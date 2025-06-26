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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Батраков рассказал, что в Монако никто не знает Головина

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adekvat
adekvat
вчера в 14:14
Она спрашивала там где всегда стоит, на улице красных фонарей?
Датак
Датак
вчера в 14:07
мне интересно,что он хотел этим сказать?
уже возомнил себя круче Сани?
112910415
112910415
вчера в 11:37
вот не надо молодому спортсмену в такие темы углубляться ... лишнее это !
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:24
Пацаны в Монако футболом не сильно озабочены да и приставать на улицах к незнакомым людям не принято как-то практически везде, могут подумать, что побирушка денег просит! А Батракоа-то куда смотрел на такую деятельность своей подружки?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:21, ред.
Футболист явно звезду поймал,а все СМИ виноваты.А сам ты кто,например я живя в России,тебя в лицо не видел.После ухода Кварцквелия,тебя начали раскручивать для продажи.Пусть твоя курочка спросит там,знают ли в Монако про Локомотив.
jRest
jRest
вчера в 11:15
Выглядело это примерно так:

Ира: - Вы знаете Головина?
Прохожий: - I don't understand you.
Ира: - А Вы знаете Головина?
Другой прохожий: - Qué deseas?
Ира: - Может быть Вы знаете Головина?
Третий прохожий: - Fille, tu devrais sortir d'ici.

Ира: - Ну вот, никто не знает здесь Сашу.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:08
Так про тебя даже на районе никто не знает.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:04
А вот оценка популярности коллег это достаточно опасная тема. Сомневаюсь, что Батраков напрямую отвечал на подобный вопрос. Скорее всего какой-то журналист собрал всё в кучу вокруг провокационной темы. Алексею впредь надо аккуратнее вести себя с борзописцами.
jRest
jRest ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 11:02
Доброе.

jRest - в качестве никнейма, если возможно. Заранее благодарю. 🤝
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
Лёша , а ты не поинтересовался , чегой-то ,твоя девушка разыскивала Сашку в Монако? )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Не у тех спрашивала))
Гость
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