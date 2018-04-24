Де Хеа: «Моуриньо прививает команде победный менталитет»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о своей игре в этом сезоне, а также отдал должное главному тренеру команды Жозе Моуриньо.

«Я очень доволен своей игрой. Чувствую себя хорошо как физически, так и психологически. Надеюсь, что за последние матчи АПЛ моя хорошая форма никуда не денется, а затем я продолжу успешно выступать и за сборную Испании.

У МЮ отличный тренер. Он очень опытный и выиграл в футболе уже всё, что можно. Моуриньо прививает команде победный менталитет».

Напомним, что Де Хеа вошел в символическую сборную года АПЛ по версии профсоюза футболистов Англии.