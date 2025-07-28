Карвахаль: «Месси — лучший игрок Аргентины, а Роналду — лучший игрок мира»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
У меня нет сомнений, что Месси — лучший игрок Аргентины, но Криштиану — лучший в мире.
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
У меня нет сомнений, что Месси — лучший игрок Аргентины, но Криштиану — лучший в мире.
А я не согласен, только в одном- недопустимо сравнивать двух гениальных и разноплановых игроков, каждый из которых- гениален по-своему!!!
А я не согласен, только в одном- недопустимо сравнивать двух гениальных и разноплановых игроков, каждый из которых- гениален по-своему!!!
Верните цыгану мяч...)
Верните цыгану мяч...)