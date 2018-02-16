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«Амкар» не смог договориться с ЦСКА о переходе Оланаре

вчера, 15:55

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в последнее время находился в расположении «Амкара» и регулярно забивал голы в товарищеских матчах. Так или иначе, нигериец в пермском коллективе не останется, стороны не смогли договориться об условиях сделки. Об этом рассказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин:

«Не смогли договорится по условиям. Почему? Не хочу комментировать эту тему».

Предполагалось, что «красно-черные» возьмут футболиста в аренду до конца сезона.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
вчера в 22:33
«Амкар» не смог оплатить переход Оланаре
l
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 20:43
Амкар, похоже, решил все-таки остаться в Премьер-лиге)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 20:28
Рейтузный еврей упёрся по цене походу
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:46
Обойдутся и без него.
mangoх12
mangoх12
вчера в 19:30
Халява с Гинером не прокатит
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:57
Ну если ГенДиректор "Амкара" не хочет комментировать,то прокомментируют тут??))...может его хотели в Перми заставить выступать в стриптиз-клубах с новой программой,может сдавать в аренду богатым "бизнес-леди",может фотки с ним делать в фото-салонах...откуда мы знаем?.."Не смогли договориться по условиям"-и всё!..что ещё обсуждать?
Фата лист
Фата лист
вчера в 18:43
Нужно дать Оланаре шанс, в матче со Звездой на лавке не помешал бы.
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:05
На халяву хотели?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 17:57
МУТНЫЕ КОНИ СНЕЖКА АМКАРУ ПОЖАЛЕЛИ. ПУСТЬ В СТОЙЛЕ СТОИТ.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Байкал-38
вчера в 17:52
Байкал-38:
Но то что более уверенным стал это точно! Мне лично симпатизирует как играет Витиньо, но ему чего то не хватает! Может ему нужны другого плана партнёры? Вот кстати с Мусой может получится, раздавать ему пасы, а также когда Муса на себя оттянет защитников взять игру на себя. Удар у него тоже что надо. Очень интересно будет посмотреть.
Да, вот такая же тема. Вроде у парня есть все, тех.скор.может пас отдать, хороший удар, но вот как-то чет его стопорит зачастую. Черт его знает, что у него в голове, ну пока вот так. Согласен, тоже вот надеюсь, что с Мусой всё таки заиграет в свою силу.
cska.78
cska.78 ответил Байкал-38
вчера в 17:49
Байкал-38:
Так я об этом и говорю, если на данный момент не нужен, может быть есть смысл отдать в аренду да конца чемпионата, вдруг он себя покажет так, что Ганчаренко подумает и будет ему больше доверять, а так можно долго сидеть, а без игровой практики зачахнет. Беда любого клуба отдать жалко, но если только за большие деньги, а играть не дают. Так же и в Локо засело несколько игроков, да вроде и отдать хотят, а денег мало предполагают и в итоге и не туды и не сюды! Хотя молодых отдают в аренду с перспективой, а кто по значимей ждут хороших предложении, рынок так сказать!
Ну понятно же, Амкар наверное хотел бесплатную аренду, да з.п не полностью платить!
От карточек и травм никто не застрахован, может Аарон еще получит шанс, пусть использует!
Байкал-38
Байкал-38 ответил armeec_♞
вчера в 17:47
armeec_♞:
Да не особо то и другим Витя приехал. То. что он может играть, он это показывал когда только приехал. Только все для него было ново, он на все смотрел как на луне, глазами пялил всюду только не на футбол. Во второй свой заход, этого ново уже нет, чуть уже более внимание на футбол, но дурака не перестал валять. Надеюсь Мусса его по спортивному разозлит.
Но то что более уверенным стал это точно! Мне лично симпатизирует как играет Витиньо, но ему чего то не хватает! Может ему нужны другого плана партнёры? Вот кстати с Мусой может получится, раздавать ему пасы, а также когда Муса на себя оттянет защитников взять игру на себя. Удар у него тоже что надо. Очень интересно будет посмотреть.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Байкал-38
вчера в 17:40
Байкал-38:
Касаева давно надо убирать, Ротенбергов и подавно (зачем вообще брали) Тарасов регулярно выходит играть! У Оленаре вроде данные есть, но он не может сейчас играть в ЦСКА, так может для него самого лучше уйти на время попробовать там где его постоянно в основе будут выпускать, а вернётся уверенным и в ЦСКА всё получится. Как пример Витиньо! Отдали приехал совсем другим. А так и не играет просто чахнет, но это чисто моё мнение.
Да не особо то и другим Витя приехал. То. что он может играть, он это показывал когда только приехал. Только все для него было ново, он на все смотрел как на луне, глазами пялил всюду только не на футбол.
