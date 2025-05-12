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«Арсенал» нацелился на взрослые расходы. Артета потратит миллиард евро и позовёт чемпионов Европы

сегодня, 10:04
Артета
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Эдегор Мартин
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Уильямс Николас
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Дьёкереш Виктор
Дьёкереш Виктор
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Микель уже отдал за игроков 792 миллиона.

Трансферный баланс Артеты – минус 500 миллионов евро

Реалии современного футбола таковы, что даже инвестиции в 800 миллионов евро на новых игроков не гарантируют значимых трофеев. С учетом зарплат расходы «Арсенала» при Артете намного выше. У клуба стабильный приток денег из-за популярности «канониров» в мире. Снова остались без трофеев, но в Лондоне по-прежнему связывают будущее с Андреа Бертой, бывшим директором «Атлетико», и тренером Микелем Артетой.

До вылета от ПСЖ говорили о выделении солидных денег на трансферы. Но в АПЛ бюджетом никого не удивишь. Пока Артета возглавляет «Арсенал», расходы «Челси» только на трансферы подобрались к дикой отметке в 2 миллиарда евро. При этом после Абрамовича не получилось создать чемпионский состав. «Манчестер Сити» потратил без малого миллиард. Даже расходы МЮ и «Тоттенхэма», финалистов Лиги Европы, немного выше.

Где в этой истории «Ливерпуль»? Действующие чемпионы Англии, которым «Арсенал» вчера устроил чемпионский коридор, на десятой строчке. Также очень важен трансферный баланс клубов. «Челси» в минусе на миллиард фунтов, с ними всё понятно. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» тоже не умеют торговать в футболе. «Арсенал» на четвертой строчке по разнице между потраченными и заработанными на игроках деньгами.

Раньше часто грешили на американца Кронке. Владелец клуба скупился и не позволял тратить деньги на трансферы. Важно учесть, что свои средства, как и Глейзеры в МЮ, в большой футбол Стэн не вкладывал. Артета убедил миллиардера изменить подход. Даже скромный «Ноттингем Форест» сильно ушел в минус, чтобы усилить состав. И успехи «Ньюкасла» прямо связаны с огромными вливаниями в клуб сотен миллионов шейхами из ОАЭ.

Артета убеждает крутых игроков присоединиться к «Арсеналу»

Микель прожужжал уши потенциальным новичкам. После месяцев уговоров некоторые игроки согласятся выбрать «Арсенал». Инсайдер Романо уверен, что так произошло с Мартином Субименди. Чемпион Европы из «Реала Сосьедад» не хотел покидать Сан-Себастьян. Отказывал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Не спешил в «Реал», хотя там могут найти другие варианты вроде Родри. Раньше Субименди отказывал «Арсеналу».

А теперь достигли принципиального согласия. Уход тренера «Реала Сосьедад» тоже повлиял на решение Субименди. Мартин отправится к Мерино, Райсу и Партею. И к Эдегору. К Мартину среди хавбеков «канониров» больше всего вопросов на решающем отрезке сезона. Капитан команды плохо включился в матчах против ПСЖ, норвежец не стал спасителем команды.

«Арсеналу» не хватало нескольких важных деталей. С испанцем Субименди в опорной зоне можно возить мяч в стиле команды Арсена Венгера. Той, где уже не было Виейра, а юный Сеск стал управлять игрой. Теперь Райс обеспечит атлетизм, а Эдегор получит напарника, который прекрасно работает с мячом. Пострадают позиции Микеля Мерино. Хаверцу тоже не найти места в центре поля. Нужны жертвы, если цель – чемпионство.

О ещё одной трансферной цели знают даже младенцы в семьях фанатов «Арсенала». Папа с мамой так часто говорят, что «канонирам» нужен центральный нападающий, что малыши узнают слово «форвард». Вряд ли «канониры» будут фаворитами в борьбе за Исака. В «Ньюкасле» понимают, что швед очень ценный лот. Ещё один бывший игрок «Реала Сосьедад» может выбрать «Ливерпуль» или команду с огромными карманами.

Зато есть Дьёкереш. Ставка на Виктора опасна, ведь «Арсенал» давит, а не создает пространство для нападающих. Но если этот швед умеет забивать при плотной опеке в штрафной площади, то станет важным дополнением в схемах Артеты. Кроме опорника и форварда, также присматриваются к левому защитнику. Это на случай, если карета Льюиса-Скелли превратится в тыкву, а Калафьори решат отправить в другую команду летом.

