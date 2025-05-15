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«Арсенал» презентовал домашнюю форму на новый сезон

вчера, 11:42

«Арсенал» показал домашний комплект формы на сезон-2025/26. Его производителем является компания Adidas.

Впервые в новой форме «Арсенал» сыграет уже в ближайшем домашнем матче Премьер-Лиги против «Ньюкасла».

«Арсенал» презентовал домашнюю форму на новый сезон «Арсенал» презентовал домашнюю форму на новый сезон

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:54
Эмиратес на месте, пушка тоже, и за Адидас не забыли...
Сойдет... Осталось дело за малым - выиграть Чемп!)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:31
Красиво. Но что изменилось?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
Да по большому счету такая же...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 13:00
Да в принципе нахождение в ЛЧ это уже успех. Навряд ли артета сможет стать чемпионом, нужен опыт на дистанции и меньше трепаться.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:43
Может быть в этой форме выиграют АПЛ
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:36
Сойдёт, а чего изменилось то?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:48
Очень симпатичная форма...
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