Защитник сборной Дании: «Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано»

Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен уверен, что его команда сможет обыграть хорватов в 1/8 финала чемпионата мира:

«Мы можем побороться за выход в четвертьфинал. Хорваты показали очень качественный футбол на групповом этапе. У них очень сильный состав, много игроков мирового уровня — особенно Лука Модрич. Их разгром Аргентины произвел фантастическое впечатление. Но мы верим, что способны обыграть хорватов. Считаю, что мы еще прибавим к следующему матчу по сравнению с тем, что уже показали в группе».

В другой паре сыграют сборные России и Испании, так что датчане теоретически могут встретиться с россиянами в четвертьфинале. Йоргенсен пока не готов заглядывать в будущее:

«Мне понравилась игра сборной России в первых двух матчах. Они хорошо разрушают чужие атаки в середине поля, а впереди есть несколько интересных футболистов. В первую очередь — Черышев и Головин. Но я сейчас не хочу ничего говорить. Сначала нужно сыграть с Хорватией. И уже потом думать о четвертьфинале. Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано».

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018