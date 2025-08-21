 
«Фиорентина» разгромила «Полесье» в первом матче квалификации ЛК

вчера, 22:51
ПолесьеЛоготип футбольный клуб Полесье (Житомир)0 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Украинский клуб «Полесье» проиграл «Фиорентине» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (0:3).

На 8-й минуте голкипер хозяев Олег Кудрик срезал мяч в собственные ворота. На 32-й минуте Робин Госенс удвоил преимущество своей команды. На 44-й минуте нападающий «фиалок» Моизе Кин получил красную карточку. На 69-й минуте Альберт Гудмундссон довёл счёт до разгромного.

Ответная игра состоится в Италии 28 августа. Победитель противостояния получит путёвку в основной турнир Лиги конференций.

Источник: soccer.ru
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:47
Полесье это из Житомира, вроде бы.
