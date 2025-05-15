Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита»

Экс-наставник «Локомотива» объяснил нестабильные результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

В «Зените» перед сезоном было много изменений. Фактически не было подготовительного этапа. Но и перед второй частью сезона произошли изменения. Наверное, всё закономерно. Не справились так быстро с изменениями, как справлялись раньше.