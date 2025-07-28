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Карвахаль: «Месси — лучший игрок Аргентины, а Роналду — лучший игрок мира»

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Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 23:40
Можно теперь с большой вероятностью прогнозировать, что Роналду не пришлёт Карвахалю список своих "достижений" и голов. 🤣
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:50
Добрый вечер!
А я не согласен, только в одном- недопустимо сравнивать двух гениальных и разноплановых игроков, каждый из которых- гениален по-своему!!!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:50
После крестов совсем свихнулся карва))
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:39
А что скажет по этому поводу Ибрагимович?
Верните цыгану мяч...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:06, ред.
Надо Карвахалю показать нарезки Роналдиньо...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 21:58
Многие с этим согласятся, многие не согласятся, универсальной правды в таких случаях нет, максимально приближаются к этому только некоторые награды, достижения, но и их вручения и интерпретации, соответственно, в значительной степени субъективны и могут приводить к очень разным оценкам и восприятию, мнениям и заключениям.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:51
Думаю, Карвахаль так сказал только потому что Роналду его бывший партнер по команде, а на самом деле он так не считает. Большинство специалистов отдают предпочтение Месси в споре с Роналду тем более что Лео - чемпион Мира, а Роналду всего лишь чемпион Европы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
Периодически у людей возникает желание поговорить о роли Роналду и Месси в мировом футболе, чья заметнее?.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:37
Кукушка хвалит петуха...
NbKA555
NbKA555
вчера в 21:31
Сам знает))
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