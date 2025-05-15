«Локомотив» рассматривает двух кандидатов на позицию форварда

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вчера, 12:53

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» определился с главными кандидатами на позицию центрального нападающего.

Форвард «Химок» практически готов перейти в «Локомотив». Если «Химки» не получат лицензию, то «Локомотив» сможет забрать игрока бесплатно, но ему придется погасить долговые обязательства по зарплате перед Руденко, а также выплатить подписной бонус и агентские Павлу Андрееву.

В противном случае, если «Химки» сохранят место в РПЛ , «Локомотиву» придется заплатить за переход Руденко 150 миллионов рублей (около 1,7 миллиона евро).

Что касается форварда , то «Крылья Советов» запросили за него четыре миллиона евро, однако «Локомотив» считает эту сумму слишком высокой.