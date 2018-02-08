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Суарес: «Фанаты „Эспаньола“ оскорбляли жену и детей Пике»

вчера, 17:33
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес встал на сторону своего одноклубника Жерара Пике, который после забитого гола в матче с «Эспаньолом» приложил палец к губам, предложив фанатам заткнуться. По словам уругвайца, болельщики  «Эспаньола» оскорбляли жену и детей Пике, что вызвало у него такую реакцию.

«Футболисты должны терпеть всё, что говорят в их адрес, но в этом случае Пике прав, поскольку его жест - самое безобидное, что он сделал в ответ на оскорбления своих детей и жены. Это были очень серьезные ругательства. Я знаю, как Жерар привязан к своей семье. Фанаты могут донимать футболистов, но они переходят черту, когда опускаются до оскорблений детей. Понятно, что это причиняет боль любому отцу».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
Покусал бы их за это
Apsny
Apsny ответил neomessi
вчера в 22:42
neomessi:
Во-первых Пике сам виноват что в первой игре начал лялякать в адрес попугаев. А во вторых попугаи это пригород Каталонии и они раздвинули ножки перед испанцами в свое время, также недавно это сделали с полным ртом пены. А вообще болельщики перечеркнули грань когда оскорбили его семью. Так конечно нельзя. Лучше надо оскорблять самого игрока или клуб. Тут семья не причем.
    Apsny
    Apsny
    вчера в 22:41
    Это ж такие сущие мелочи по сравнению с пальцем, приложенным к губам).
    No problem
    No problem
    вчера в 21:43
    62мо,вылилась на 62Ммо.
    Saang
    Saang ответил Hamman
    вчера в 20:59
    Hamman:
    Абсолютно наоборот! Без болельщиков не будет клуба и соответственно игроков! Это только в России клубы живут за счёт госказны, а в футбольных странах доходность клубов определяет количество болельщиков - чем больше болельщиков тем больше посещаемость стадионов, больше аудитория телетрансляций и соответственно доходов от неё. Ну и естественно спонсоры самые щедрые у клубов с большей армией фанатов. А игрок как личность явление временное. Без Тотти Рому меньше любить фанаты не стали, да и в Барсе без Пуйоля и Роналдиньо меньше фанатов не стало...
    Это справедливо только для небольших клубов, уровня Тосно, Сошо, Халла и пр. - мощные клубы (Рома, Барса, Юве) живут за счет: рекламных прав, вливаний спонсоров, продажи атрибутики, трансляций, махинаций с тотализатором (серьезно, мы ведь взрослые люди, не будем делать вид будто все ведут дела честно) и т.д.
    А без футбольного быдла (не об адекватных болельщиках речь, а о жгущей фаеры Фратрии, 25оидах Виража, бешеных ультрас Ромы, протестующих против камер на стадионе и т.д.) мир игры в мяч обойдется.
    Hamman
    Hamman ответил Saang
    вчера в 20:50
    Saang:
    Вот только без игроков нет клубов и нет болельщиков
    Абсолютно наоборот! Без болельщиков не будет клуба и соответственно игроков! Это только в России клубы живут за счёт госказны, а в футбольных странах доходность клубов определяет количество болельщиков - чем больше болельщиков тем больше посещаемость стадионов, больше аудитория телетрансляций и соответственно доходов от неё. Ну и естественно спонсоры самые щедрые у клубов с большей армией фанатов.
    А игрок как личность явление временное. Без Тотти Рому меньше любить фанаты не стали, да и в Барсе без Пуйоля и Роналдиньо меньше фанатов не стало...
    neomessi
    neomessi
    вчера в 20:41
    Во-первых Пике сам виноват что в первой игре начал лялякать в адрес попугаев.
    А во вторых попугаи это пригород Каталонии и они раздвинули ножки перед испанцами в свое время, также недавно это сделали с полным ртом пены.
    А вообще болельщики перечеркнули грань когда оскорбили его семью. Так конечно нельзя. Лучше надо оскорблять самого игрока или клуб. Тут семья не причем.
    Давуд
    Давуд ответил dzvinka
    вчера в 20:26
    dzvinka:
    так может отцу стоит заткнуть свой помойный рот, и не провоцировать болельщиков?
    Ну в твоем случае его вообще не стоить открывать
    Давуд
    Давуд
    вчера в 20:25
    Прав Суарес
    Saang
    Saang ответил Против ЦСКА
    вчера в 20:22
    Против ЦСКА:
    Пике позволяет себе много лишнего. Вот это лишнее и прилетело к нему в виде бумеранга. Игроку стоит просто закрыть рот - болельщиков гораздо больше.
    Вот только без игроков нет клубов и нет болельщиков
    Hamman
    Hamman
    вчера в 20:04
    Оскорбления выжгли в их душах любовь,
    И они разошлись, чтоб не встретиться вновь.

