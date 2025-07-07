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Семак оценил дебют Веги в матче с «Балтикой»

сегодня, 01:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил товарищеский матч с «Балтикой» (1:2).

В составе команды из Санкт-Петербурга первую игру провёл защитник Роман Вега, несколько дней назад перешедший из «Архентинос Хуниорс». Новичок вышел в стартовом составе и покинул поле на 68-й минуте.

Самое важное, что все живы, здоровы. Первый тайм был опять лучше, второй сложнее. Большинство ребят нормально выдержали, но тоже устали в конце. Существовал определённый риск получить повреждение. Рабочая игра, неплохая интенсивность. Будем готовиться к следующему матчу. Осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдём к чемпионату.

О дебюте Романа Веги

Мне понравился. Оставил приятное впечатление и по качеству, по движению с мячом. Надеюсь, достаточно быстро адаптируется. Он хорошо знает Лусиано. Через контрольные матчи будет готовиться к основным.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:25
Моё мнение- зря они играют по два матча в день. Пусть тренер и просмотрит максимум игроков, но полноценной игры они не показали. Особенно во втором тайме второго матча...
Гость
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