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Четыре из четырёх. «Барселона» вновь одолела «Реал»

сегодня, 20:41
«Барселона»

Это было снова результативное Эль Класико.

Сезон в чемпионате Испании уже официально можно признавать каталонским. За три тура до окончания Ла Лиги отрыв «Барселоны» от «Реала» составляет семь очков. То есть уже в середине следующей недели каталонцы могут оформить чемпионский титул, если обыграют «Эспаньол» или если «Реал» не победит «Мальорку». Последний бой за шанс сохранить надежду на титул «сливочные» проиграли, хотя бились достойно, даже будучи лишенными обороны. Это в конечном итоге и сыграло решающую роль, как и способность команд реализовывать свои шансы. Их было навалом – моментов «Реала» и «Барселоны» создано столько, что хватило бы всем командам Ла Лиги на несколько туров.

Ударный дебют и знатный камбэк

Сразу оговоримся, что здесь мы не будем углубляться в разбор судейства Алехандро Эрнандеса. Для любого арбитра работа на Эль Класико всегда была тяжелым испытанием, а при нынешнем давлении – это нечто невероятно сложное. Перед игрой ставшее уже мемом клубное телевидение «Реала» разумеется, раздобыло «каталонское прошлое» Эрнандеса, назвав его болельщиком «Барселоны». Сложно сказать, сколько это должно продолжаться, чтобы из фактора прессинга такие нападки превратились в нечто смешное и позорное для их инициаторов. Кажется, мы уже около этого момента.

В этой крайне насыщенной событиями встрече свои претензии к арбитру при желании смогут найти и болельщики «Барселоны», и болельщики «Реала». Наверняка скоро появятся длинные списки и у «сливочной», и у «сине-гранатовой» стороны фанатов Ла Лиги. Какие-то решения и трактовки выглядят более спорными, какие-то – менее. Давайте лучше пока пробежимся по событиям, которые сделали этот матч невероятным.

Уже первые минуты встречи показали, что «Реал» как минимум в атакующей работе «учил уроки». Он раз за разом пытался ловить «Барселону» на ее фирменной высокой линии обороны и офсайдных ловушках. Две дебютные попытки оказались эффективными. На третьей минуте Килиан Мбаппе вышел один на один после передачи Дани Себальоса и невольной скидки Пау Кубарси. Француза сбил Войцех Щесны, и судья справедливо назначил пенальти, который сам пострадавший реализовал.

Спустя десять минут «Барселона» снова попалась на неровной линии офсайда. Теперь Винисиус вывел Мбаппе один на один, и Килиан опять реализовал шанс. Снова не было положения «вне игры», и уже тут каталонская сторона общественности могла возмутиться, потому что атака началась с падения Ламина Ямаля, которого, возможно, с нарушением правил атаковал Федерико Вальверде.

Получив такое раннее преимущество, «Реал» прижался. Точнее, «Барселона» как будто посмотрела, что выучили мадридцы, отряхнулась и начала демонстрировать, как сама подготовилась. А тут ничего нового – команда Ханса-Дитера Флика предложила тотальный прессинг и могучее давление, обрушив шквал атак на «Реал». В таком режиме, чтобы мадридцы даже голову не могли поднять для своих хитрых проникающих ходов. Этот встречный ветер закружил-таки голову «Реала», и начало камбэку после углового положил Эрик Гарсия.

Попытки мадридцев как-то стабилизировать игру не работали. По истечении получаса «Барселона» нанесла решающий удар — даже два. Оба раза она выцарапывала мяч на чужой территории, разворачивая свои давящие комбинации. В одном случае завершителем стал Ламин Ямаль, а в другом – Рафинья. Голы разделили две минуты. Перед перерывом Рафинья еще раз показал, чем «Барселона» готова компенсировать недостаточную прямоту линии защиты – обезоруживающим прессингом. Бразилец накрыл Лукаса Васкеса на границе штрафной, начав атаку, и сам ее завершил, замкнув ответный пас Феррана Торреса.

Признаки жизни

4:2 к перерыву и полностью деморализованный «Реал». В тайме, который начался с двух быстрых голов. Сложно после такого приходить в себя. Но мадридцы отчасти смогли. Они вернулись к попыткам поймать «Барселону». И несколько раз это удавалось. Одна из попыток снова закончилась голом Мбаппе. Это его третий хет-трик в текущем сезоне, между прочим. Как-то тяжело после такого говорить про провальный сезон, но, безусловно, неудачи команды отражаются на том, как воспринимается игра француза. В любой другой ситуации хет-трик в Эль Класико был бы главной темой недели. Но не тогда, когда ты проигрываешь в таком лихом поединке со счетом 3:4. К слову, Мбаппе еще и побил рекорд «Реала» по количеству голов в дебютном сезоне. Их теперь у него 39. А предыдущим рекордсменом был Иван Саморано, который начал в сезоне-1992/93 с 37 голов.

Третий гол Мбаппе стал единственным за второй тайм в этом поединке. Единственным засчитанным, скажем так. Потому что и еще были голы, но мяч «Реала» отменили из-за офсайда, а пятый гол «Барселоны» в исполнении Фермина Лопеса – из-за игры рукой, которую арбитр у него заметил во время борьбы с Вальверде. Это, кстати, тоже наверняка будет предметом обсуждений. Ведь чуть раньше рефери не назначил пенальти в ворота «Реала», когда Торрес пробил в руку Орельену Тчуамени у вратарской. Причем тогда арбитра позвали к монитору, но он после просмотра повтора остался при своем мнении и на «точку» не указал – будет чем отмахнуться от клубного ТВ «Реала». А хотя нет, не получится – в первом тайме перед одним из голов «Барселоны» Френки де Йонг принял мяч подмышкой, можно сказать – мадридские аналитики уже наверняка заказали справку о том, где начинается рука у обычного человека и у голландца. Но это мы отвлеклись, хотя обещали не лезть на поляну судейства.

