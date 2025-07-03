«Реал» не узнать. Хаби Алонсо выбрал ключевых игроков, но в списке нет Винисиуса и Мбаппе

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03 июля 2025, 23:20

Команда строится вокруг хавбеков.

«Реал» переключается между схемами

В матче против «Ювентуса» на Клубном чемпионате мира Хаби Алонсо использовал тройку центральных защитников, как у соперника. При этом не сыграли «3-4-2-1», как работал «Байер» Алонсо, а использовали Винисиуса и Гарсию в роли двух нападающих. Бразилец свои моменты не реализовал, его постоянно тянуло на левый фланг. Отличительной чертой нового «Реала» является постоянная смена тактики в зависимости от действий соперника и анализа ошибок тренерским штабом.

Анчелотти так не переключался с модели на модель, а Хаби Алонсо сразу сказал футболистам – пахать без мяча в прессинге будут все, как и выполнять приказы тренера. Карло настраивал в перерыве, если были ошибки в первом тайме. Хаби Алонсо совершал перестановки по ходу матча против «Ювентуса». Точно были футболисты, которыми тренер недоволен. Винисиус наносил удары по чужим воротам, но не забил, а вот его молодой напарник Гарсия отличился после единственного удара.

Мбаппе вышел на поле и сразу сыграл на старой позиции Беллингема с оттяжкой на правый полуфланг. Сам Джуд работал по ширине и довольно далеко от чужих ворот, как Алонсо у него просит. Но англичанин не является ключевым игроком для тренера на данном этапе сезона, поскольку в клубе решили отправить Беллингема на операцию на плече. Пропустит несколько месяцев, и за это время «Реалу» важно настроить игру под Алонсо, то есть часто переключаться между схемами.

Тактическое разнообразие нужно «сливочным» не только ради стабилизации игры в защите, но и для того, чтобы закрыть кадровые проблемы. На Клубном ЧМ в атаке играет воспитанник Гарсия. У Винисиуса и Родриго плохая форма, Мбаппе болел, а Беллингем одной ногой в больнице. Ждут Мастантуоно, но у «Реала» проблемы, если им нужна помощь новичка, которому в середине августа исполнится 18 лет. Алонсо в поиске правильной тактики.

Вальверде и Тчуамени – ключевые игроки

Алонсо выбрал главными футболистами для тактики нового «Реала» хавбеков, которых Перес год назад едва не продал. Вальверде и Тчуамени были в планах «Ливерпуля». Оба остались в «Реале», но фанатам и экспертам не нравилась игра Тчуамени в дуэте обороны, когда французский хавбек вынужденно переместился в защиту. А в схеме с тремя центральными у Орельена есть козырь. Он может менять опорную зону на линию защиты, одно перемещение переключает схему.

В матче с «Ювентусом» Тчуамени начал как центральный бек в тройке защитников. А когда его напарник Рюдигер устал и уже не успевал страховать Александер-Арнольда справа, то тренер приказал защитникам поменяться местами. В результате Тчуамени оказывался у чужой штрафной площади и помог создать один из моментов. Перемещений стало намного больше, чем было при Анчелотти. Против сильного «Ювентуса» футболисты «Реала» отдали 621 передачу, а их точность была 92%.

В схеме «3-5-2» нужно использовать дуэт Винисиуса и Мбаппе в атаке, причем оба форварда не хотят играть ближе к правому флангу. Также важно подписать сильного левого латераля, ведь для Александер-Арнольда роль человека, который закрывает весь фланг, остается непривычной. В сборной Англии Трент не всегда в основе, а в «Ливерпуле» в атаке справа Салах. Если не будет профильного левого латераля, то «Реал» допустит серию непоправимых тактических ошибок по ходу сезона.

Также Алонсо ищет работающие связки в центре поля. Тчуамени уходил в полузащиту, где ему удобнее играть. А Вальверде отдал много передач на Гюлера. Федерико не руководил игрой в стиле Модрича и Крооса, но видно желание тренера Алонсо сделать уругвайца ключевым человеком в новых подвижных схемах. Универсальность и двужильность Вальверде здесь тоже важны. Уругвайский хавбек раньше играл на двух позициях на правом фланге и может соединять линии в центре.

Игроки «Реала» не любят лишние движения

В любой команде есть фанаты рекордов по пробегу, но многие футболисты «Реала» обожают экономить силы. У них возникали проблемы против клубов, которым удавалось включать командный прессинг. Хаби Алонсо постоянно настаивает, что надо двигаться от коллективного к индивидуальному. Но такие ребята, как Мбаппе и Винисиус, привыкли, что сначала тренерский штаб переживает об их благополучии на поле, а потом думает о работе команды без мяча. Алонсо разозлит часть звёзд.

Винисиус уже понял, что новый тренер может его невзлюбить, поэтому потребовал внести в новый контракт с «Реалом» пункт о сумме выкупа. Пересу не понравилась наглость бразильца, ведь у него соглашение до 2027 года, а новая сделка нужна именно футболисту ради увеличения зарплаты. Заявлено о приостановке переговоров. Английские друзья Александер-Арнольд и Беллингем тоже не фанаты беготни. Трент может вырезать идеальную передачу, именно он отдал голевой пас на Гарсию. Но как только латераль устает, то не возвращается в оборону.

Беллингем с радостью откроется за спинами защитников, на это у него силы есть. Но Джуд не фанат жесткой борьбы в опорной зоне. Пусть Вальверде и Гюлер страхуют тылы, а дальше включается волнорез Тчуамени, когда мадридцы играют «4-4-2» или «4-3-3». И пока в новую систему не вписывается Родриго. Бразилец может задуматься об уходе, но здесь всё зависит от ценника. Вряд ли за бразильского вингера сейчас отдадут 100 млн евро.