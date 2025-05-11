Четыре из четырёх. «Барселона» вновь одолела «Реал»

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сегодня, 20:41

Это было снова результативное Эль Класико.

Сезон в чемпионате Испании уже официально можно признавать каталонским. За три тура до окончания Ла Лиги отрыв «Барселоны» от «Реала» составляет семь очков. То есть уже в середине следующей недели каталонцы могут оформить чемпионский титул, если обыграют «Эспаньол» или если «Реал» не победит «Мальорку». Последний бой за шанс сохранить надежду на титул «сливочные» проиграли, хотя бились достойно, даже будучи лишенными обороны. Это в конечном итоге и сыграло решающую роль, как и способность команд реализовывать свои шансы. Их было навалом – моментов «Реала» и «Барселоны» создано столько, что хватило бы всем командам Ла Лиги на несколько туров.

Ударный дебют и знатный камбэк

Сразу оговоримся, что здесь мы не будем углубляться в разбор судейства Алехандро Эрнандеса. Для любого арбитра работа на Эль Класико всегда была тяжелым испытанием, а при нынешнем давлении – это нечто невероятно сложное. Перед игрой ставшее уже мемом клубное телевидение «Реала» разумеется, раздобыло «каталонское прошлое» Эрнандеса, назвав его болельщиком «Барселоны». Сложно сказать, сколько это должно продолжаться, чтобы из фактора прессинга такие нападки превратились в нечто смешное и позорное для их инициаторов. Кажется, мы уже около этого момента.

В этой крайне насыщенной событиями встрече свои претензии к арбитру при желании смогут найти и болельщики «Барселоны», и болельщики «Реала». Наверняка скоро появятся длинные списки и у «сливочной», и у «сине-гранатовой» стороны фанатов Ла Лиги. Какие-то решения и трактовки выглядят более спорными, какие-то – менее. Давайте лучше пока пробежимся по событиям, которые сделали этот матч невероятным.

Уже первые минуты встречи показали, что «Реал» как минимум в атакующей работе «учил уроки». Он раз за разом пытался ловить «Барселону» на ее фирменной высокой линии обороны и офсайдных ловушках. Две дебютные попытки оказались эффективными. На третьей минуте Килиан Мбаппе вышел один на один после передачи Дани Себальоса и невольной скидки Пау Кубарси. Француза сбил Войцех Щесны, и судья справедливо назначил пенальти, который сам пострадавший реализовал.

Спустя десять минут «Барселона» снова попалась на неровной линии офсайда. Теперь Винисиус вывел Мбаппе один на один, и Килиан опять реализовал шанс. Снова не было положения «вне игры», и уже тут каталонская сторона общественности могла возмутиться, потому что атака началась с падения Ламина Ямаля, которого, возможно, с нарушением правил атаковал Федерико Вальверде.

Получив такое раннее преимущество, «Реал» прижался. Точнее, «Барселона» как будто посмотрела, что выучили мадридцы, отряхнулась и начала демонстрировать, как сама подготовилась. А тут ничего нового – команда Ханса-Дитера Флика предложила тотальный прессинг и могучее давление, обрушив шквал атак на «Реал». В таком режиме, чтобы мадридцы даже голову не могли поднять для своих хитрых проникающих ходов. Этот встречный ветер закружил-таки голову «Реала», и начало камбэку после углового положил Эрик Гарсия.

Попытки мадридцев как-то стабилизировать игру не работали. По истечении получаса «Барселона» нанесла решающий удар — даже два. Оба раза она выцарапывала мяч на чужой территории, разворачивая свои давящие комбинации. В одном случае завершителем стал Ламин Ямаль, а в другом – Рафинья. Голы разделили две минуты. Перед перерывом Рафинья еще раз показал, чем «Барселона» готова компенсировать недостаточную прямоту линии защиты – обезоруживающим прессингом. Бразилец накрыл Лукаса Васкеса на границе штрафной, начав атаку, и сам ее завершил, замкнув ответный пас Феррана Торреса.

Признаки жизни

4:2 к перерыву и полностью деморализованный «Реал». В тайме, который начался с двух быстрых голов. Сложно после такого приходить в себя. Но мадридцы отчасти смогли. Они вернулись к попыткам поймать «Барселону». И несколько раз это удавалось. Одна из попыток снова закончилась голом Мбаппе. Это его третий хет-трик в текущем сезоне, между прочим. Как-то тяжело после такого говорить про провальный сезон, но, безусловно, неудачи команды отражаются на том, как воспринимается игра француза. В любой другой ситуации хет-трик в Эль Класико был бы главной темой недели. Но не тогда, когда ты проигрываешь в таком лихом поединке со счетом 3:4. К слову, Мбаппе еще и побил рекорд «Реала» по количеству голов в дебютном сезоне. Их теперь у него 39. А предыдущим рекордсменом был Иван Саморано, который начал в сезоне-1992/93 с 37 голов.

Третий гол Мбаппе стал единственным за второй тайм в этом поединке. Единственным засчитанным, скажем так. Потому что и еще были голы, но мяч «Реала» отменили из-за офсайда, а пятый гол «Барселоны» в исполнении Фермина Лопеса – из-за игры рукой, которую арбитр у него заметил во время борьбы с Вальверде. Это, кстати, тоже наверняка будет предметом обсуждений. Ведь чуть раньше рефери не назначил пенальти в ворота «Реала», когда Торрес пробил в руку Орельену Тчуамени у вратарской. Причем тогда арбитра позвали к монитору, но он после просмотра повтора остался при своем мнении и на «точку» не указал – будет чем отмахнуться от клубного ТВ «Реала». А хотя нет, не получится – в первом тайме перед одним из голов «Барселоны» Френки де Йонг принял мяч подмышкой, можно сказать – мадридские аналитики уже наверняка заказали справку о том, где начинается рука у обычного человека и у голландца. Но это мы отвлеклись, хотя обещали не лезть на поляну судейства.

Тактика «Реала» на ловлю «Барселоны» была понятной и отчасти сработала. Ставка «Барселоны» на тотальное давление тоже весьма понятна, и она сработала полностью. Разница между «почти» и «полностью» — один мяч, который стал победным. Сложился он из-за лучшей реализации возможностей. Точнее, самих возможностей при постоянном давлении будет больше, что и показал матч – у «Барселоны» 23 удара против девяти у «Реала». Однако вопрос в том, какое количество моментов нужно для перерастания в гол. Из 23 ударов каталонцев девять пришлись в створ, у «Реала» из девяти попыток точными оказались пять, три привели к голам. Реализация – лучше, однако самого числа шансов при таком подходе оказалось недостаточно.

Но поймать «Барселону» результативно трижды на неправильных офсайдных ловушках – уже большое достижение. Оно бы, наверное, могло принести победу. Но не под таким давлением и не при такой защите, которой располагает «Реал». Без Эдера Милитао, Давида Алабы и Антонию Рюдигера, даже без Ферлана Менди и Дани Карвахаля уровень надежности и безошибочности под прессингом далек от идеала. Возможно, именно это привело к поражению мадридцев, которых в любом случае ждет большая перестройка. Хотя в этом сезоне они в разных конфигурациях обороны пропускали от «Барселоны» много. Впервые с 1980-х годов каталонцы выиграли все Эль Класико с «Реалом» за сезон, когда их больше двух. В этот раз было четыре. И за эти четыре игры мадридцы пропустили 16 мячей – столько за сезон не пропускали еще ни от кого. В это историческое противостояние вписана новая значимая страница.