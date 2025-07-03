«Реал» не узнать. Хаби Алонсо выбрал ключевых игроков, но в списке нет Винисиуса и Мбаппе

Команда строится вокруг хавбеков.
«Реал» переключается между схемами
В матче против «Ювентуса» на Клубном чемпионате мира Хаби Алонсо использовал тройку центральных защитников, как у соперника. При этом не сыграли «3-4-2-1», как работал «Байер» Алонсо, а использовали Винисиуса и Гарсию в роли двух нападающих. Бразилец свои моменты не реализовал, его постоянно тянуло на левый фланг. Отличительной чертой нового «Реала» является постоянная смена тактики в зависимости от действий соперника и анализа ошибок тренерским штабом.
Анчелотти так не переключался с модели на модель, а Хаби Алонсо сразу сказал футболистам – пахать без мяча в прессинге будут все, как и выполнять приказы тренера. Карло настраивал в перерыве, если были ошибки в первом тайме. Хаби Алонсо совершал перестановки по ходу матча против «Ювентуса». Точно были футболисты, которыми тренер недоволен. Винисиус наносил удары по чужим воротам, но не забил, а вот его молодой напарник Гарсия отличился после единственного удара.
Мбаппе вышел на поле и сразу сыграл на старой позиции Беллингема с оттяжкой на правый полуфланг. Сам Джуд работал по ширине и довольно далеко от чужих ворот, как Алонсо у него просит. Но англичанин не является ключевым игроком для тренера на данном этапе сезона, поскольку в клубе решили отправить Беллингема на операцию на плече. Пропустит несколько месяцев, и за это время «Реалу» важно настроить игру под Алонсо, то есть часто переключаться между схемами.
Тактическое разнообразие нужно «сливочным» не только ради стабилизации игры в защите, но и для того, чтобы закрыть кадровые проблемы. На Клубном ЧМ в атаке играет воспитанник Гарсия. У Винисиуса и Родриго плохая форма, Мбаппе болел, а Беллингем одной ногой в больнице. Ждут Мастантуоно, но у «Реала» проблемы, если им нужна помощь новичка, которому в середине августа исполнится 18 лет. Алонсо в поиске правильной тактики.
Вальверде и Тчуамени – ключевые игроки
Алонсо выбрал главными футболистами для тактики нового «Реала» хавбеков, которых Перес год назад едва не продал. Вальверде и Тчуамени были в планах «Ливерпуля». Оба остались в «Реале», но фанатам и экспертам не нравилась игра Тчуамени в дуэте обороны, когда французский хавбек вынужденно переместился в защиту. А в схеме с тремя центральными у Орельена есть козырь. Он может менять опорную зону на линию защиты, одно перемещение переключает схему.
В матче с «Ювентусом» Тчуамени начал как центральный бек в тройке защитников. А когда его напарник Рюдигер устал и уже не успевал страховать Александер-Арнольда справа, то тренер приказал защитникам поменяться местами. В результате Тчуамени оказывался у чужой штрафной площади и помог создать один из моментов. Перемещений стало намного больше, чем было при Анчелотти. Против сильного «Ювентуса» футболисты «Реала» отдали 621 передачу, а их точность была 92%.
В схеме «3-5-2» нужно использовать дуэт Винисиуса и Мбаппе в атаке, причем оба форварда не хотят играть ближе к правому флангу. Также важно подписать сильного левого латераля, ведь для Александер-Арнольда роль человека, который закрывает весь фланг, остается непривычной. В сборной Англии Трент не всегда в основе, а в «Ливерпуле» в атаке справа Салах. Если не будет профильного левого латераля, то «Реал» допустит серию непоправимых тактических ошибок по ходу сезона.
Также Алонсо ищет работающие связки в центре поля. Тчуамени уходил в полузащиту, где ему удобнее играть. А Вальверде отдал много передач на Гюлера. Федерико не руководил игрой в стиле Модрича и Крооса, но видно желание тренера Алонсо сделать уругвайца ключевым человеком в новых подвижных схемах. Универсальность и двужильность Вальверде здесь тоже важны. Уругвайский хавбек раньше играл на двух позициях на правом фланге и может соединять линии в центре.
Игроки «Реала» не любят лишние движения
В любой команде есть фанаты рекордов по пробегу, но многие футболисты «Реала» обожают экономить силы. У них возникали проблемы против клубов, которым удавалось включать командный прессинг. Хаби Алонсо постоянно настаивает, что надо двигаться от коллективного к индивидуальному. Но такие ребята, как Мбаппе и Винисиус, привыкли, что сначала тренерский штаб переживает об их благополучии на поле, а потом думает о работе команды без мяча. Алонсо разозлит часть звёзд.
Винисиус уже понял, что новый тренер может его невзлюбить, поэтому потребовал внести в новый контракт с «Реалом» пункт о сумме выкупа. Пересу не понравилась наглость бразильца, ведь у него соглашение до 2027 года, а новая сделка нужна именно футболисту ради увеличения зарплаты. Заявлено о приостановке переговоров. Английские друзья Александер-Арнольд и Беллингем тоже не фанаты беготни. Трент может вырезать идеальную передачу, именно он отдал голевой пас на Гарсию. Но как только латераль устает, то не возвращается в оборону.
Беллингем с радостью откроется за спинами защитников, на это у него силы есть. Но Джуд не фанат жесткой борьбы в опорной зоне. Пусть Вальверде и Гюлер страхуют тылы, а дальше включается волнорез Тчуамени, когда мадридцы играют «4-4-2» или «4-3-3». И пока в новую систему не вписывается Родриго. Бразилец может задуматься об уходе, но здесь всё зависит от ценника. Вряд ли за бразильского вингера сейчас отдадут 100 млн евро.
Первые матчи тренера Алонсо подсказывают, что «Реал» будет активно меняться. Но смена тактики также связана с фазой сезона. В США можно экспериментировать, а дальше Беллингем отправится на операцию, Мбаппе придет в себя после госпитализации, а Перес и Алонсо поставят точку в разговорах о подписании опорника с пасом. Можно поставить все фишки на Тчуамени и его переключения между линиями, а можно поискать человека в стиле Субименди, чтобы активнее возил мяч в центре.
Видно же, что Реал перестраивается на ходу. Тем интереснее будет смотреть дерби с Барсой.
Видно же, что Реал перестраивается на ходу. Тем интереснее будет смотреть дерби с Барсой.
Не помню просил ли я для этого аккаунта когда нибудь вип, но комментариев очень много.
Можно выдать вип на этот акк?
Не помню просил ли я для этого аккаунта когда нибудь вип, но комментариев очень много.
Можно выдать вип на этот акк?
а там были Камачо, Хуанде Рамос, Бенитес, Лопетеги...не считаю временщиков
а там были Камачо, Хуанде Рамос, Бенитес, Лопетеги...не считаю временщиков
Не будет чашек , то через год Алонсо будет искать работу.
Не будет чашек , то через год Алонсо будет искать работу.
очень трудно ему будет
очень трудно ему будет
Удачи и успеха Хаби в королевском клубе!
Удачи и успеха Хаби в королевском клубе!