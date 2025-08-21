 
Роберт Левандовски отпраздновал день рождения с семьёй

CCCP1922
сегодня в 04:49
А мне он глубоко безразличен. Есть и люди, и игроки, которые лучше, чем Роберт.
112910415
сегодня в 04:26
Он ещё крепкий старик! )
FruttyPups
сегодня в 00:22
спасибо, исправили.
Варвар7
сегодня в 00:08
Сегодня, 21 августа, 27 лет исполнилось нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому.
Тут даже шарики с датой перекрутились от удивления...)
Под зелёным шрифтом пишут - 37!
Но на фото визуально намного больше...)
С Днём Рождения Роберт!
sv_1969
вчера в 23:52
))
