«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро

«Реал» в 2013 году готов был заплатить за трансфер нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 250 миллионов евро, сумму, которая в то время была прописана в контракте игрока в качестве отступных. Сообщается, что у «Реала» был разработан целый план, как заполучить Месси.

«Сливочные» готовы были предложить форварду контракт до 2021 года с зарплатой в 23 миллиона евро за сезон, а также заплатить один миллион евро отцу Месси в качестве бонуса за трансфер. Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес обещал Месси помочь решить вопрос в деле о неуплате налогов.