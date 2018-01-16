«Арсенал» Т: «Об интересе к Новосельцеву узнали из СМИ»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию об интересе туляков к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

«О новичках команды, в том числе Новосельцеве, узнаем из прессы. Если говорить о том, интересен ли нам защитник, то могу сказать, что нам много кто интересен, много кто - нет, в данный момент я не готов комментировать. Мы следим за всеми, следим за „Зенитом“, за другими клубами РФПЛ, за игроками следим. Есть спортивный директор, есть президент клуба, мы много работаем».

В текущем сезоне 26-летний Новосельцев сыграл 1 матч в Кубке России.