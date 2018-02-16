«Амкар» не смог договориться с ЦСКА о переходе Оланаре

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в последнее время находился в расположении «Амкара» и регулярно забивал голы в товарищеских матчах. Так или иначе, нигериец в пермском коллективе не останется, стороны не смогли договориться об условиях сделки. Об этом рассказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин:

«Не смогли договорится по условиям. Почему? Не хочу комментировать эту тему».

Предполагалось, что «красно-черные» возьмут футболиста в аренду до конца сезона.