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Де Хеа: «Моуриньо прививает команде победный менталитет»

вчера, 22:11

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о своей игре в этом сезоне, а также отдал должное главному тренеру команды Жозе Моуриньо.

«Я очень доволен своей игрой. Чувствую себя хорошо как физически, так и психологически. Надеюсь, что за последние матчи АПЛ моя хорошая форма никуда не денется, а затем я продолжу успешно выступать и за сборную Испании.

У МЮ отличный тренер. Он очень опытный и выиграл в футболе уже всё, что можно. Моуриньо прививает команде победный менталитет».

Напомним, что Де Хеа вошел в символическую сборную года АПЛ по версии профсоюза футболистов Англии.

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Все комментарии
Deville
Deville
сегодня в 00:17
КА надо брать на классе и опыте!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:49
Молодец Дехея подержал тренера и закрыл рот журналистам которые начали распускать сплетни.
youtomee
youtomee
вчера в 22:24
победный менталитет - это конечно хорошо, только надо напомнить ему, что игру тоже неплохо было бы прививать
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