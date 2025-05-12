«Арсенал» нацелился на взрослые расходы. Артета потратит миллиард евро и позовёт чемпионов Европы

Микель уже отдал за игроков 792 миллиона.
Трансферный баланс Артеты – минус 500 миллионов евро
Реалии современного футбола таковы, что даже инвестиции в 800 миллионов евро на новых игроков не гарантируют значимых трофеев. С учетом зарплат расходы «Арсенала» при Артете намного выше. У клуба стабильный приток денег из-за популярности «канониров» в мире. Снова остались без трофеев, но в Лондоне по-прежнему связывают будущее с Андреа Бертой, бывшим директором «Атлетико», и тренером Микелем Артетой.
До вылета от ПСЖ говорили о выделении солидных денег на трансферы. Но в АПЛ бюджетом никого не удивишь. Пока Артета возглавляет «Арсенал», расходы «Челси» только на трансферы подобрались к дикой отметке в 2 миллиарда евро. При этом после Абрамовича не получилось создать чемпионский состав. «Манчестер Сити» потратил без малого миллиард. Даже расходы МЮ и «Тоттенхэма», финалистов Лиги Европы, немного выше.
Где в этой истории «Ливерпуль»? Действующие чемпионы Англии, которым «Арсенал» вчера устроил чемпионский коридор, на десятой строчке. Также очень важен трансферный баланс клубов. «Челси» в минусе на миллиард фунтов, с ними всё понятно. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» тоже не умеют торговать в футболе. «Арсенал» на четвертой строчке по разнице между потраченными и заработанными на игроках деньгами.
Раньше часто грешили на американца Кронке. Владелец клуба скупился и не позволял тратить деньги на трансферы. Важно учесть, что свои средства, как и Глейзеры в МЮ, в большой футбол Стэн не вкладывал. Артета убедил миллиардера изменить подход. Даже скромный «Ноттингем Форест» сильно ушел в минус, чтобы усилить состав. И успехи «Ньюкасла» прямо связаны с огромными вливаниями в клуб сотен миллионов шейхами из ОАЭ.
Артета убеждает крутых игроков присоединиться к «Арсеналу»
Микель прожужжал уши потенциальным новичкам. После месяцев уговоров некоторые игроки согласятся выбрать «Арсенал». Инсайдер Романо уверен, что так произошло с Мартином Субименди. Чемпион Европы из «Реала Сосьедад» не хотел покидать Сан-Себастьян. Отказывал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Не спешил в «Реал», хотя там могут найти другие варианты вроде Родри. Раньше Субименди отказывал «Арсеналу».
А теперь достигли принципиального согласия. Уход тренера «Реала Сосьедад» тоже повлиял на решение Субименди. Мартин отправится к Мерино, Райсу и Партею. И к Эдегору. К Мартину среди хавбеков «канониров» больше всего вопросов на решающем отрезке сезона. Капитан команды плохо включился в матчах против ПСЖ, норвежец не стал спасителем команды.
«Арсеналу» не хватало нескольких важных деталей. С испанцем Субименди в опорной зоне можно возить мяч в стиле команды Арсена Венгера. Той, где уже не было Виейра, а юный Сеск стал управлять игрой. Теперь Райс обеспечит атлетизм, а Эдегор получит напарника, который прекрасно работает с мячом. Пострадают позиции Микеля Мерино. Хаверцу тоже не найти места в центре поля. Нужны жертвы, если цель – чемпионство.
О ещё одной трансферной цели знают даже младенцы в семьях фанатов «Арсенала». Папа с мамой так часто говорят, что «канонирам» нужен центральный нападающий, что малыши узнают слово «форвард». Вряд ли «канониры» будут фаворитами в борьбе за Исака. В «Ньюкасле» понимают, что швед очень ценный лот. Ещё один бывший игрок «Реала Сосьедад» может выбрать «Ливерпуль» или команду с огромными карманами.
Зато есть Дьёкереш. Ставка на Виктора опасна, ведь «Арсенал» давит, а не создает пространство для нападающих. Но если этот швед умеет забивать при плотной опеке в штрафной площади, то станет важным дополнением в схемах Артеты. Кроме опорника и форварда, также присматриваются к левому защитнику. Это на случай, если карета Льюиса-Скелли превратится в тыкву, а Калафьори решат отправить в другую команду летом.
