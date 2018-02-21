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Фердинанд: «В глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча»

сегодня, 10:47

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхитился игровой формой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

«Я просто чувствую, что в глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча. Он играет в замедленном режиме, именно поэтому ему все так просто и легко дается.

В штрафной все играют торопливо и принимают поспешные решения, но только не Месси. Он полностью оценивает ситуацию: „Так, вот мяч входит в штрафную, голкипер прыгает в тот угол, значит, я пробью сюда“. Бьет - и забивает, оставляя Тибо Куртуа в дураках».

Напомним, что Лионель Месси отметился голом во вчерашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Барселона».

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Все комментарии
MixaBMK
MixaBMK ответил амурец
сегодня в 14:43
амурец:
вчера замедлилось время когда мяч был у Иньесты, а все регалии опять приписали Месси
Да это уже порядочно поднадоело!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:00
всё таки без голов с поля не уходит...
к примеру игра с Челси
Crooclin
Crooclin
сегодня в 13:41
Инопланетное слоу-мо! Может быть и россиянам начать применять слоу-мо препараты, например, водку?)
neomessi
neomessi
сегодня в 13:16
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov ответил амурец
    сегодня в 11:56
    амурец:
    и в моём сообщении не принижаются заслуги Иньесты, тогда чего ты от меня хочешь не пойму
    мда....с чего ты вообще взял. что я от тебя чего то хочу)))
    я уже пожалел, что тебе вообще что-то ответил...думал о футболе поговорить...но видно ошибся, ты не подходящий собеседник, всего хорошего!
    амурец
    амурец ответил Barcelona_Rostov
    сегодня в 11:46
    Barcelona_Rostov:
    где в моем сообщении принижаются заслуги Иньесты в данном голе?
    и в моём сообщении не принижаются заслуги Иньесты, тогда чего ты от меня хочешь не пойму
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:30
    В глазах Гнома крутится счётчик пиастров когда он с мячом.
    Кстати по забитому мячу - я бы на месте арбитра его не засчитал, а дал бы красную дельфину Суаресу, который явно бежал чтобы упасть, в итоге упал, а Челси просто выключилось в ожидании что арбитр сейчас на точку будет показывать.
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov ответил амурец
    сегодня в 11:26
    амурец:
    ну конечно всё сделал Месси, а Иньеста просто мимо пробегал, твоя вот логика такая
    где в моем сообщении принижаются заслуги Иньесты в данном голе?
    амурец
    амурец ответил Barcelona_Rostov
    сегодня в 11:24
    Barcelona_Rostov:
    ну твоя логика всем давно ясна, забил Месси, все сделал игрок отдавший пас, забили с паса Месси, но все сделал игрок забивший, а Месси просто пнул мяч в его сторону...
    ну конечно всё сделал Месси, а Иньеста просто мимо пробегал, твоя вот логика такая
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov ответил амурец
    сегодня в 11:07
    амурец:
    вчера замедлилось время когда мяч был у Иньесты, а все регалии опять приписали Месси
    ну твоя логика всем давно ясна, забил Месси, все сделал игрок отдавший пас, забили с паса Месси, но все сделал игрок забивший, а Месси просто пнул мяч в его сторону...
    амурец
    амурец
    сегодня в 10:49
    вчера замедлилось время когда мяч был у Иньесты, а все регалии опять приписали Месси
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