Фердинанд: «В глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхитился игровой формой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Я просто чувствую, что в глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча. Он играет в замедленном режиме, именно поэтому ему все так просто и легко дается.



В штрафной все играют торопливо и принимают поспешные решения, но только не Месси. Он полностью оценивает ситуацию: „Так, вот мяч входит в штрафную, голкипер прыгает в тот угол, значит, я пробью сюда“. Бьет - и забивает, оставляя Тибо Куртуа в дураках».



Напомним, что Лионель Месси отметился голом во вчерашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Барселона».