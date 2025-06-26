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«Локомотив» погасил задолженность перед «Мариуполем»

вчера, 11:15

С московского «Локомотива» скоро должны снять трансферный бан.

По информации источника, «Локомотив» отправил 65 тысяч евро «Мариуполю» в качестве уплаты долга за футболиста Марка Мампасси.

Напомним, что именно из-за этой задолженности ФИФА запретила «железнодорожникам» регистрировать новых футболистов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:44
вот так бы и давно !
напрасно искали мелкие отговорки, чтоб не платить ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:27
Оказывается все дело было в небольшой сумме 65 тысяч евро. ФИФА по мелочам тоже работает... Это не красит мировой футбол. Зато денежные мешки чувствуют себя прекрасно, их никто не трогает. А Локомотив молодцы..
Он не стал скулить, а просто взял и заплатил.
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