Во второй свой заход, этого ново уже нет, чуть уже более внимание на футбол, но дурака не перестал валять. Надеюсь Мусса его по спортивному разозлит.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ваня лучший
вчера в 17:39
Ваня лучший:
У него были "кресты" - очень сложный случай. А так как он габаритный и тяжелый, то восстановление идет труднее. Поэтому его организм в тренировках не получает , того, что должен получать здоровый организм. С другой стороны у Ганчаренки нет симпатии к форвардам "столбам". А без доверия тренера игрок не заиграет никогда.
Так я об этом и говорю, если на данный момент не нужен, может быть есть смысл отдать в аренду да конца чемпионата, вдруг он себя покажет так, что Ганчаренко подумает и будет ему больше доверять, а так можно долго сидеть, а без игровой практики зачахнет.
Беда любого клуба отдать жалко, но если только за большие деньги, а играть не дают.
Так же и в Локо засело несколько игроков, да вроде и отдать хотят, а денег мало предполагают и в итоге и не туды и не сюды! Хотя молодых отдают в аренду с перспективой, а кто по значимей ждут хороших предложении, рынок так сказать!
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:29
Ну что ж,значит не судьба.Пущай у нас на лавке сидит.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Байкал-38
вчера в 17:29
Байкал-38:
Касаева давно надо убирать, Ротенбергов и подавно (зачем вообще брали) Тарасов регулярно выходит играть! У Оленаре вроде данные есть, но он не может сейчас играть в ЦСКА, так может для него самого лучше уйти на время попробовать там где его постоянно в основе будут выпускать, а вернётся уверенным и в ЦСКА всё получится. Как пример Витиньо! Отдали приехал совсем другим. А так и не играет просто чахнет, но это чисто моё мнение.
У него были "кресты" - очень сложный случай. А так как он габаритный и тяжелый, то восстановление идет труднее. Поэтому его организм в тренировках не получает , того, что должен получать здоровый организм. С другой стороны у Ганчаренки нет симпатии к форвардам "столбам". А без доверия тренера игрок не заиграет никогда.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ваня лучший
вчера в 17:26
Ваня лучший:
Это называется "глубина состава". Например ЛОКО держит Касаева ,Тарасова и еще человек 6 именно для глубины состава.
Касаева давно надо убирать, Ротенбергов и подавно (зачем вообще брали) Тарасов регулярно выходит играть!
У Оленаре вроде данные есть, но он не может сейчас играть в ЦСКА, так может для него самого лучше уйти на время попробовать там где его постоянно в основе будут выпускать, а вернётся уверенным и в ЦСКА всё получится. Как пример Витиньо! Отдали приехал совсем другим.
А так и не играет просто чахнет, но это чисто моё мнение.
Kerri
Kerri
вчера в 17:23
Так у Амкара проблемы финансовые, а задаром ЕЛГ его не отдаст.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 17:12
Такая корова нужна самому))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Байкал-38
вчера в 17:11
Байкал-38:
И на кой он ЦСКА нужен? Всё равно зарплату за так получает, а так хоть Амкару поможет, может быть.
Это называется "глубина состава". Например ЛОКО держит Касаева ,Тарасова и еще человек 6 именно для глубины состава.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил RDeanW
вчера в 17:09
RDeanW:
если ты черный, то ты либо не покинешь цска, либо все равно туда очень скоро вернешься) цска и негры - неразделимое)
Нам остается только завидовать Спартаку - там все хряки сплошь бледнолицые. При таком подходе болел - хряков к вопросам расизма Открывашка может без ЧМ-18 остаться , а таким типам как ты дадут волчий билет на все игры ЧМ.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:07
может теперь и в ЦСКА начнет забивать?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:40
"Амкар", видимо, хотел его взять бесплатно и платить не всю зарплату.
RDeanW
RDeanW
вчера в 16:40
если ты черный, то ты либо не покинешь цска, либо все равно туда очень скоро вернешься) цска и негры - неразделимое)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 16:37
Гаджиев показал, как надо использовать напа физруку, ну, а еврей, как обычно подумал:
"Такая корова нужна самому"..).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:30
И на кой он ЦСКА нужен? Всё равно зарплату за так получает, а так хоть Амкару поможет, может быть.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 16:17
Ктобы сомневался.
Долги токма вернули, а тут игрок новый.
VIPded
VIPded
вчера в 16:16
Хотят голы, пусть платят зарплату. А на нет и суда нет...))) Успехов Оланаре с ЦСКА!!!
LOpp
LOpp
вчера в 16:14
Остался в родной Зулусии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:10
На нет и суда нет.
Пусть в ЦСКА остаётся пока, там видно будет. Кстати, Аарон оставил хорошее впечатление на сборах,может дальше так дело пойдёт и мы снова увидим его на поле.
По любому,всех благ Аарону.
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