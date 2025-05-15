Шанс «Ростова» на первый трофей за 11 лет. Карпин не дождался триумфа

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сегодня, 12:56

В шаге от финала.

Альба сохранил необходимую атмосферу

Давно понятно, «Ростов» – команда Карпина. Валерий Георгиевич поразительно длительный период занимался строительством этого проекта, так что все настройки команды подогнаны под его философию. Перед Джонатаном Альбой стояло тяжелейшее задание. Ему было необходимо сохранить на плаву команду, которая целиком подчинена Карпину – при том, что специалист ушёл прямо перед рестартом сезона. С другой стороны, за это время он подготовил коллектив ко второй части кампании и оставил тренерский штаб в клубе – последним оставалось только работать по конспектам Валерия Георгиевича.

Вдобавок важную роль играли доверительные взаимоотношения между Карпиным и игроками. Это создавало неповторимую атмосферу вокруг команды – и поэтому коллектив бился, прыгал выше головы из года в год, даже боролся за медали, несмотря на чудовищные проблемы с логистикой. Самое важное – Альба сумел ничего не нарушить.

По большей части в «Ростове» всё осталось как было. Посмотреть хотя бы на эмоции после победы над «Локо» в Кубке России. Счастливые лица, Леонид Агутин на фоне. И лучезарный Альба пожимает руку каждому игроку, обнимается с футболистами. В небольшом клубе такой коннект играет огромное значение.

Предельная концентрация на Кубке

В чемпионате «Ростов» – команда без глобальных задач, тут ничего нового нет. Единственным исключением был сезон-22/23 – тогда южане неожиданно включились в гонку за медали, глупо было бы не потребовать от игроков привезти хотя бы бронзу. Теперь же есть чёткое разделение. Титул разыгрывают «Краснодар» и «Зенит», в топ-5 орудуют москвичи, шестая строчка тоже отходит столичному коллективу. У этой группы гораздо больше возможностей и ресурсов, чем у тех, кто идёт ниже. «Рубин» от «Локо» отстаёт на семь очков – а ведь речь о соседях по турнирной таблице. Отрыв «красно-зелёных» от «Ростова» ещё больше – 11 баллов.

В то же время прописке в Премьер-лиге ничто не угрожает. Южане гарантировали себе тихий спокойный финиш без борьбы за выживание. При этом команда продолжила свой ход в Кубке. По итогам осени коллектив отобрался в полуфинал Пути РПЛ – на стадии четвертьфинала «Ростов» дважды переиграл «Спартак». Далее последовало поражение от «Зенита» – но ростовчане сохранили шансы на трофей в Пути регионов. Там в полуфинале уверенно обыграли «Локомотив», теперь предстоит снова сыграть со «Спартаком». До финала один шаг, а команда не брала ни одного трофея с 2014 года.

«Спартак» – очень удобный соперник

Карпин поразительно часто огорчал «Спартак». От него получали и Станкович, и Абаскаль, и Ваноли с Тедеско. На дистанции последних 20 игр южане девять раз обыгрывали москвичей, трижды сыграли вничью. На этом отрезке «Ростов» выбивал «красно-белых» из Пути РПЛ Кубка России, в сезоне-22/23 обыграл столичный коллектив в чемпионате, до этого разбил Ваноли.

Ростовчане благодаря своей агрессивной манере игры со стремлением поддерживать высокую плотность и скорость раз за разом ставили москвичей в тупик. Сейчас вдобавок наметился кризис у Угальде, Барко не так заметен, как осенью, а Маркиньос и Бонгонда в одиночку погоду в атаке не делают.

Опасная ловушка

Только у этих мыслей на поводу идти не стоит – это слишком опасно. Когда прошлой весной ростовчане готовились принимать обезглавленный «Спартак» (те всё же решили расстаться с Абаскалем, после него в команде осталась лишь выжженная земля), получили 1:5. И это в домашних стенах.

Сейчас, по сути, ситуация такая же. Москвичи загнаны в угол. В чемпионате не то что не удалось продержаться в чемпионской гонке – команда из тройки вылетела, сейчас маячит шестое место. Бороться просто не за что. Кубок – единственная мотивация для команды, единственная возможность взять трофей. Мало того – для Станковича победа может стать аргументом в пользу нового контракта. Руководство, по последним данным, сомневается. Прибавить с этому историю противостояний – совсем недавно «Ростов» выкинул «Спартак» в Путь регионов.

На такой злости плюс после 0:2 в дерби от «Динамо» «Спартак» может просто снести коллектив Альбы, не оставив тем и шанса. Снисходительный настрой москвичи не простят.

Руководству стоит подумать относительно будущего испанца

Всю весну над «Ростовом» висит тренерский вопрос – и ввиду кубкового успеха он становится ещё острее. Кажется, клубу не стоит искать специалиста на стороне. Зачем, если есть Альба? Испанец успел поработать с Карпиным и понимает, какой футбол ставил предшественник. Так что и переход будет максимально гладкий – возможно, вообще не потребуется. Вдобавок уже обозначенный пункт о командной атмосфере – коллектив принимает Альбу, выстраивать отношения просто не нужно.

Тут важно не забывать о подноготной. Прежде всего, высока вероятность того, что штаб Карпина летом последует за наставником. Специалисты продолжали работать, чтобы поддерживать команду на необходимом уровне – но теперь это ответственность руководства. Если Альба и останется, то, скорее всего, в одиночку. Потребуется собирать штаб заново – а это ставит под вопрос весенние успехи. Один Альба – это кот в мешке (к тому же есть другой кандидат). Вроде всё понятно – но результаты Кубка могут смешать все карты.