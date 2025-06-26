Батраков рассказал, что в Монако никто не знает Головина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, знают ли в Монако футболиста монегасков Александра Головина. Ранее Батраков проводил отпуск в Монако.
Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает Головина.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, знают ли в Монако футболиста монегасков Александра Головина. Ранее Батраков проводил отпуск в Монако.
Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает Головина.
Ира: - Вы знаете Головина?
Прохожий: - I don't understand you.
Ира: - А Вы знаете Головина?
Другой прохожий: - Qué deseas?
Ира: - Может быть Вы знаете Головина?
Третий прохожий: - Fille, tu devrais sortir d'ici.
Ира: - Ну вот, никто не знает здесь Сашу.
Ира: - Вы знаете Головина?
Прохожий: - I don't understand you.
Ира: - А Вы знаете Головина?
Другой прохожий: - Qué deseas?
Ира: - Может быть Вы знаете Головина?
Третий прохожий: - Fille, tu devrais sortir d'ici.
Ира: - Ну вот, никто не знает здесь Сашу.