Голландский журналист: «Ван Гал не будет хорошим выбором для „Зенита“»

Журналист голландского издания Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мыслями о том, может ли Луи ван Гал возглавить «Зенит». Пару дней назад ван Гал сообщил, что получил предложение, от которого он не может отказаться.

«Я не думаю, что Луи ван Гал отправится в „Зенит“. Да, он сказал, что получил предложение, от которого не сможет отказаться, но я думаю, что ван Гал нацелился на европейский топ-клуб вместо „Зенита“.

Кроме того, у ван Гала была возможность работать в России. Он был в сфере интересов „Спартака“ в 2011 году. Но ван Гал никогда не говорил, что он заинтересован в работе в России, на Украине или другом чемпионате, который ниже пяти лучших европейских лиг.

Лично я думаю, что ван Гал имеет в виду предложение, от которого он не может отказаться в финансовом выражении, и я думаю, что это предложение из Китая. Но, возможно, он говорит о „Монако“ или ПСЖ.

Более того, я думаю, что ван Гал не будет хорошим выбором для „Зенита“. Он не имеет достаточных знаний о российской культуре и конкуренции. Конечно, он доказал, что он хороший тренер, но я не думаю, что он будет работать в России».