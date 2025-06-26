«Локомотив» погасил задолженность перед «Мариуполем»

С московского «Локомотива» скоро должны снять трансферный бан.
По информации источника, «Локомотив» отправил 65 тысяч евро «Мариуполю» в качестве уплаты долга за футболиста Марка Мампасси.
Напомним, что именно из-за этой задолженности ФИФА запретила «железнодорожникам» регистрировать новых футболистов.
напрасно искали мелкие отговорки, чтоб не платить ...
напрасно искали мелкие отговорки, чтоб не платить ...
Он не стал скулить, а просто взял и заплатил.
Он не стал скулить, а просто взял и заплатил.