Семак оценил дебют Веги в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» оценил товарищеский матч с «Балтикой» (1:2).

В составе команды из Санкт-Петербурга первую игру провёл защитник , несколько дней назад перешедший из «Архентинос Хуниорс». Новичок вышел в стартовом составе и покинул поле на 68-й минуте.

Самое важное, что все живы, здоровы. Первый тайм был опять лучше, второй сложнее. Большинство ребят нормально выдержали, но тоже устали в конце. Существовал определённый риск получить повреждение. Рабочая игра, неплохая интенсивность. Будем готовиться к следующему матчу. Осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдём к чемпионату.

О дебюте Романа Веги

Мне понравился. Оставил приятное впечатление и по качеству, по движению с мячом. Надеюсь, достаточно быстро адаптируется. Он хорошо знает Лусиано. Через контрольные матчи будет готовиться к основным.