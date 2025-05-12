«Арсенал» нацелился на взрослые расходы. Артета потратит миллиард евро и позовёт чемпионов Европы

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сегодня, 10:04

Микель уже отдал за игроков 792 миллиона.

Трансферный баланс Артеты – минус 500 миллионов евро

Реалии современного футбола таковы, что даже инвестиции в 800 миллионов евро на новых игроков не гарантируют значимых трофеев. С учетом зарплат расходы «Арсенала» при Артете намного выше. У клуба стабильный приток денег из-за популярности «канониров» в мире. Снова остались без трофеев, но в Лондоне по-прежнему связывают будущее с Андреа Бертой, бывшим директором «Атлетико», и тренером Микелем Артетой.

До вылета от ПСЖ говорили о выделении солидных денег на трансферы. Но в АПЛ бюджетом никого не удивишь. Пока Артета возглавляет «Арсенал», расходы «Челси» только на трансферы подобрались к дикой отметке в 2 миллиарда евро. При этом после Абрамовича не получилось создать чемпионский состав. «Манчестер Сити» потратил без малого миллиард. Даже расходы МЮ и «Тоттенхэма», финалистов Лиги Европы, немного выше.

Где в этой истории «Ливерпуль»? Действующие чемпионы Англии, которым «Арсенал» вчера устроил чемпионский коридор, на десятой строчке. Также очень важен трансферный баланс клубов. «Челси» в минусе на миллиард фунтов, с ними всё понятно. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» тоже не умеют торговать в футболе. «Арсенал» на четвертой строчке по разнице между потраченными и заработанными на игроках деньгами.

Раньше часто грешили на американца Кронке. Владелец клуба скупился и не позволял тратить деньги на трансферы. Важно учесть, что свои средства, как и Глейзеры в МЮ , в большой футбол Стэн не вкладывал. Артета убедил миллиардера изменить подход. Даже скромный «Ноттингем Форест» сильно ушел в минус, чтобы усилить состав. И успехи «Ньюкасла» прямо связаны с огромными вливаниями в клуб сотен миллионов шейхами из ОАЭ .

Артета убеждает крутых игроков присоединиться к «Арсеналу»

Микель прожужжал уши потенциальным новичкам. После месяцев уговоров некоторые игроки согласятся выбрать «Арсенал». Инсайдер Романо уверен, что так произошло с Мартином Субименди. Чемпион Европы из «Реала Сосьедад» не хотел покидать Сан-Себастьян. Отказывал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Не спешил в «Реал», хотя там могут найти другие варианты вроде Родри. Раньше Субименди отказывал «Арсеналу».

А теперь достигли принципиального согласия. Уход тренера «Реала Сосьедад» тоже повлиял на решение Субименди. Мартин отправится к Мерино, Райсу и Партею. И к Эдегору. К Мартину среди хавбеков «канониров» больше всего вопросов на решающем отрезке сезона. Капитан команды плохо включился в матчах против ПСЖ , норвежец не стал спасителем команды.

«Арсеналу» не хватало нескольких важных деталей. С испанцем Субименди в опорной зоне можно возить мяч в стиле команды Арсена Венгера. Той, где уже не было Виейра, а юный Сеск стал управлять игрой. Теперь Райс обеспечит атлетизм, а Эдегор получит напарника, который прекрасно работает с мячом. Пострадают позиции Микеля Мерино. Хаверцу тоже не найти места в центре поля. Нужны жертвы, если цель – чемпионство.

О ещё одной трансферной цели знают даже младенцы в семьях фанатов «Арсенала». Папа с мамой так часто говорят, что «канонирам» нужен центральный нападающий, что малыши узнают слово «форвард». Вряд ли «канониры» будут фаворитами в борьбе за Исака. В «Ньюкасле» понимают, что швед очень ценный лот. Ещё один бывший игрок «Реала Сосьедад» может выбрать «Ливерпуль» или команду с огромными карманами.

Зато есть Дьёкереш. Ставка на Виктора опасна, ведь «Арсенал» давит, а не создает пространство для нападающих. Но если этот швед умеет забивать при плотной опеке в штрафной площади, то станет важным дополнением в схемах Артеты. Кроме опорника и форварда, также присматриваются к левому защитнику. Это на случай, если карета Льюиса-Скелли превратится в тыкву, а Калафьори решат отправить в другую команду летом.

Пока не знают, будет ли «Реал» охотиться за Салиба. Потеря Вильяма вынудит искать защитника. А ещё один трансфер связан с левым флангом. Мартинелли может покинуть «Арсенал». Тренер Артета не уверен, что левый форвард способен стать частью трофейного проекта. Просто сильной игры после миллиардных вложений в новичков будет мало. Пытаются убедить испанца Нико Уильямса, заманивая мечтой о победе в АПЛ .

Директор Берта – главная надежда «Арсенала» на светлое будущее

У Клоппа был спортивный директор Эдвардс. Хотя Майка Гордона тоже не стоит забывать. Один из акционеров «Ливерпуля» стал связующим звеном между США и Англией, чтобы у Юргена и Майкла всё получилось. «Ливерпуль» грамотно собрали для победы в Лиге чемпионов и первого титула в эпоху АПЛ . Теперь другой состав, но снова успех. А «Интер» дважды в финале Лиги чемпионов за три года, поскольку Индзаги помогают тратить деньги.

Аузилио работает спортивным директором «Интера». А большой босс Маротта снова прошил «Интер» золотыми нитками. Андреа Берта был важным для «Атлетико», но «Реал» и «Барселона» – отдельные планеты в испанском футболе. «Матрасники» Симеоне с удачными трансферами не могли часто побеждать в Ла Лиге. «Арсеналу» нужен хотя бы один титул в АПЛ . И в случае грамотных трансферов Артета сможет включиться в борьбу ещё раз.

Но «Арсеналу», чтобы осуществить ряд дорогих сделок, придется расстаться с некоторыми футболистами. Возможно, команду покинет хавбек Партей. Самые очевидные кандидаты на расставание давно известны. Тирни и Зинченко не будут основными левыми защитниками «Арсенала» в будущем сезоне. Им нужно искать себе новые вызовы, чтобы не тратить время впустую. Жоржиньо уйдет свободным агентом, хочет играть за «Фламенго».