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«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро

вчера, 20:59

«Реал» в 2013 году готов был заплатить за трансфер нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 250 миллионов евро, сумму, которая в то время была прописана в контракте игрока в качестве отступных. Сообщается, что у «Реала» был разработан целый план, как заполучить Месси. 

«Сливочные» готовы были предложить форварду контракт до 2021 года с зарплатой в 23 миллиона евро за сезон, а также заплатить один миллион евро отцу Месси в качестве бонуса за трансфер. Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес обещал Месси помочь решить вопрос в деле о неуплате налогов.

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Все комментарии
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 08:38
кто кто, но думаю Месси никогда не перешел бы в Реал
амурец
амурец
сегодня в 05:11
да ну в 2013 его уже Реал не купил бы, да еще за такие деньги, в 2011 может быть
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 05:11
Зачем этот бред вообще писать?!Посоветуйте кто нормальный сайт о футболе,пжл.Утки надоели,а новый сайт еще больше бесит..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:40
Бред, я думаю! Месси конечно супер игрок!
Я даже не могу, что произошло бы в каталонии, после этого трансфера!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:52
Если толко купить его чтобы на лавку посодить и заставить бутсы Рону начищать на поле он без полезен. Хорошо что транфер не состоялся а то бы как пиявка присосался к Реалу а так пусть лучше с Барсы бабло тресет.
starche
starche
вчера в 22:35
Утя, утя,утя................
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:17
Значит, Реал был готов расстаться с Роналду, потому что португалец точно не захотел бы играть с аргентинцем в одной команде.
ману дель мораль
ману дель мораль
вчера в 21:27
Это был бы самый бесполезный трансфер в истории футбола.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:24
Березовский Испании этот Пересович..,Аха-ха)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 21:14
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    вчера в 21:10
    Из-за переса шас у некоторых игроков реала проблемы с налоговым из-за его условий
    Apsny
    Apsny
    вчера в 21:09
    Месси их послал куда подальше, уже говорили об этом).
    WATMan
    WATMan
    вчера в 21:00
    "но ранальда наложил вето на трансфер" - забыли добавить
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