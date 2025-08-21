Президент ФИФА прокомментировал отмену матча Южноамериканского кубка

Президент ФИФА сообщил о своем недовольстве действиями болельщиков во время ответного матча 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили».

Я безоговорочно осуждаю ужасное насилие, приведшее к отмене матча «Индепендьенте» против «Универсидад де Чили». В футболе не должно быть места насилию — игроки, болельщики, сотрудники, судьи и все, кто любит нашу замечательную игру, должны иметь возможность наслаждаться ею без страха. От имени ФИФА мы выражаем поддержку всем пострадавшим и ожидаем, что ответственные органы накажут тех, кто виновен в этих жестоких действиях.