Вериссимо выступил с официальным заявлением

Трансферная цель «Спартака» Лукас Вериссимо сообщил о том, что в последнее время от его имени говорят совершенно посторонние люди:

«В последние дни было много разговоров о моем будущем, поэтому я хотел бы внести ясность. Многие выступают в роли моих представителей, но тем самым преследуют свои собственные интересы. Это подрывает и мою репутацию, и репутацию моего настоящего агента. Хочу пояснить, что юридически моими агентами являются Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они могут отвечать и договариваться о контрактах от моего имени.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы провести хорошую предсезонную подготовку с „Сантосом“, а об остальном позаботятся мои представители. Любой, кого я не назвал, не имеет разрешения говорить что-либо от моего имени. Благодарю за понимание».

Ранее в СМИ фигурировало имя некоего Тиаго Тавейры, который выдавал себя за агента бразильского защитника. В последний раз он сообщил, что «Сантос» отклонил второе предложение «Спартака».