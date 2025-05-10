ЦСКА надёжно поработал на «Зенит». «Краснодар» проиграл в важном чемпионском матче

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вчера, 22:24

«Армейцы» выступили безжалостно.

Команда Николича в третий раз порадовала «Зенит»

Отличная форма ЦСКА весной часто приносит пользу команде Семака. Фаворит РПЛ накануне обыграл в гостях «Динамо» из Махачкалы. Набрали сложные три очка после единственного гола защитника Нино после стандарта. Отставание сократилось до одного пункта, а «Краснодар» ждал выездной поединок в Москве. В столице ЦСКА решил продолжить свою весеннюю серию подарков «Зениту».

ЦСКА обыграл в дерби «Спартак». Ещё «армейцы» на удивление безропотно уступили в первом финале Пути РПЛ в Кубке страны «Зениту» со счетом 2:0. Отыграться в ответном матче будет невероятно сложно. А теперь команда Николича дралась против «Краснодара» так, словно победа сделает их чемпионами. Не сделает. Но игроки «горожан» прекрасно знали, что им поддаваться не станут.

«Краснодар» не смог пока выжать преимущество из того факта, что Мусаев заблаговременно вылетел из кубкового турнира. ЦСКА не был хуже, чем соперник. Играли сильные команды. Долго бодались без качественных метких ударов в большом количестве. А во втором тайме тренер Николич сделал решающие замены. Сначала вышел форвард Гуарирапа, а чуть позже появился Койта. Два героя вечера.

Секу отдал на Сауля, а венесуэлец вышел один на один с голкипером с защитником на плече. Гуарирапа пробил в «домик» голкиперу Агкацеву. Явная ошибка «Краснодара» на нескольких уровнях и сразу в нескольких линиях. ЦСКА четко воспользовался редким шансом. А вот Черников до перерыва не забил. И в добавленное время после удара-прострела Кривцова никто не добрался до мяча.

«Краснодар» в очередной раз подвела группа атаки

Тренер Мусаев, как и Николич, наблюдал за игрой с трибуны. Дисквалифицированы на очный поединок их команд. Но если у ЦСКА всё неплохо, утверждаются в роли третьей команды сезона в РПЛ после удачной весны, то «Краснодару» тренер на бровке не помешал бы. В последних матчах было заметно, что команда устала. А поскольку скамейка скромная, то все соперники приободрились.

Кордоба забил в новом году всего два гола в матчах чемпионата. Два мяча в девяти поединках – крайне слабый результат. У запасного форварда ЦСКА Гуарирапы, для сравнения, три мяча в чемпионате с начала нового года. А Джон у «Краснодара» – главная ударная сила. Кроме хавбека Сперцяна с привычно высокой результативностью, часто нет никого готового показать чемпионскую игру.

Мусаеву стоило зимой настоять на подписании ещё одного атакующего футболиста. На правый или левый фланг – не важно. Важно, чтобы такой человек появился. Виктор Са забил 3 гола в чемпионате. У Кобнана и Батчи по четыре результативных действиях после ударов. Однако не все эти мячи были решающими и победными. У «Краснодара» всего 3 поражения, но сразу семь обидных ничьих.

В группу атаки в сложных матчах также надо добавлять не только хавбеков, но также крайних защитников. Уругвайцы из основы Мусаева могли бы продуктивнее создавать моменты. Сегодня они не играли против команды с тройкой центральных защитников, как было у ЦСКА раньше. Но у гостей не было доминирования на флангах. Ни в одном из аспектов игры «Краснодар» не был намного лучше.

Например, по угловым счет был 7:1 в пользу ЦСКА . Конечно, «Краснодар» чаще делал передачи. Владел мячом чуть чаще, а также может похвастаться более высокой культурой паса. Но раз Акинфеев не пропустил, а у Роши и Дивеева очередной общий с Игорем «сухарь», то антигероями вечера становятся все созидатели «Краснодара». У Сперцяна сегодня ни одного удара по чужим воротам.

Для чемпионства в РПЛ нужно одержать две победы

«Краснодару» нельзя терять очки, поскольку «Зенит» вряд ли отдаст пункты «Ростову» и «Ахмату». Соперники в разное время забирали у петербуржцев очки, но мотивация будет только у команды из Грозного. И то если к тому времени не гарантируют себе спасительную двенадцатую путевку. Значит, «Краснодару» надо в гостях обыграть «Оренбург», а дома набрать три очка против «Динамо».

Оппоненты сложные. Нельзя исключать, что соперники «Краснодара» признают ещё до матчей, что турнирного значения игры не имеют. Но все знают, что в РПЛ «Зенит» побаиваются до выхода на поле, а «горожан» в основном не боятся. Середняки на старте сезона забрали у «Краснодара» очки в дни ничьих. Те обидные игры сейчас не позволяют Мусаеву лидировать с большим отрывом.

А ЦСКА по делу проиграли. У «Краснодара» 1 удар в створ ворот. ЦСКА не был идеальным, 2 выстрела из 18 оказались в створ. Но у «армейцев» нашлись опасные удары мимо, а общий счет по выстрелам 18:9 в их пользу. «Краснодар» вышел проигрывать. Задачу выполнили. Нельзя так настраиваться на первый из тройки решающих матчей. Ужасная работа после трех сложных побед подряд в РПЛ .

Всех ключевых участников лиги устраивают серии титулов «Зенита»? Год назад «Краснодар» ничьей мог отдать чемпионство «Динамо». Отказались. Теперь ЦСКА празднует победу над лидером РПЛ , словно они давние друзья «Зенита», а третье место в таблице хоть что-то сейчас значит без путевок в еврокубки. Их право. К ЦСКА нет вопросов, сыграли как умеют. Опорник Кисляк снова был хорош.

«Зенит» победил без Вендела и хочет во второй раз подряд забрать титул в последнем туре. «Краснодар», как до них «Динамо» и «Спартак», пока не поверили, что могут быть первыми. В мелочах допускали обидные ошибки. Не рассчитали силы по дистанции. А если говорим о «Краснодаре», то не вложили деньги зимой, чтобы получить полнокровную заявку для уверенного чемпионства в РПЛ .

И сдаваться им точно нельзя. «Оренбург» и «Динамо» могут проиграть «Краснодару». Делали это раньше. Но отмечаем зверскую серьезность, с которой все атакуют «горожан». Психологически сама команда Мусаева изменилась к лучшему. Но моральный настрой соперников прежний. Год назад многие старались и сбили «Краснодар» с вершины. Сейчас ничего нового. Рискуют потерять титул.