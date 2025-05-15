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Сёмин объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита»

вчера, 11:37

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил нестабильные результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

В «Зените» перед сезоном было много изменений. Фактически не было подготовительного этапа. Но и перед второй частью сезона произошли изменения. Наверное, всё закономерно. Не справились так быстро с изменениями, как справлялись раньше.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:01, ред.
Только главный тренер может сказать, в чём причины нестабильной игры. Людям со стороны, даже специалистам и бывшим тренерам, а также нам с вами этого не дано. Кишка тонка.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:56
Кто проанализирует? Медведев или Семак, они накупят еще кучу игроков, а половину этих разгонят, анализировать это не их конек.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:38, ред.
А через мою кривую призму просматривается следующая картина...
Все несчастья Зенита и многодетного отца (искренняя уважуха...) начались с ухода варяга по имени Малком... Собирая пенки, которых много не бывает, хитросделанный, ведущий футболист команды со стрелкой на футболке и скромным напоминанием "Газпром", опять же сдается мне не без корысти, рассказал как он любит Зенит, русский народ, как он мечтал с детства играть за команду Северной Пальмиры и по этой причине не спал ночами и попросил гражданство, как бы намекая - до последнего вздоха я с вами или на крайний случай с Зенитом... и в конце февраля 2023 года он получил, чудесным образом гражданство РФ... Дела ладились как никогда, контракт о котором мечтает пол Африки и вся Южная Америка в кармане, титулы идут, бабки и те и другие плывут, кореша тоже не у разбитого корыта, а как без них раскрыться таланту Сергея Богдановича...? Но не успев станцевать танец радости с Клаудиньо, который тоже, без пыток, признался в первой и последней любви к матушке России, Малком получает маляву от своего агента с более заманчивым предложением, дескать есть футбольная Атлантида с несметными богатствами и её повелители готовы поделиться пиастрами, в обмен на временное пребывание его тела в местной команде, за уровень которых Малком слышал давно...
Звездная величина дала таможне добро..., остальное дело техники и прессы...
Вместе с лучезарной улыбкой новоиспеченного гражданина, в страну песков, верблюдов и благополучия, улетели и успехи бывшей команды, талант главного тренера и....
В общем на футбольном мольберте нарисовалась картина Зенит без Малкома, которая не долго была в одиночестве..., в Манчестер Сити Родри порвал связки с такими же последствиями в игре команды и процветанию таланта Гвардиолы...
Конец фильма.)
альсато
альсато
вчера в 13:37
лично у меня другое мнение, насчет нестабильности Санкт Петербургского клуба)))
lotsman
lotsman
вчера в 12:46
Всё будет нормально. Не может быть всегда гладко. Проанализируют сделанную работу, учтут все недочёты, исправят ошибки и всё наладится.
112910415
112910415
вчера в 12:12
Ужасно трудно Семаку... (
Capral
Capral
вчера в 11:40
Ну конечно, уже два года справиться не могут. А может вся проблема в тренере?! Или тренерская солидарность не позволяет правду сказать, а, Сёмин?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
Вот его ещё не спрашивали...
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