    Сэмюэл Тейлор Кольридж
    vale46
    vale46 ответил Don trambon
    вчера в 19:39
    В какие слёзы?кто то обиделся что ли?он показал жест и всё,не приписуй чепухи!
    Mister_Leo
    Mister_Leo
    вчера в 19:33
    оскорблять семью , недостойный поступок любых людей , фанаты погорячились ) Пике часто говорит лишние слова , так что уидвляться нечему .. сам выбрал такой сценарий , как он к соперникам так и к нему .. соккер с новым дизайном полно д**ьмо !! верните старый
    konstantin_t
    konstantin_t
    вчера в 19:01
    Пусть в футбол играет, трибуны он там слушает, оскорбления на себя примеряет...
    Испанцы же знатные матюгальники. Когда он свою сирену расчехляет без повода, ему чото никто рот не затыкает
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 18:56
    И че такого что пальцы ко рту приставил,наш Аршавин всегда так успокаивал .в англии вообще пальцами машут и ниче такого
    Don trambon
    Don trambon
    вчера в 18:55
    ути какой бедненький, обидели мальчика. как хайло своё открывать, так он первый, а как в ответ получать, то в слёзы. позорник.
    руна
    руна
    вчера в 18:55
      Belgie2009
      Belgie2009
      вчера в 18:53
      Во всем этом,виноват, сам Шакирич,ибо язык надо держать за зубами.
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил cevin cigan
      вчера в 18:32
      cevin cigan:
      Шакирычу нужно остепенить свой никчёмный пыл.Если уже дошло до такого,стоит призадуматься...Рона тоже ненавидят,но совсем не как человека(нырки,падения,симуляции,забитые голы),а это разные вещи.
      И что же шакирыч такого сказал = .....ма.. твою обидел нгушка что ле..Или ты стадного мнения как и все поклконницы криштинки...
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 18:25
      так может отцу стоит заткнуть свой помойный рот, и не провоцировать болельщиков?
      cevin cigan
      cevin cigan
      вчера в 18:21
      Шакирычу нужно остепенить свой никчёмный пыл.Если уже дошло до такого,стоит призадуматься...Рона тоже ненавидят,но совсем не как человека(нырки,падения,симуляции,забитые голы),а это разные вещи.
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      вчера в 18:12
      ну это и сливочный черкизон , нурички там всякие и нгушеподобные жменьки постоянно ооворят)
      руна
      руна ответил Gigante Buono
      вчера в 18:05
      Gigante Buono:
      До тех пор, пока ты не примешь оскорблений, они принадлежат тому, кто их принёс. И самым разумным в данной ситуации было бы пропустить все это мимо ушей.
      отлично сказал!!
      Gigante Buono
      Gigante Buono ответил ArtNow
      вчера в 18:01
      ArtNow:
      Пике там был абсолютно прав, любой уважающий себя и любящий свою семью отец, отреагирует подобным образом, Пике ещё мягко с ними обошёлся.
      До тех пор, пока ты не примешь оскорблений, они принадлежат тому, кто их принёс. И самым разумным в данной ситуации было бы пропустить все это мимо ушей.
      Groove000
      Groove000 ответил ArtNow
      вчера в 17:49
      ArtNow:
      Пике там был абсолютно прав, любой уважающий себя и любящий свою семью отец, отреагирует подобным образом, Пике ещё мягко с ними обошёлся.
      но по факту лучше не обращать внимания на таких болел (если можно их так назвать), держать себя в руках
      руна
      руна
      вчера в 17:45
      и как обычно никто не верит брехливым оправданиям шакирамэна!!!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 17:38
      Пике позволяет себе много лишнего.
      Вот это лишнее и прилетело к нему в виде бумеранга.
      Игроку стоит просто закрыть рот - болельщиков гораздо больше.
      ArtNow
      ArtNow
      вчера в 17:35
      Пике там был абсолютно прав, любой уважающий себя и любящий свою семью отец, отреагирует подобным образом, Пике ещё мягко с ними обошёлся.
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