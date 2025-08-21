Роберт Левандовски отпраздновал день рождения с семьёй

Сегодня, 21 августа, 37 лет исполнилось нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому.
Польский форвард отпраздновал день рождения в кругу жены и детей.
Тут даже шарики с датой перекрутились от удивления...)
Под зелёным шрифтом пишут - 37!
Но на фото визуально намного больше...)
С Днём Рождения Роберт!
