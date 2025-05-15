«Реал» ведёт переговоры о трансфере Каррераса из «Бенфики»

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вчера, 14:37

«Реал» активно работает над приобретением 22-летнего защитника из «Бенфики».

Сумма отступных по контракту игрока составляет 50 миллионов евро, однако мадридский клуб надеется договориться с португальским клубом о снижении этой суммы.

В то же время «Манчестер Юнайтед» сохраняет право первоочередного выкупа Каррераса за 18 миллионов евро до 31 декабря. Тем не менее, руководство «Реала» исключает возможность привлечения английского клуба и делает ставку на прямое соглашение с «Бенфикой».