юлить, когда журналисты спросили у почётного президента клуба Ули Хёнесса об интересе немецкого гранда к вингеру «Милана» Леау:

Макс Эберль сказал мне, что вёл переговоры о трансфере Леау, однако они не принесли результатов.

Макс Эберль – спортивный директор «Баварии». Раньше он долго работал в «Боруссии» из Менхенгладбаха, а потом руководил трансферами «Лейпцига». С марта прошлого года ищет новичков для «Баварии», и пока у менеджера нет невероятных успехов. В прошлом сезоне повезло с трансфером вингера Майкла Олисе. Француз из «Кристал Пэлас» приятно удивил готовностью к работе на высоком уровне. А вот новичок Палинья не стал ключевым опорником «Баварии».

Ещё один новый игрок – защитник Ито из «Штутгарта», год назад сломал ногу и до сих пор не сумел полностью восстановиться. На замену «Бавария» подписала свободного агента Дайера. Эрик скрасил будни приятеля Кейна в Мюнхене, но не стал ключевым футболистом основы. Англичанин отправился в «Монако». У «Баварии» много неудач. И чем больше у фаворита Бундеслиги потерь в линии атаки – тем важнее вовремя усилить заявку. Проблема лишь в том, что переключаются с первых номеров в списках скаутов на менее сильных игроков.

За Вольтемаде просят 100 млн евро

«Штутгарт» не спешит расставаться с лидерами. Пока швабы приостановили переговоры «Реала» по Штиллеру. А другой молодой и заметный игрок, форвард Вольтемаде, после успешной игры на Евро-2025 в атаке сборной Германии не перешел в «Баварию». За Ника просят сто миллионов евро, хотя его рыночная стоимость около тридцати миллионов. Скидки не будет, в «Штутгарте» понимают, что необычный форвард второй волны стал важнее для «Баварии». После травмы Мусиалы нужно срочно найти идеального напарника для Кейна.

Джамал менял позиции, работая по всей ширине атаки. Мусиала, когда был в форме, охотно заходил в штрафную площадь, у немецкого атакующего хавбека хорошая результативность. Нужен эффективный оттянутый нападающий, если не получится найти «десятку». И тут вступают аналитики Компани. Кто сказал, что Вольтемаде и Кейн создадут органичную связку в атаке «Баварии»? Оба высокие, они охотно оттягиваются в глубину поля в поисках мяча. Ник скорее замена для Харри, чем игрок для позиции плеймейкера именно в схемах Венсана Компани.

Можно представить на позиции диспетчера Палмера из «Челси», но этого футболиста не заманить в Мюнхен. Каждый новичок будет понимать, что Мусиала может вернуться раньше срока, который чуть позже установят врачи. Тогда Вольтемаде окажется на скамейке «Баварии», где не понравилось французу Телю. А вот левого вингера в Мюнхене найдут быстрее. Кроме Леау и Уильямса, они предлагали контракт Баркола из ПСЖ и оценивали форму Эзе из «Кристал Пэлас». Но у этих ребят также есть предложения от богатых английских клубов.