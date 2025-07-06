«Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче

«Зенит» потерпел поражение от «Балтики» в контрольном матче (1:2). Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
На 9-й минуте Дуглас Сантос вывел «сине-бело-голубых» вперёд. На 52-й калининградский клуб отыгрался усилиями Ильи Петрова. Ещё один мяч забил Брайан Хиль на 54-й.
Глушенков лезет бездумно, потому что задание ему дано бездумное. А в центр никого покупать не надо, надо поменять тренера, тогда и центр заиграет. Центр- это прежде всего лицо тренера. Нет тренера - нет центра. В футболе, как в русских шашках- кто владеет центром- тот владеет инициативой...
Глушенков лезет бездумно, потому что задание ему дано бездумное. А в центр никого покупать не надо, надо поменять тренера, тогда и центр заиграет. Центр- это прежде всего лицо тренера. Нет тренера - нет центра. В футболе, как в русских шашках- кто владеет центром- тот владеет инициативой...