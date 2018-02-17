Пресс-служба «Вест Бромвича» опубликовала извинения игроков, угнавших такси в Барселоне

Четверо футболистов «Вест Бромвича» – Джонни Эванс, Гарет Бэрри, Джейк Ливермор и Боаз Майхилл – извинились за инцидент, произошедший во время сбора команды в Барселоне.

Ранее сообщалось, что четверо игроков английского клуба ночью угнали припаркованное у «Макдональдса» такси, доехали до отеля и оставили авто у входа. Позже всех четверых футболистов задержала полиция, но утром их отпустили.

«Мы бы хотели извиниться перед товарищами по команде, главным тренером, клубом и особенно болельщиками за события, которые получили широкую и негативную огласку. Мы считаем важным идентифицировать себя как игроков, принимавших участие в этом инциденте из уважения к нашим одноклубникам, которые в противном случае могли бы оказаться замешаны в этом.

Мы признаём и приносим извинения за нарушение комендантского часа. Мы нарушили стандарты профессионализма, которые требуются от нас в качестве представителей клуба „Вест Бромвич Альбион“. Клуб сообщил нам, что проведёт своё расследование инцидента, и мы будем полностью с ним сотрудничать.

Мы бы хотели заверить болельщиков, что этот инцидент не отражает нашей решимости сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию в этом нелёгком для команды сезоне», — говорится в сообщении на официальном сайте «Вест Бромвича».