Суарес: «Фанаты „Эспаньола“ оскорбляли жену и детей Пике»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес встал на сторону своего одноклубника Жерара Пике, который после забитого гола в матче с «Эспаньолом» приложил палец к губам, предложив фанатам заткнуться. По словам уругвайца, болельщики «Эспаньола» оскорбляли жену и детей Пике, что вызвало у него такую реакцию.

«Футболисты должны терпеть всё, что говорят в их адрес, но в этом случае Пике прав, поскольку его жест - самое безобидное, что он сделал в ответ на оскорбления своих детей и жены. Это были очень серьезные ругательства. Я знаю, как Жерар привязан к своей семье. Фанаты могут донимать футболистов, но они переходят черту, когда опускаются до оскорблений детей. Понятно, что это причиняет боль любому отцу».