11 футболистов, которые пожалели об уходе из «Ливерпуля». К ним может присоединиться Трент

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сегодня, 16:23

Некоторые ушли за деньгами, а кое-кто — за трофеями.

Покинуть клуб такого масштаба, как «Ливерпуль», — это важное решение для любого футболиста, иногда спортсмены в последствии жалеют о своем решении переехать с «Энфилда». После того как Трент Александер-Арнольд объявил о своем решении уйти, многие эксперты начали размышлять, а правильно ли он поступает. Вероятно, англичанин окажется в «Реале».

Давайте вспомним 11 футболистов, которым следовало бы остаться в «Ливерпуле», а не уходить в другие клубы. Разумеется, никто не знает, как сложилась бы судьба данных игроков в таком случае, поэтому не относитесь серьезно к этому списку, просто вот такой повод поразмышлять.

Филиппе Коутиньо

В то время Клопп в «Ливерпуле» сделал ставку на мощное нападение, среди лидеров атаки был бразилец Коутииньо. Получив за Неймара 200 миллионов, «Барселона», такое ощущение, запаниковала и начала их тратить как можно быстрее. Огромную часть от этого рекордного трансфера вложили в подписание Коутиньо. «Ливерпуль» реинвестировал полученные деньги гораздо более разумно, использовав средства, полученные за бразильского плеймейкера, для приобретения игроков, которые затем стали лидерами команды, — Вирджила ван Дейка и Алиссона. Коутиньо был замечательным игроком, способным решать исход матчей во время своего пребывания на «Энфилде». Но ему так и не удалось повторить это на «Камп Ноу». Сейчас находится в аренде в Бразилии в «Васку да Гама», а его контракт принадлежит «Астон Вилле». Возможно, это закат карьеры.

Джорджиньо Вейналдум

Вейналдум был ключевым звеном полузащиты «Ливерпуля», который выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу. Нидерландец искал новый вызов, когда его контракт истек в 2021 году, и, как ходят слухи, отказался от «Барселоны» в пользу более высокой зарплаты в ПСЖ . Он не смог произвести впечатление в Париже и был отдан в аренду в «Рому» Жозе Моуриньо всего через один сезон. Затем сломал ногу. Сейчас капитанствует в «Аль-Иттифаке».

Фернандо Торрес

С одной стороны, Торрес покинул «Ливерпуль» и выиграл Лигу чемпионов, забив один из самых знаковых голов в недавней истории «Челси» на «Камп Ноу» и обеспечив команде место в финале 2012 года. Но испанец все же никогда не показывал такой яркий футбол в синей форме «Челси», как делал это в красной майке «Ливерпуля». Достаточно взглянуть на цифры. Торрес забил 81 гол в 145 матчах за «Ливерпуль», но всего 45 мячей в 172 поединках за «Челси».

Майкл Оуэн

Кстати, Оуэн до сих пор уверен, что ему следовало перейти из «Ливерпуля» в «Реал» в 2004 году. Справедливости ради, шестнадцать голов в сезоне за мадридцев, в котором ему дали мало игрового времени, — это не так уж и плохо. Но «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов сразу после ухода нападающего, и карьеру Оуэна можно разделить на две отдельные категории: его время на «Энфилде» и после. В первом случае он был одним из лучших нападающих мира, а во втором так и не смог найти себе место в «Реале», «Ньюкасле», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». Впрочем, у Майкла было много травм подколенного сухожилия, что повлияло на его игру.

Робби Фаулер

Для болельщиков «Ливерпуля» Фаулер был не просто игроком — он был иконой. За 17 лет нападающий стал бесспорной легендой «Ливерпуля», забив 120 голов в Премьер-лиге всего за 236 матчей. Однако из-за размолвки с Жераром Улье, который предпочитал Эмиля Хески в качестве напарника Оуэна по атаке, в 2001 году Фаулер ушел в «Лидс». За время, проведенное на «Элланд Роуд», последовал период в «Манчестер Сити», но Фаулеру так и не удалось вернуть былую форму. Возвращение на «Энфилд» в 2006 году стало констатацией факта, что уходить Фаулеру не стоило.

Питер Крауч

Ранее Крауч признавался, что переход из «Ливерпуля» в «Портсмут» в 2008 году стал «самым большим сожалением» в его карьере, отметив, что ему бы хотелось быть «человеком одного клуба».

«Было бы здорово быть игроком одного клуба или провести 10 лет в каком-то определенном месте. Больше всего я сожалею о том, что покинул „Ливерпуль“ слишком рано, но обстоятельства не оставили мне выбора», — сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Daily Mail в 2020 году.

Садио Мане

Мане всего на три месяца старше Мохамеда Салаха. Но пока египетский король продолжает покорять Англию, Мане полностью исчез с радаров футбольных болельщиков, покинув «Энфилд» в 2022 году. Его переход в «Баварию» стал настоящей катастрофой, и после конфликта с Лероем Сане форварда без церемоний отправили в Саудовскую Аравию. Игрок сборной Сенегала выступает сейчас за «Аль-Наср», получает огромные деньги, а мог бы играть за «Ливерпуль» еще как минимум несколько лет.

Джордан Хендерсон

Получив от Юргена Клоппа информацию о том, что после невыразительного сезона 2022/23 годов он больше не будет неприкосновенным игроком основы, Хендерсон решил, что пришло время искать новые вызовы. Вызовом оказался Ближний Восток, Хендерсон переехал в Саудовскую Аравию, чтобы воссоединиться со Стивеном Джеррардом в «Аль-Иттифаке». В Англии Хендерсона очень шумно раскритиковали, он продержался в Саудовской Аравии всего шесть месяцев, прежде чем вернуться в Европу. Сейчас Хендерсон играет за «Аякс» — скоро должен стать чемпионом Нидерландов.

Эмре Джан

Несмотря на то, что в 2018 году «Ливерпуль» предложил Джану новый контракт, немецкий полузащитник подписал выгодное соглашение с «Ювентусом».

«У меня было много предложений от очень хороших команд. Я решил перейти в „Ювентус“, потому что считаю, что у них очень большие цели. Я хочу быть частью этого проекта», — сказал тогда Джан.

В конечном итоге Джану пришлось наблюдать со скамейки запасных «Ювентуса», как «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу.

Иан Раш

Раш так и не обосновался в «Ювентусе», хотя лучший бомбардир «Ливерпуля» в истории считает, что его короткое пребывание в Италии на самом деле улучшило его как футболиста перед его вторым пришествием в клуб:

В «Ювентусе» я научился быть более универсальным игроком. Я поехал в Италию в качестве грозного бомбардира, а вернулся более хорошим футболистом. В «Ливерпуле» мне нужно было просто находиться в штрафной и около нее, а в Италии я помогал полузащите.

Раш забил всего семь голов в Серии А, ничего не выигрывав с «Юве» — провел там сезон и вернулся в «Ливерпуль».

Ник Бармби

Имея за плечами 23 матча за сборную Англии, Бармби стал частью золотой эпохи «Ливерпуля» в начале нынешнего века. В 2002 году, находясь на пике своих возможностей, Бармби сменил «Энфилд» на «Элланд Роуд», подписав контракт с «Лидсом». Обанкротившийся йоркширский клуб спустя два года вылетел из лиги, а Бармби сыграл за него всего 25 матчей.