Итальяно переплюнул Мотту. «Болонья» забрала первый трофей в 21-м веке – остановили «Милан» Консейсау

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сегодня, 10:03

Уверенная игра в финале Кубка Италии.

Важное спасение от вратаря «Болоньи»

В карьере Скорупского ранее не было такого явного шанса заработать трофей. Да, первые сезоны поляк проводил в довольно сильной «Роме». И в то же время первые шаги голкипера пришлись на этап гегемонии «Юве» – римляне дважды становились только вторыми. Далее в карьере – только «Болонья», которая не сразу стала претендентом на ЛЧ . И вот теперь появилась возможность забрать Кубок Италии. Лукаш в неё вцепился намертво.

В первом тайме активнее были парни Сержиу Консейсау – большое значение сыграл кураж Лукаша Скорупского, который передался остальным. Не всегда требовалось его прямое включение. Рафаэл Леау, набравший неплохую форму (и снова появились слухи об интересе к нему), уже на третьей минуте раскачал Лукуми и простреливал на линию вратарской (туда сместился Хименес) – тогда вратарь остался отыгранным, но Алексу не удалось пробить. Или контратака на 33-й минуте – Рафаэл вбегал в финальную треть и выцеливал в дальний, мяч разминулся со штангой. Но в последнем моменте поляк надёжно прикрывал ворота и парировал бы, покатись мяч в угол.

А в нужный момент вообще стал героем. 10-я минута – перехват того же Хименеса, прострел на Йовича. Мяч отскочил от своего, Лукаш успел выставить руки – мяч отрикошетил прямо на Йовича. Лука подстроился и пробил в касание – вратарь среагировал на удар в упор. В этом пожаре «Милан» мог бы добыть преимущество – а в таких матчах оно даёт слишком много. Лукаш был на высоте.

«Красно-синие» могли забивать раньше

Сама «Болонья» успела ответить своим моментом на первых минутах финала. На восьмой минуте «красно-синие» заработали стандарт. Кастро выпрыгивал на летящий мяч – чуть не дотянулся. Зато к дальней штанге на добивание побежал Фаббиан. Защитники «Милана» проспали его, так что «россонери» повезло, что полузащитник не попал в створ. Меньян не успевал реагировать после первого удара.

Забили – начали вязать «Милан»

Команды и так играли в довольно вязкий футбол. Игру мог бы раскрыть ранний гол – по моменту создали обе команды. Но этого не произошло, так что игроки успокоились, темп заметно снизился. До перерыва «Милан» и «Болонья» отметились только выпадом Леау с ударом в дальний угол и не самым опасным ударом после разыгранного углового.

Уже после перерыва сразу два центральных защитника «Милана» допустили ошибку и выдернулись со своей позиции. Страхиня играл по Кастро, но вот Маттео просто замешкался. Сантьяго в касание покатил на Орсолини, перед ним оставался только вратарь, но вингер предпочёл отдать мяч Ндойе. Дан удачно пробил со смещением, Меньян не дотянулся до мяча.

«Красно-синие» сделали главное – заработали преимущество. Это позволило сконцентрироваться на обороне. Футбол и до этого был довольно вязким, но теперь это стало ещё очевиднее. Разве что Леау и Кастро создали по опасному моменту, но безрезультатно. «Болонья» выставила насыщенную оборону.

«Россонери» не хватило наконечника – одного Леау недостаточно

Консейсау нашёл схему, которая даёт результат, – с тех пор, как «Милан» перешёл на три центральных защитника, в чемпионате выиграл четыре из пяти игр. Но конкретно в этом матче наметились проблемы в финальной трети. Темп атакам «россонери» задавал Леау. Рафаэл постоянно лез в обыгрыш, искал возможность для прострела или сам выходил на удар. Но «Милану» не хватало топ-завершителя на острие. Зимой клуб подписал Сантьяго Хименеса – мексиканец, просевший яркого старта, снова начал забивать. Но португалец продолжил доверять Луке Йовичу. Забивает поляк редко – и в финале не хватило его завершения.

Пулишича тоже смогли выключить из игры. «Милану» оставалось наблюдать за тем, как «Болонья» вяжет игру и ждёт своего момента.

Итальяно выигрывает на фоне Мотты

«Красно-синие» навязали свой футбол, дождались своего момента и реализовали его, смогли удержать минимальное преимущество – всё это принесло команде трофей, а Итальяно – возможность выделиться на фоне Мотты. Винченцо пошёл на тяжёлый вызов. Он возглавил команду, которую целиком выстроил Тиаго Мотта. Менеджер остался доволен попаданием в ЛЧ и получил предложение от «Юве».

«Болонья» по всем канонам должна была стагнировать обратно в середняк – и поначалу так и было. Уже потом коллектив после вылета выдал ударный отрезок, вернувшись в четвёрку. Но начиная с апреля, игра снова не ладится, так что Винченцо нечем было похвастаться.

Теперь же тренер переламывает ситуацию. У Итальяно появился сильный аргумент – Кубок Италии. Хоть Мотта и вывел команду в ЛЧ , трофеев клубу не принёс. «Красно-синие» в последний раз брали Кубок Интертото в 1998 году. Если говорить о внутренних соревнованиях – с последней победы в Кубке прошёл 51 год, в чемпионате – 61. Клуб изголодался хоть по какому-то трофею. Плюс в борьбе за место в ЛЧ пока ничего не решено. Отставание от «Юве» – всего два балла.

Руководство «Милана» не стало спихивать провальный сезон на тренера

По решению с Консейсау давно были большие вопросы. Вроде в клубе активно искали замену португальцу, а вроде в кризисный сезон он удерживал команду от развала – даже выдал удачный отрезок и выбил «Интер» из Кубка, пройдя в финал. Это уже хорошие показатели в противовес общей стагнации.

Однозначного решения по специалисту не было. Вот что говорит гендиректор клуба Джорджо Фурлани после поражения в финале:

Невозможно отрицать, что сезон получился провальным. Несмотря на выигранный Суперкубок, мы далеки от тех целей, которые для себя определили. Мы разделяем разочарование фанатов. Были совершены некоторые ошибки, нам нужно их исправить и вернуться туда, где менеджеры и болельщики хотят нас видеть.

Функционер честно сказал, что сезон провален. И в то же время, говоря об этом, не стал выделять, что это провал тренера, отделять его от клуба, чтобы показать виновного. Эти формулировки показывают, что менеджмент и тренер – в одной лодке. Хотя это мало поможет – вероятность отставки Сержиу после поражения в Кубке очень высока – вопрос, по сути, решён.