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«Локомотив» рассматривает двух кандидатов на позицию форварда

вчера, 12:53

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» определился с главными кандидатами на позицию центрального нападающего.

Форвард «Химок» Александр Руденко практически готов перейти в «Локомотив». Если «Химки» не получат лицензию, то «Локомотив» сможет забрать игрока бесплатно, но ему придется погасить долговые обязательства по зарплате перед Руденко, а также выплатить подписной бонус и агентские Павлу Андрееву.

В противном случае, если «Химки» сохранят место в РПЛ, «Локомотиву» придется заплатить за переход Руденко 150 миллионов рублей (около 1,7 миллиона евро).

Что касается форварда Ивана Сергеева, то «Крылья Советов» запросили за него четыре миллиона евро, однако «Локомотив» считает эту сумму слишком высокой.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 15:45
Локо будет молиться за вылет Химок, чтоб не платить 150 млн. рублей за Руденко.
альсато
альсато
вчера в 14:54
и Иван, и Александр-усилили бы Локомотив.
tr49z3pzmec6
tr49z3pzmec6
вчера в 13:04
Сергеев может играть только в Крыльях, Руденко потянет в Локомотиве.
drug01
drug01
вчера в 12:54
Форвард им просто необходим!!!
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