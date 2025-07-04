Генсек РФС о Писарском: «Комитет по этике сделал всё объективно»

Генеральный секретарь РФС высказался о решении дисквалифицировать нападающего «Сочи» .

Комитет по этике сделал всё объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили своё решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но ещё предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК . Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ ? В моём понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского? Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу всё подтвердил. Его товарищ тоже всё рассказал.