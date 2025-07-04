 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Генсек РФС о Писарском: «Комитет по этике сделал всё объективно»

вчера, 15:52

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении дисквалифицировать нападающего «Сочи» Владимира Писарского.

Комитет по этике сделал всё объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили своё решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение. Но ещё предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ? В моём понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского? Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу всё подтвердил. Его товарищ тоже всё рассказал.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Боруссия» Менхенгладбах наказала игрока после видео в соцсетях
Вчера, 08:57
ОфициальноПолузащитника «Зенита» Мостового оштрафовали на 75 тысяч рублей
Вчера, 08:35
ОфициальноВ комитете по этике РФС подробно объяснили решение о наказании Писарского
03 июля
ОфициальноИтальянский клуб «Брешиа» официально исключён из соревнований
03 июля
Представитель Писарского заявил, что вина игрока не доказана
03 июля
Писарского отстранили от футбола на четыре года, три из которых — условно
03 июля
 
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:12
"Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины.
Это не так, это компетенция КДК.
Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос."

Опять ничегошеньки не понимаю...
Сначала - собрали КДК и ОТСТРАНИЛИ Писарского, а ПОТОМ будут разбираться, что там да как???
ЗАЧЕМ тогда Писарского вызывали???
Чтобы "на всякий случай" отстранить его от профессионального футбола, т. е. НЕ давать работать ПО ПРОФЕССИИ безо всяких на то оснований и доказательств вины???

Я бы на месте Писарского пошёл в РАЙОННЫЙ суд с иском о признании незаконным решения РФС и восстановлении статуса.
Ну, или ещё нужно подумать, с какой формулировкой, поскольку сейчас это я так... "с колёс"... )
Но ЕГО аблакат ничего этого делать не будет: он вчера уже предельно ясно сказал, что, мол, УРА!, МЫ победили!!!
И сколько ещё таких аблакатов, сосущих деньги с доверчивых людей, бродят про России-матушке?
ПОЛЧИЩА... ((
9ejfbckccbm7
9ejfbckccbm7
вчера в 16:35, ред.
Сделал всё правильно,а срок уже огласили, это как?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:11
Если комитет по этике образец объективности, то почему сам Генеральный секретарь Российского футбольного союза оправдывается? С какого перепугу все эти события, которые произошли с Писарским, преподносят нам как главную футбольную новость. Вот будет смеху, когда человека оправдают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 