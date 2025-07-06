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«Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче

сегодня, 21:20

«Зенит» потерпел поражение от «Балтики» в контрольном матче (1:2). Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

На 9-й минуте Дуглас Сантос вывел «сине-бело-голубых» вперёд. На 52-й калининградский клуб отыгрался усилиями Ильи Петрова. Ещё один мяч забил Брайан Хиль на 54-й.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:19
Привет Анатолий!

А мне видится картина маслом!
Приходит С.Б. в высочайший кабинет и молвит слово:
"Дескать надо освежевать и освежить состав... Не хотят некоторые играть, их продать, а новых купить..., под юбилей"
И пиастры весенней капелью....)
bsjxzqhmbhz6
bsjxzqhmbhz6
сегодня в 23:18
Товарищеский матч ничего не значить, поэтому счёт не имеет значения
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 22:50
Не слишком ли серьёзный подход к товарищеской, ничему не обязывающей игре, которая служит всего лишь подготовкой к чемпионату ? На ВСЕ, повторяю - на все матчи перед началом чемпионата необходимо смотреть спокойно, философски, без надрывов и порчи нервной системы. Право, расслабьтесь. Это я обращаюсь ко всем критиканам "Зенита" и его тренера.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:44
Хиль положил на лопатки газовое детище
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 22:43
    Sergo81
    Sergo81 ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    Конечно будет вносить)). Сегодня играл основной состав. Если игра не пойдёт, то может выпустить Соболева. Всё, дальше тш бессилен))
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 22:20
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 22:19
    Добрый вечер! Согласен! Про тш даже не хочу вспоминать.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 22:14
    Этот результат нельзя рассматривать всерьёз. Игроки Зенита валяли дурака. Мне интересно, а Семак хоть проводит установку на матч? Пытается ли он вносить изменения в ход игры, если в этом есть необходимость? Что с ним случилось, ведь в Уфе был нормальным тренером. Вообще, какую роль Сергей играет в команде?
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 22:11
    Хиля надо брать подумал Семак.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    Рад приветствовать!!!
    Глушенков лезет бездумно, потому что задание ему дано бездумное. А в центр никого покупать не надо, надо поменять тренера, тогда и центр заиграет. Центр- это прежде всего лицо тренера. Нет тренера - нет центра. В футболе, как в русских шашках- кто владеет центром- тот владеет инициативой...
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 21:54
    Утерли нос 👃 балтийцы газовщикам...
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:50, ред.
    Анатолий Кандауров.
    Талалаев-безусловно незаурядный тренер, со своим тренерским почерком и игровой моделью. А Семак - худшее из российского футбола, безнадежно увядающий тренер, без признаков тренерской жизни.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 21:40
    Отвратительная игра Зенита. Больше нечего сказать.
    juchok
    juchok
    сегодня в 21:38
      Sergo81
      Sergo81
      сегодня в 21:31
      Смотрел матч. Балтика хороша, что умеет, то и показывает. Зенит удивил. Хорошая новость-нападающие стараются, бегают. Есть делание играть. Плохая новость- у Зенита нет центра, совсем. Или нападение или защита. Временами, когда Балтика держала мяч около центра, все пз Зенита были почти у своей штрафной. Я такого треша не припомню вообще. Срочно нужны 2-3 толковых пз. Глушенков лезет в атаку бездумно.
      nubom
      nubom
      сегодня в 21:28
      Обмочились и, к тому же, еще и проиграли...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 21:28
      Очень внимательно смотрел матч. Что запомнилось. У Зенита на поле вышли 9 легионеров и 2 наших. Вратарь и Глушенков. Новый лимит на юбилей? Балтика играла на порядок лучше. Вопрос. Талалаев сильнее Семака? И что нас ещё ждёт на " юбилей"
      протон
      протон
      сегодня в 21:24
      Балтика должна была минимум 3 отгружать!
      Гость
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