Пока не знают, будет ли «Реал» охотиться за Салиба. Потеря Вильяма вынудит искать защитника. А ещё один трансфер связан с левым флангом. Мартинелли может покинуть «Арсенал». Тренер Артета не уверен, что левый форвард способен стать частью трофейного проекта. Просто сильной игры после миллиардных вложений в новичков будет мало. Пытаются убедить испанца Нико Уильямса, заманивая мечтой о победе в АПЛ.
Директор Берта – главная надежда «Арсенала» на светлое будущее
У Клоппа был спортивный директор Эдвардс. Хотя Майка Гордона тоже не стоит забывать. Один из акционеров «Ливерпуля» стал связующим звеном между США и Англией, чтобы у Юргена и Майкла всё получилось. «Ливерпуль» грамотно собрали для победы в Лиге чемпионов и первого титула в эпоху АПЛ. Теперь другой состав, но снова успех. А «Интер» дважды в финале Лиги чемпионов за три года, поскольку Индзаги помогают тратить деньги.
Аузилио работает спортивным директором «Интера». А большой босс Маротта снова прошил «Интер» золотыми нитками. Андреа Берта был важным для «Атлетико», но «Реал» и «Барселона» – отдельные планеты в испанском футболе. «Матрасники» Симеоне с удачными трансферами не могли часто побеждать в Ла Лиге. «Арсеналу» нужен хотя бы один титул в АПЛ. И в случае грамотных трансферов Артета сможет включиться в борьбу ещё раз.
Но «Арсеналу», чтобы осуществить ряд дорогих сделок, придется расстаться с некоторыми футболистами. Возможно, команду покинет хавбек Партей. Самые очевидные кандидаты на расставание давно известны. Тирни и Зинченко не будут основными левыми защитниками «Арсенала» в будущем сезоне. Им нужно искать себе новые вызовы, чтобы не тратить время впустую. Жоржиньо уйдет свободным агентом, хочет играть за «Фламенго».
Бразилец из сборной Италии никогда не выступал на родине на взрослом уровне. Троссард догадывается, что ему подготавливают замену. Вместе с Мартинелли может покинуть «Арсенал». Ещё в клубе сомневаются, что нужен в заявке Жезус. Лучше подумать о подписании резервного форварда с менталитетом победителя. В жизни «Арсенала» не хватает сделок калибра Дуэ и Кварацхелии. Вингеры усилили ПСЖ, а вот Артета без финала Лиги чемпионов.
Но вот на счёт денег разве у Интера его успех достигнут за счёт денег? Нет. У них команда взрослых зрелых и опытных игроков с прокачанным в бою характером и зрелый тренер, и этим Интер берёт высоты. У ПСЖ давно были деньги, но успешными их сделал тяжёлый опыт неудач. Я вижу что Арсенал идёт по этому пути и если ничего не случится форс-мажорного то это должно привести их к успеху. Деньги конечно важны, но одними деньгами в футболе успеха не добиться. Арсенал похож на проект в который можно вкладываться, а не на чёрную дыру для утока финансов.
Но вот на счёт денег разве у Интера его успех достигнут за счёт денег? Нет. У них команда взрослых зрелых и опытных игроков с прокачанным в бою характером и зрелый тренер, и этим Интер берёт высоты. У ПСЖ давно были деньги, но успешными их сделал тяжёлый опыт неудач. Я вижу что Арсенал идёт по этому пути и если ничего не случится форс-мажорного то это должно привести их к успеху. Деньги конечно важны, но одними деньгами в футболе успеха не добиться. Арсенал похож на проект в который можно вкладываться, а не на чёрную дыру для утока финансов.
МЮ сейчас сменил Интер рубежа веков в должности черной дыры для денег. Видимо, система еврофутбола должна иметь как нищих оверперформеров, типа Порту или Боруссии, так и такие вот создания - оазисы саудовской аравии в европе - в плане того что платят много, а играть можно (а в последнее время кажется, что и должно) плохо.
МЮ сейчас сменил Интер рубежа веков в должности черной дыры для денег. Видимо, система еврофутбола должна иметь как нищих оверперформеров, типа Порту или Боруссии, так и такие вот создания - оазисы саудовской аравии в европе - в плане того что платят много, а играть можно (а в последнее время кажется, что и должно) плохо.