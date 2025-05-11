У «Динамо» давно нет побед над «Спартаком». Успешная атака проверит непонятных соседей

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сегодня, 09:15

В древнем дерби много интриг.

Для команд Станковича и Гусева чемпионат завершился досрочно, если говорить о борьбе за трофей. «Динамо» будет сложно выбраться на третью строчку, даже если обыграют «Спартак». ЦСКА в отличной форме. Команда Николича может набрать очки в последних двух турах, сохранив третью строчку. Но победа в дерби вернет «Спартак» на эту позицию на время. Хотя им важнее обыграть «Ростов» в четверг в кубковом матче по пути в главный финал. С таким раскладом важно найти интриги дерби «Динамо» и «Спартака» за пределами стандартного набора, связанного с таблицей РПЛ . Клубы рядом в рейтинге лиги, но победа каждой из сторон нужна не только поэтому. На трибунах будет много зрителей, надо сыграть для людей.

У «Динамо» чёрная серия в дерби

Проиграли в пяти из последних шести дерби против «Спартака». В ещё одном случае была ничья 2:2, причем в меньшинстве. С кубкового поединка осенью 2023 года у «Динамо» нет побед над «Спартаком». В РПЛ серия неудач может продлиться до трёх лет. Неприятно так часто уступать историческому сопернику. Хотя «Спартак» не был ключевым оппонентом «Динамо» год назад в РПЛ , у команд есть общий финал Кубка страны. Там «красно-белые» победили, лишив соседей долгожданного трофея. Также «Спартак» недавно выбил «Динамо» из Кубка страны.

Угальде нужен гол в чемпионате

Манфред в новом году забивал только аутсайдеру «Оренбургу» в начале марта. После этого началась сухая серия из десяти поединков в разных турнирах. Обидно для Манфреда, ведь форвард собрал 16 голов в РПЛ и надеялся развить успех. Вряд ли костариканец уступит в гонке снайперов. Батракову нужна невероятная голевая серия в последних турах. А если возвращаться к дерби с «Динамо», то одна из интриг – форма Угальде. Оборона Лунёва много раз подставляла голкипера. Манфреду важно забить и порадовать перед сражением против «Ростова».

Гладышев перенял эстафету голов

Пока грозный снайпер в Угальде погас, возродился голевой демон в одном из футболистов «Динамо». Центральный нападающий Тюкавин в лазарете. Константин не сыграет до конца сезона. Карраскаль не всегда будет успешным на острие. А вот Гладышеву понравилось смещаться с правого фланга в центр нападения. Ярослав стал лучшим игроком месяца в РПЛ . А в марте подарил себе на 22-й день рождения первый матч в карьере в чемпионате с тремя результативными действиями. Гладышев с начала года создал 11 мячей ударами и голевыми пасами.

«Спартак» устал терять очки весной

Против «Динамо» в Кубке сыграли удачно. Победили и пошли дальше. Но в РПЛ проигрывали соперникам разного уровня. Уступали «Рубину», «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА . Два последних результата дома, хотя обычно хуже играют именно на выезде. На стадионе имени Яшина будут рисковать допустить очередную осечку. Следующие матчи против «Крыльев Советов» и «Химок» не будут иметь особого значения. А вот дерби против «Динамо» – возможность отлично подготовиться к «Ростову». Это если Станкович не решит выпустить много резервистов.

Станковичу нельзя уступать Гусеву

У «Динамо» сейчас нет главного тренера. До конца сезона будет работать требовательный Гусев, один из помощников Лички. Негоже главному тренеру «Спартака», который собирал серии побед в РПЛ , уступать бывшему ассистенту чешского наставника. Хотя смена тренера «Динамо» точно усложняет штабу Деяна анализ соперника. Гусев может поступить оригинально, так как не рискует своим постом. Скорее всего в штабе будущего тренера «Динамо» Ролана не будет. А если знает, что останется, то всё ещё проще. Станковичу намного сложнее, чем его коллеге.

Надо радовать результативностью

Немного опасно, что во многих свежих дерби «Динамо» и «Спартака» забивали от трёх до пяти мячей. Футболистов хозяев может сковать необходимость не проиграть «красно-белым» в очередной раз. А «Спартак» попробует сэкономить силы на игру против «Ростова». Это их первый из двух желаемых финалов сезона. Дерби уступает игре против команды Альбы. Зато опережает по накалу будущие матчи. Такого мощного соперника может не быть, если Станкович вылетит из Кубка страны и не сыграет с «Зенитом» или ЦСКА . Нужно побеждать сейчас.

Интригует схватка в середине поля

Бителло, Фомин и Глебов против Умярова, Мартинса и Барко. Одна из самых интересных дуэлей линий полузащиты за весь сезон. Травма мексиканца Чавеса должна привести Бителло в центр поля на позицию «десятки», а Нгамалё готов сыграть слева. У «Спартака» всегда может выйти Пруцев, если нужно провести ротацию. Но Умярову выгодно сыграть в основе, чтобы вернуть себе уверенность. Барко тоже последние матчи провел неважно. А Кристофер Мартинс соскучился по забитым мячам. Хавбекам «Динамо» нужно доминировать, чтобы обыграть «Спартак».

В меню защитных линий много ляпов

Ошибки на любой вкус. Дисквалификация Литвинова ведет к новой ротации в обороне «Спартака». Отмена красной карточки Карраскаля позволяет колумбийцу выйти на поле. Хорхе извинился перед напарниками за свое поведение в прошлом туре – махал руками в неигровом эпизоде. Надо отработать на поле тот прокол. «Динамо» обыграли «Крылья Советов» в меньшинстве, но матч не был простым. «Спартак» не обыграл аутсайдера «Факел» в меньшинстве, и собой недовольны. Сегодня будут вынуждать чужие линии обороны ошибаться чаще.

За хозяев может сыграть фактор трибун