Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил нестабильные результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.
В «Зените» перед сезоном было много изменений. Фактически не было подготовительного этапа. Но и перед второй частью сезона произошли изменения. Наверное, всё закономерно. Не справились так быстро с изменениями, как справлялись раньше.
Все несчастья Зенита и многодетного отца (искренняя уважуха...) начались с ухода варяга по имени Малком... Собирая пенки, которых много не бывает, хитросделанный, ведущий футболист команды со стрелкой на футболке и скромным напоминанием "Газпром", опять же сдается мне не без корысти, рассказал как он любит Зенит, русский народ, как он мечтал с детства играть за команду Северной Пальмиры и по этой причине не спал ночами и попросил гражданство, как бы намекая - до последнего вздоха я с вами или на крайний случай с Зенитом... и в конце февраля 2023 года он получил, чудесным образом гражданство РФ... Дела ладились как никогда, контракт о котором мечтает пол Африки и вся Южная Америка в кармане, титулы идут, бабки и те и другие плывут, кореша тоже не у разбитого корыта, а как без них раскрыться таланту Сергея Богдановича...? Но не успев станцевать танец радости с Клаудиньо, который тоже, без пыток, признался в первой и последней любви к матушке России, Малком получает маляву от своего агента с более заманчивым предложением, дескать есть футбольная Атлантида с несметными богатствами и её повелители готовы поделиться пиастрами, в обмен на временное пребывание его тела в местной команде, за уровень которых Малком слышал давно...
Звездная величина дала таможне добро..., остальное дело техники и прессы...
Вместе с лучезарной улыбкой новоиспеченного гражданина, в страну песков, верблюдов и благополучия, улетели и успехи бывшей команды, талант главного тренера и....
В общем на футбольном мольберте нарисовалась картина Зенит без Малкома, которая не долго была в одиночестве..., в Манчестер Сити Родри порвал связки с такими же последствиями в игре команды и процветанию таланта Гвардиолы...
Конец фильма.)
Все несчастья Зенита и многодетного отца (искренняя уважуха...) начались с ухода варяга по имени Малком... Собирая пенки, которых много не бывает, хитросделанный, ведущий футболист команды со стрелкой на футболке и скромным напоминанием "Газпром", опять же сдается мне не без корысти, рассказал как он любит Зенит, русский народ, как он мечтал с детства играть за команду Северной Пальмиры и по этой причине не спал ночами и попросил гражданство, как бы намекая - до последнего вздоха я с вами или на крайний случай с Зенитом... и в конце февраля 2023 года он получил, чудесным образом гражданство РФ... Дела ладились как никогда, контракт о котором мечтает пол Африки и вся Южная Америка в кармане, титулы идут, бабки и те и другие плывут, кореша тоже не у разбитого корыта, а как без них раскрыться таланту Сергея Богдановича...? Но не успев станцевать танец радости с Клаудиньо, который тоже, без пыток, признался в первой и последней любви к матушке России, Малком получает маляву от своего агента с более заманчивым предложением, дескать есть футбольная Атлантида с несметными богатствами и её повелители готовы поделиться пиастрами, в обмен на временное пребывание его тела в местной команде, за уровень которых Малком слышал давно...
Звездная величина дала таможне добро..., остальное дело техники и прессы...
Вместе с лучезарной улыбкой новоиспеченного гражданина, в страну песков, верблюдов и благополучия, улетели и успехи бывшей команды, талант главного тренера и....
В общем на футбольном мольберте нарисовалась картина Зенит без Малкома, которая не долго была в одиночестве..., в Манчестер Сити Родри порвал связки с такими же последствиями в игре команды и процветанию таланта Гвардиолы...
Конец фильма.)