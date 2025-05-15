«Локомотив» рассматривает двух кандидатов на позицию форварда

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» определился с главными кандидатами на позицию центрального нападающего.
Форвард «Химок» Александр Руденко практически готов перейти в «Локомотив». Если «Химки» не получат лицензию, то «Локомотив» сможет забрать игрока бесплатно, но ему придется погасить долговые обязательства по зарплате перед Руденко, а также выплатить подписной бонус и агентские Павлу Андрееву.
В противном случае, если «Химки» сохранят место в РПЛ, «Локомотиву» придется заплатить за переход Руденко 150 миллионов рублей (около 1,7 миллиона евро).
Что касается форварда Ивана Сергеева, то «Крылья Советов» запросили за него четыре миллиона евро, однако «Локомотив» считает эту сумму слишком высокой.