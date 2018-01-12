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«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро

12 января 2018, 20:59

«Реал» в 2013 году готов был заплатить за трансфер нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 250 миллионов евро, сумму, которая в то время была прописана в контракте игрока в качестве отступных. Сообщается, что у «Реала» был разработан целый план, как заполучить Месси. 

«Сливочные» готовы были предложить форварду контракт до 2021 года с зарплатой в 23 миллиона евро за сезон, а также заплатить один миллион евро отцу Месси в качестве бонуса за трансфер. Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес обещал Месси помочь решить вопрос в деле о неуплате налогов.

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Все комментарии
League1
League1 ответ safari-05 (раскрыть)
22 июня 2019 в 15:05
Ничего бы из этого не получилось. Не ужились бы в одной команде два таких амбициозных футболиста. Например, меська даже из-за Ибрагимовича плакал горючими слезами.
Олег Гусов
Олег Гусов
13 января 2018 в 11:45
Если бы Реал хотел купить Месси , то он бы его купил ! А если не купил , значит он был ненужен ! Всё остальное бла бла бла !
safari-05
safari-05
13 января 2018 в 09:04
Мда, интересно конечно было бы посмотреть на дуэт
Ismadiyar
Ismadiyar
13 января 2018 в 08:38
кто кто, но думаю Месси никогда не перешел бы в Реал
амурец
амурец
13 января 2018 в 05:11
да ну в 2013 его уже Реал не купил бы, да еще за такие деньги, в 2011 может быть
95-shishani-95
95-shishani-95
13 января 2018 в 00:40
Бред, я думаю! Месси конечно супер игрок!
Я даже не могу, что произошло бы в каталонии, после этого трансфера!
Шишанутый
Шишанутый
12 января 2018 в 23:52
Если толко купить его чтобы на лавку посодить и заставить бутсы Рону начищать на поле он без полезен. Хорошо что транфер не состоялся а то бы как пиявка присосался к Реалу а так пусть лучше с Барсы бабло тресет.
starche
starche
12 января 2018 в 22:35
Утя, утя,утя................
Фата лист
Фата лист
12 января 2018 в 22:17
Значит, Реал был готов расстаться с Роналду, потому что португалец точно не захотел бы играть с аргентинцем в одной команде.
Абу Мухаммад
Абу Мухаммад
12 января 2018 в 21:10
Из-за переса шас у некоторых игроков реала проблемы с налоговым из-за его условий
Apsny
Apsny
12 января 2018 в 21:09
Месси их послал куда подальше, уже говорили об этом).
WATMan
WATMan
12 января 2018 в 21:00
"но ранальда наложил вето на трансфер" - забыли добавить
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