Тактика «Реала» на ловлю «Барселоны» была понятной и отчасти сработала. Ставка «Барселоны» на тотальное давление тоже весьма понятна, и она сработала полностью. Разница между «почти» и «полностью» — один мяч, который стал победным. Сложился он из-за лучшей реализации возможностей. Точнее, самих возможностей при постоянном давлении будет больше, что и показал матч – у «Барселоны» 23 удара против девяти у «Реала». Однако вопрос в том, какое количество моментов нужно для перерастания в гол. Из 23 ударов каталонцев девять пришлись в створ, у «Реала» из девяти попыток точными оказались пять, три привели к голам. Реализация – лучше, однако самого числа шансов при таком подходе оказалось недостаточно.

Но поймать «Барселону» результативно трижды на неправильных офсайдных ловушках – уже большое достижение. Оно бы, наверное, могло принести победу. Но не под таким давлением и не при такой защите, которой располагает «Реал». Без Эдера Милитао, Давида Алабы и Антонию Рюдигера, даже без Ферлана Менди и Дани Карвахаля уровень надежности и безошибочности под прессингом далек от идеала. Возможно, именно это привело к поражению мадридцев, которых в любом случае ждет большая перестройка. Хотя в этом сезоне они в разных конфигурациях обороны пропускали от «Барселоны» много. Впервые с 1980-х годов каталонцы выиграли все Эль Класико с «Реалом» за сезон, когда их больше двух. В этот раз было четыре. И за эти четыре игры мадридцы пропустили 16 мячей – столько за сезон не пропускали еще ни от кого. В это историческое противостояние вписана новая значимая страница.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:16
Проблемы реала глубже. Один год не сможет их решить. След лч ждать в двадцать шестом не стоит. Перес опять сошел с ума, так уже было. Наступаетэпоха зиданов и павонов 2.он скупает всех атакующих распиаренных игроков, напрочь забивая на оборону. Тогда, в 2002, в реале был баланс. Но потом понеслась душа в рай. Единственный топ защитник - каннаваро - потому что стал лучшим на чм - потому и купили, точно так же как хамеса. Все что блестит будет покупать еще сезон минимум, забивая на работяг типа макелеле и каземиро. И это аукнется тем, что без прессинга и защиты команда будет второй и в испании, и в европе точно даже в финал лч не выйдет и в 26, и в 27 годах. Печаль, конечно. Самреалист с эпохи рауля
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:09
Париж станет чемпионом европы в этом году
Agamaga005
Agamaga005 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 22:07
Атакующая линия у Барселоны выше всяких похвал в нынешнем сезоне!
Пропускает команда много только из-за очень высокой линии обороны, но таким образом команда подвинулась на половину поля соперника, где проводит 70% времени.
Флик поставил верную игру, не ошибся!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:59
думаю, что Интер выиграет ЛЧ, команда опытная, боевая с характером.
но для меня короли Европы этого сезона не Интер, не ПСЖ, не тем более Ливерпуль.
это Барселона!!!
самая играющая, атакующая, зрелищная, магическая команда.
сегодня Эль Класико, вечный враг сразу повел 0-2.
решается судьба титула, а сине-гранатовые в первом тайме резкий нокаут 4:2
и до самого финального свистка играют в атаку, в атаку и еще раз в атаку!!!!
чувство голода блауграны на постоянной основе.
и мысли нет ни на секунду сесть к воротам и потянуть время.
так же и с Интером играли на Сан Сиро.
таких команд больше нет.
только Барселона.
и остальные.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 21:38
Реал в чемпионате за 35-ть игр пропустил 37-мь мячей. За четыре встречи с Барселоной - 16-ть. Так может не так и слаба оборона мадридцев, как сильна атака каталонцев?

Настолько забивающую команду на своей памяти я помню только одну - Баварию Хайнкеса. И то, там если посчитать, наверное, она была менее результативна. Мы свидетели феноменально-атакующего коллектива. Игры с этой Барселоной смотришь и не хочешь чтобы матч заканчивался. Огрехи в обороне, авантюрная ставка на офсайдные ловушки, ненадёжная игра вратаря - всё неважно, главное, чтобы игра не заканчивалась.
112910415
112910415
сегодня в 21:07
С Реалом разобрались в сезоне почти образцово.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:49, ред.
Ну если кризис Реала, и необходимость менять тренера, и не только тренера были очевидны ещё не всем то это добавит немного уверенности и решимости и Пересу и болельщикам которые ещё хотят сберечь "старое" и дать ему шанс. Так что матч и сезон в целом то на пользу Реалу если правильные выводы будут сделаны и правильные шаги предприняты. Ну а если Алонсо то значит ещё добавится опыта неправильных шагов и выводов что поможет в будущем всё равно. А болельщикам тогда придётся потерпеть и подождать ещё с годик. В любом случае Барсу с победой похоже в Ла Лиге теперь уже точно. Требл не вышел, ну хотя бы дубль или как это называется.
Гость
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