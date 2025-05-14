«Хетафе» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2025)

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вчера, 23:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.7. Поверить в победу «Хетафе» можно по коэффициенту 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 2.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Хетафе» показывает средние результаты в этом сезоне и на данный момент располагаются на 15 месте с 39 баллами. От зоны вылета команду отделяют всего пять очков. Набрав очки в этом матче, клубу удастся закрепиться в середине таблицы. Два последних матча «Хетафе» завершились поражениями на выезде от «Райо Вальекано» (0:1), и «Валенсией» (0:3)

«Атлетик» в нынешнем сезоне показывает стабильность и располагается в зоне еврокубков на четвёртом месте с заработанными 64 баллами. Команда неплохо проявила себя в Лиге Европы, дойдя до полуфинала, она разгромно проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:7). В прошлой встрече Ла Лиги «Атлетик» обыграл «Алавес» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Реал» Сосьедадом (0:0)

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл пять последних матчей

«Атлетик» за десять матчей проиграл всего три

Четыре предыдущие матча «Хетафе» завершились с исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Опираясь на анализ обеих команд, предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Пари.