Пока не знают, будет ли «Реал» охотиться за Салиба. Потеря Вильяма вынудит искать защитника. А ещё один трансфер связан с левым флангом. Мартинелли может покинуть «Арсенал». Тренер Артета не уверен, что левый форвард способен стать частью трофейного проекта. Просто сильной игры после миллиардных вложений в новичков будет мало. Пытаются убедить испанца Нико Уильямса, заманивая мечтой о победе в АПЛ.

Директор Берта – главная надежда «Арсенала» на светлое будущее

У Клоппа был спортивный директор Эдвардс. Хотя Майка Гордона тоже не стоит забывать. Один из акционеров «Ливерпуля» стал связующим звеном между США и Англией, чтобы у Юргена и Майкла всё получилось. «Ливерпуль» грамотно собрали для победы в Лиге чемпионов и первого титула в эпоху АПЛ. Теперь другой состав, но снова успех. А «Интер» дважды в финале Лиги чемпионов за три года, поскольку Индзаги помогают тратить деньги.

Аузилио работает спортивным директором «Интера». А большой босс Маротта снова прошил «Интер» золотыми нитками. Андреа Берта был важным для «Атлетико», но «Реал» и «Барселона» – отдельные планеты в испанском футболе. «Матрасники» Симеоне с удачными трансферами не могли часто побеждать в Ла Лиге. «Арсеналу» нужен хотя бы один титул в АПЛ. И в случае грамотных трансферов Артета сможет включиться в борьбу ещё раз.

Но «Арсеналу», чтобы осуществить ряд дорогих сделок, придется расстаться с некоторыми футболистами. Возможно, команду покинет хавбек Партей. Самые очевидные кандидаты на расставание давно известны. Тирни и Зинченко не будут основными левыми защитниками «Арсенала» в будущем сезоне. Им нужно искать себе новые вызовы, чтобы не тратить время впустую. Жоржиньо уйдет свободным агентом, хочет играть за «Фламенго».

Бразилец из сборной Италии никогда не выступал на родине на взрослом уровне. Троссард догадывается, что ему подготавливают замену. Вместе с Мартинелли может покинуть «Арсенал». Ещё в клубе сомневаются, что нужен в заявке Жезус. Лучше подумать о подписании резервного форварда с менталитетом победителя. В жизни «Арсенала» не хватает сделок калибра Дуэ и Кварацхелии. Вингеры усилили ПСЖ, а вот Артета без финала Лиги чемпионов.

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10 мая
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:30
На самом то деле Ливерпуль тоже тратил много на тот состав, который собирал Клопп, просто им повезло, что тот состав оказался "долговечным" и практически все приобретения заиграли, а у Артеты, ломаются даже те, кто до этого вообще не ломался))) плюс цены на игроков сейчас куда более завышенные. Плюс Артете пришлось полностью с нуля собирать команду и не так разом, а по 2-3 трансфера в сезон....думаю, если бы у него был бесконечный бюджет как в ПСЖ или Сити, он бы давно собрал команду чемпионов!!! Что касаетса характера, то тут да, порой его явно не хватает!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 13:19, ред.
Ну я не занимаюсь такими вещами как подгонка реальности, я с вами согласен что ПСЖ изначально подросли благодаря вливаниям средств. Но я не говорю что деньги не решают, я говорю деньги это ещё не всё. И помимо денег хорошо видно что успеху ПСЖ предшествовал опыт падений и ошибок. Да даже осень этого сезоне не сказать что ПСЖ прям качественно провели на европейской арене. Поэтому не надо мне приписывать того что я не делаю, я вообще крайностями не мыслю и стараюсь учитывать все факторы о чём и говорю в своих комментариях. Заметьте что я вообще никогда ничего не утверждаю как истину в последней инстанции, потому что знаю что моё мнение это всё что у меня есть и оно субъективно. Я его выражаю, кому то нравится, кому то нет. Всё как у всех.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:08
По интеру согласен, по псж не согласен. Ну, то есть там чуть не так все же, это какое то упрощение. Была команда уровня условного марселя. И в нее резко упали ресурсы. Ну и пошло - звездные тренеры, игроки и управленцы, внутренние титулы, топовая по статистике игра (по совокупности показателей стабильно в топ10 в европе). Пошли полуфиналы ЛЧ, даже финал был. То что ПРЕСТАРЕЛЫЕ звезды ушли, а одна действительно звезда - мбаппе - тоже ушел, не значит что это прям ключевое. На самом деле звезда там есть - это ТРЕНЕР. Умница! Должен брать лч. Доннарума, хвича и, в меньшей степени, дембеле - полноцннные звезды. Да и неумение Интера находить бабки преувеличено. В этой лиге чемпионов они уверенно в топ10 самых богатых команд, но не МС, чего уж там, да. Вы подгоняете реальность под формулу - деньги не основа успеха клуба, я подгоняю - деньги основа работы клуба. Воти поговорили)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:32
Ну а разве Интер звёздный? Там хорошие крепкие игроки но ни одного из них ещё не разу не упомянули в обсуждениях Золотого мяча. Интер силён как механизм, как команда. Впрочем как и нынешний ПСЖ который расцвёл только когда оттуда ушли все суперзвёзды, ну кроме Дембеле, но Дембеле звезда на фоне отсутствия у других звёзд стабильности, а так если не сравнивать то чуть выше среднего игрок. Так звёздность нынешних футболистов вообще ничего не даёт командам кроме проблем может быть в раздевалке
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:28
Были такие причины
1.венгер не тренер выигрыватель, а тренер новатор. Унего игра превыше результата
2.венгер слишком атакующий для победы в лч
3.строится стадион, и бабок меньше изза этого, чем у победителей лч
4.футбол гвардиолы, тобишь артеты, устарел
5.СЕЙЧАС арсенал незвездный
6.в единственном финале Арсена(л) засудили с офсайдным голом это о.
7.арсенал выбрал рекорд в чемпионате, и в тот сезон забил на лч, чтою стать непобедимым в англии рекордно
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
Проклятиями и прочего рода чудесами люди обзывают обычно те области бытия которые не понимают. Но соглашусь, у Арсенала просто уже такая история долгая и богатая что пора бы уже что то выиграть и почему этого не произошло до сих пор и я тоже не понимаю. Похоже проклятие какое то)))

