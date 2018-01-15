Тевес - об игре в Китае: «Был 7 месяцев в отпуске»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес с иронией вспомнил о своем периоде карьеры в Китае.

«В Китае я был в семимесячном отпуске (смеется). Не знал, что я там делаю», — пошутил Тевес.

Он также прокомментировал своё возвращение в «Бока Хуниорс». Ранее Тевес покинул родной клуб как раз ради предложения из Поднебесной.

«Знаю, что есть люди, которым не понравился мой уход из „Бока Хуниорс“, это нормально. Я тогда не мог играть на все 100 %, но болельщики в любом случае будут обижены. Теперь же фанаты снова увидят меня в футболке „Бока Хуниорс“, они будут очень рады».