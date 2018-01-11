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Вериссимо выступил с официальным заявлением

вчера, 20:44

Трансферная цель «Спартака» Лукас Вериссимо сообщил о том, что в последнее время от его имени говорят совершенно посторонние люди:

«В последние дни было много разговоров о моем будущем, поэтому я хотел бы внести ясность. Многие выступают в роли моих представителей, но тем самым преследуют свои собственные интересы. Это подрывает и мою репутацию, и репутацию моего настоящего агента. Хочу пояснить, что юридически моими агентами являются Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они могут отвечать и договариваться о контрактах от моего имени.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы провести хорошую предсезонную подготовку с „Сантосом“, а об остальном позаботятся мои представители. Любой, кого я не назвал, не имеет разрешения говорить что-либо от моего имени. Благодарю за понимание».

Ранее в СМИ фигурировало имя некоего Тиаго Тавейры, который выдавал себя за агента бразильского защитника. В последний раз он сообщил, что «Сантос» отклонил второе предложение «Спартака».

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 04:00
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 03:35
    Lazio-Kiev:
    -Кто такой есть Спартак?! -Это который попал Ливеру 0:7 - О! Я-я! Знаем, конечно!
    Ты-то,вроде серьёзным мужчиной был,а туда же.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 02:44
    В Бразилии всегда было много проходимцев.
    за
    за ответил Байкал-38
    сегодня в 01:48
    Байкал-38:
    Дэни Вериссимо известная актриса по съёмкам в фильмах 13-й район, а так же в порно, тоже такого же мнения: "СПАРТАКУ НАДО ОТКАЗАТЬ"!
      311
      311
      сегодня в 01:00
      Тиаго Тавейра смекнул и решил под шумок обуть Федуна!)
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev
      сегодня в 00:36
      -Кто такой есть Спартак?!
      -Это который попал Ливеру 0:7
      - О! Я-я! Знаем, конечно!
      LOpp
      LOpp ответил SHMEL
      вчера в 23:13
      SHMEL:
      Короче я понял,парень наконец-то зашел на соккер,почитал комманты и наотрез отказался быть розовым поросенком.
      SHMEL
      Сегодня 23:03
      Короче я понял,парень наконец-то зашел на соккер,почитал комманты и наотрез отказался быть розовым поросенком.
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      он зашел на Соккер и написал: верните старый сайт!
      Викос
      Викос
      вчера в 23:07
      По Вериссимо в Спартаке в курсе?:)
      VLAD MARTINICH 1
      VLAD MARTINICH 1
      вчера в 23:05
      БЕЛИССИМО ВЕРИССИМО)))
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 23:03
      Короче я понял,парень наконец-то зашел на соккер,почитал комманты и наотрез отказался быть розовым поросенком.
      ЧиП
      ЧиП
      вчера в 22:58
      Сколько шума! Вокруг кого? Один хороший сезон на родине. Что будет в России? Иванович в зените)
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 22:49
      Ах-ХА-ХА))) Можно идти дальше "Пятёрочки" и "Семёрочки" - "8" или "9"!)))
      Jum13
      Jum13
      вчера в 22:49
      Федун начудил со своими слухами
      cska.78
      cska.78 ответил Байкал-38
      вчера в 22:42
      Байкал-38:
      Ну это на сборах и давно, а вот это в официальном матче, да ещё в лиге чемпионов! Это вам не перебить не чем! Смотри и наслаждайся!!! https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y https://www.youtube.com/watch?v=KLAsUNZtiLM
      Это тоже самое, что сравнить победы ЦСКА и спартака в еврокубке :))))

      Коля58
      Коля58
      вчера в 22:39
        Евгений Перфильев
        Евгений Перфильев
        вчера в 22:31
          Байкал-38
          Байкал-38 ответил RDeanW
          вчера в 22:29
          RDeanW:
          все кони тут собрались? ну тогда давайте поностальгируем)))
          Ну это на сборах и давно, а вот это в официальном матче, да ещё в лиге чемпионов! Это вам не перебить не чем!
          Смотри и наслаждайся!!!

          dzvinka
          dzvinka
          вчера в 22:19
          на парне висит больше агентов чем у него ног которыми зарабатывает. Эх, латинская америка, романтика. Одни по 28 лямов отдают чтобы попасть служанкой в клуб мошенников, другие по 3 агента кормят)))
          за
          за
          вчера в 22:13
          Зато как армейские и питерские в предыдущей теме соревновались в остроумии...
          RussianHorse
          RussianHorse
          вчера в 22:03
          7партак даже левые чуваки уже разводят, притворившись агентами, лооол)
          RDeanW
          RDeanW
          вчера в 22:00
          все кони тут собрались? ну тогда давайте поностальгируем)))

          удав
          удав
          вчера в 21:59
          ну я сразу почуял не ладное когда глушаков заявил,что он его агент а офис у них в бане=)
          КЭТиК
          КЭТиК
          вчера в 21:58
          Цену набивает.
          MIKITA463295
          MIKITA463295
          вчера в 21:55
          Интересно какой смысл не агенту выдавать себя за агента ?
          orech
          orech
          вчера в 21:51
          Конкретно открестился от якобы какого-то агента, высказывания которого комментирует пиресман и иже с ним с огромным удовольствием:)
          Квадратный Мяч
          Квадратный Мяч ответил Байкал-38
          вчера в 21:47
          Байкал-38:
          Дэни Вериссимо известная актриса по съёмкам в фильмах 13-й район, а так же в порно, тоже такого же мнения: "СПАРТАКУ НАДО ОТКАЗАТЬ"!
          Если в порно снимается значит головой хорошо играет. Подойдёт на роль центрального защитника. Надо брать.
          Брулин
          Брулин
          вчера в 21:27
          Такое чувство, что он даже не в курсе куда его,, сватают,, .
          tesch
          tesch
          вчера в 21:25
          Сузил круг доверенных лиц на переговоры и всего то.
          sir_Alex
          sir_Alex
          вчера в 21:25
          Очень хорошо.
          piercman
          piercman
          вчера в 21:22
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