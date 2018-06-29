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Защитник сборной Дании: «Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано»

сегодня, 00:48

Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен уверен, что его команда сможет обыграть хорватов в 1/8 финала чемпионата мира:

«Мы можем побороться за выход в четвертьфинал. Хорваты показали очень качественный футбол на групповом этапе. У них очень сильный состав, много игроков мирового уровня — особенно Лука Модрич. Их разгром Аргентины произвел фантастическое впечатление. Но мы верим, что способны обыграть хорватов. Считаю, что мы еще прибавим к следующему матчу по сравнению с тем, что уже показали в группе».

В другой паре сыграют сборные России и Испании, так что датчане теоретически могут встретиться с россиянами в четвертьфинале. Йоргенсен пока не готов заглядывать в будущее:

«Мне понравилась игра сборной России в первых двух матчах. Они хорошо разрушают чужие атаки в середине поля, а впереди есть несколько интересных футболистов. В первую очередь — Черышев и Головин. Но я сейчас не хочу ничего говорить. Сначала нужно сыграть с Хорватией. И уже потом думать о четвертьфинале. Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано». 

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018

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Все комментарии
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 02:04
И Дании рано, а тем более России.
mavrid05
mavrid05 ответил vastudio
сегодня в 01:43
vastudio:
Матиас, а ты слышал про такую сборную Испании?))))
явные фавориты нет
vastudio
vastudio
сегодня в 01:05
Матиас, а ты слышал про такую сборную Испании?))))
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