Но если вынести проклятие за скобки, то в принципе у Арсенала нынешнего все шансы навести шороху как только опыту наберутся. Так что посмотрим что из этого выйдет. Этот проект не выглядит пока безнадёжным и наблюдать его любопытно
8a5u3xm7nnr6
8a5u3xm7nnr6
сегодня в 11:56
У Арсенала и так все есть для того чтобы взбираттся на вершину олимпа🏆🏆🏆
volga.kot
volga.kot
сегодня в 11:54
На следующий сезон будет жаркая борьба до последнего тура в Апл за чемпионство и выживание, а то в этом году давно все ясно с чемпионом и неудачниками!
AKH
AKH
сегодня в 11:26
Будь у Арсена такой бюджет....
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 11:20
Арсенал не достигал успеха с составом, который точно входил в топ-5 (барса, реал, интер, ювентус) в европе (по ЗАКУПКАМ, а не прост ноунеймы подррожавшие за счет привлекательной модели артеты). Ис тренером, который сильнее Артеты. Анри, виера, бергкамп, фабрегас,кэмпбел (и я не о наоми), силва (опорник чемпионской бразилии 2002) - если эту лч выиграет псж, то я решу, что арсенал тупо проклят, тк окажется, что тупо ВСЕ звездные клубы стали чемпионами европы. Причем, некоторые нетопклубы выиграли ЛЧ и стали топами после прихода денег - типа челси и мс. Все... кроме Арсенала.
МЮ сейчас сменил Интер рубежа веков в должности черной дыры для денег. Видимо, система еврофутбола должна иметь как нищих оверперформеров, типа Порту или Боруссии, так и такие вот создания - оазисы саудовской аравии в европе - в плане того что платят много, а играть можно (а в последнее время кажется, что и должно) плохо.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:01, ред.
Да никакие деньги ничего не гарантируют в футболе, футбол это не только деньги, для футбола характер нужен и если этому аспекту не уделять должного внимания то будет как в московском Спартаке и Манчестере Юнайтед. А для того чтобы его иметь надо сначала самим повзрослеть, шишек набить и правильные выводы сделать. Единственное что у Арсенала не всё так печально, у Артеты явно просто не достаёт опыта, он плывёт от больших успехов, не привык ещё, но видно что умеет расти над собой и с такими вещами разбираться. Учится на своих ошибках, не совсем потерянный.

Но вот на счёт денег разве у Интера его успех достигнут за счёт денег? Нет. У них команда взрослых зрелых и опытных игроков с прокачанным в бою характером и зрелый тренер, и этим Интер берёт высоты. У ПСЖ давно были деньги, но успешными их сделал тяжёлый опыт неудач. Я вижу что Арсенал идёт по этому пути и если ничего не случится форс-мажорного то это должно привести их к успеху. Деньги конечно важны, но одними деньгами в футболе успеха не добиться. Арсенал похож на проект в который можно вкладываться, а не на чёрную дыру для утока финансов.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:37
Ну, пожелаю "Пушкарям" прогресса в следующим сезоне , а то они постоянно куда то целятся , а к концу сезона прицел неизменно сбивается...
Гость
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