Фердинанд: «В глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхитился игровой формой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Я просто чувствую, что в глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча. Он играет в замедленном режиме, именно поэтому ему все так просто и легко дается.
В штрафной все играют торопливо и принимают поспешные решения, но только не Месси. Он полностью оценивает ситуацию: „Так, вот мяч входит в штрафную, голкипер прыгает в тот угол, значит, я пробью сюда“. Бьет - и забивает, оставляя Тибо Куртуа в дураках».
Напомним, что Лионель Месси отметился голом во вчерашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Барселона».
к примеру игра с Челси
к примеру игра с Челси
я уже пожалел, что тебе вообще что-то ответил...думал о футболе поговорить...но видно ошибся, ты не подходящий собеседник, всего хорошего!
я уже пожалел, что тебе вообще что-то ответил...думал о футболе поговорить...но видно ошибся, ты не подходящий собеседник, всего хорошего!
Кстати по забитому мячу - я бы на месте арбитра его не засчитал, а дал бы красную дельфину Суаресу, который явно бежал чтобы упасть, в итоге упал, а Челси просто выключилось в ожидании что арбитр сейчас на точку будет показывать.
Кстати по забитому мячу - я бы на месте арбитра его не засчитал, а дал бы красную дельфину Суаресу, который явно бежал чтобы упасть, в итоге упал, а Челси просто выключилось в ожидании что арбитр сейчас на точку будет показывать.