«Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче

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сегодня, 21:20

«Зенит» потерпел поражение от «Балтики» в контрольном матче (1:2). Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

На 9-й минуте Дуглас Сантос вывел «сине-бело-голубых» вперёд. На 52-й калининградский клуб отыгрался усилиями Ильи Петрова. Ещё один мяч забил Брайан Хиль на 54-й.