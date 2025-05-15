«Арсенал» презентовал домашнюю форму на новый сезон

«Арсенал» показал домашний комплект формы на сезон-2025/26. Его производителем является компания Adidas.
Впервые в новой форме «Арсенал» сыграет уже в ближайшем домашнем матче Премьер-Лиги против «Ньюкасла».
«Арсенал» показал домашний комплект формы на сезон-2025/26. Его производителем является компания Adidas.
Впервые в новой форме «Арсенал» сыграет уже в ближайшем домашнем матче Премьер-Лиги против «Ньюкасла».
Сойдет... Осталось дело за малым - выиграть Чемп!)
Сойдет... Осталось дело за малым - выиграть Чемп!)