Генсек РФС о Писарском: «Комитет по этике сделал всё объективно»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении дисквалифицировать нападающего «Сочи» Владимира Писарского.
Комитет по этике сделал всё объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили своё решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но ещё предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.
Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.
При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ? В моём понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.
Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского? Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу всё подтвердил. Его товарищ тоже всё рассказал.
Это не так, это компетенция КДК.
Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос."
Опять ничегошеньки не понимаю...
Сначала - собрали КДК и ОТСТРАНИЛИ Писарского, а ПОТОМ будут разбираться, что там да как???
ЗАЧЕМ тогда Писарского вызывали???
Чтобы "на всякий случай" отстранить его от профессионального футбола, т. е. НЕ давать работать ПО ПРОФЕССИИ безо всяких на то оснований и доказательств вины???
Я бы на месте Писарского пошёл в РАЙОННЫЙ суд с иском о признании незаконным решения РФС и восстановлении статуса.
Ну, или ещё нужно подумать, с какой формулировкой, поскольку сейчас это я так... "с колёс"... )
Но ЕГО аблакат ничего этого делать не будет: он вчера уже предельно ясно сказал, что, мол, УРА!, МЫ победили!!!
И сколько ещё таких аблакатов, сосущих деньги с доверчивых людей, бродят про России-матушке?
ПОЛЧИЩА... ((
Это не так, это компетенция КДК.
Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос."
Опять ничегошеньки не понимаю...
Сначала - собрали КДК и ОТСТРАНИЛИ Писарского, а ПОТОМ будут разбираться, что там да как???
ЗАЧЕМ тогда Писарского вызывали???
Чтобы "на всякий случай" отстранить его от профессионального футбола, т. е. НЕ давать работать ПО ПРОФЕССИИ безо всяких на то оснований и доказательств вины???
Я бы на месте Писарского пошёл в РАЙОННЫЙ суд с иском о признании незаконным решения РФС и восстановлении статуса.
Ну, или ещё нужно подумать, с какой формулировкой, поскольку сейчас это я так... "с колёс"... )
Но ЕГО аблакат ничего этого делать не будет: он вчера уже предельно ясно сказал, что, мол, УРА!, МЫ победили!!!
И сколько ещё таких аблакатов, сосущих деньги с доверчивых людей, бродят про России-матушке?
ПОЛЧИЩА... ((