«Фиорентина» разгромила «Полесье» в первом матче квалификации ЛК

1755805894

вчера, 22:51

Украинский клуб «Полесье» проиграл «Фиорентине» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (0:3).

На 8-й минуте голкипер хозяев Олег Кудрик срезал мяч в собственные ворота. На 32-й минуте Робин Госенс удвоил преимущество своей команды. На 44-й минуте нападающий «фиалок» Моизе Кин получил красную карточку. На 69-й минуте Альберт Гудмундссон довёл счёт до разгромного.

Ответная игра состоится в Италии 28 августа. Победитель противостояния получит путёвку в основной турнир Лиги конференций.