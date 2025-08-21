 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«ПСЖ» – «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:47
«ПСЖ» – «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Анже», который состоится 22 августа 2025 года.

«ПСЖ»

Лучшая команда Лиги чемпионов прошлого сезона не смогла выиграть КЧМ 2025, однако готова добиваться новых свершений, одним из которых стала сложная победа в Суперкубке УЕФА. Кроме того «ПСЖ», как и его соперник, добились победы в первых турах и встречаются за право набрать еще три очка и подняться выше как можно раньше. Встреча будет интересная, а хозяева несмотря на статус фаворитам не должны сильно расслабляться.

17 августа «ПСЖ» обыграл на выезде «Нант» (1:0), а 13 числа одолел в серии пенальти «Тоттенхэм» (3:2).

«Анже»

«Анже» заметно стал играть стабильнее, что можно увидеть в прошлом сезоне и в новом чемпионате добился победы в первой игре Лиги 1. Коллектив прекрасно понимает, что шансов в этом туре набрать очки у них очень мало, но гости постараются играть без груза ответственности и возможно у них получится «напакостить» чемпиону Франции в этой отдельной игре.

17 августа «Анже» минимально обыграл «ФК Париж» (1:0), а девятого числа в товарищеской игре был переигран «Лорьян» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «ПСЖ» – 1.09
  • Ничья – 12
  • Победит «Анже» – 29
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.65
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 2.25

Статистика

  • «ПСЖ» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Анже» выиграл четыре поединка подряд без пропущенных мячей
  • «ПСЖ» выиграл у «Анже» 19 из 20 последних поединков при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу гостей с форой (+2.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.17. Предполагаем, что в этот раз гости не дадут парижанам забить слишком много и не допустят крупного поражения.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 